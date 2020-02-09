Банк «SEB» внедряет новшества 🔊 Воспроизвести



14-17 февраля банк «SEB» будет запускать новую платформу информационных технологий (ИТ), по этой причине временно не будет работать э-банкинг, мобильное приложение, не будут предоставляться другие интернет-услуги, не будут работать банковские отделения.



В пресс-релизе банка сообщается, что после внедрения новой платформы ИТ банк «SEB» обновит э-банкинг – изменится его дизайн и часть функций, больше финансовых услуг можно будет получать по интернету.



«После внедрения новой платформы наши клиенты получат много новых возможностей. Например, клиенты смогут менять установки платёжных карт, лимиты расчёта, если надо – блокировать карту, а если забудут - посмотреть PIN-код.



По интернету можно будет следить за накопительными вкладами, ценными бумагами и инвестициями. Бизнес-клиенты смогут подавать разные заявки на кредиты, заказывать новые кредитные карты», – рассказал заместитель президента банка «SEB» Айварас Чичелис. В пресс-релизе банка сообщается, что после внедрения новой платформы ИТ банк «SEB» обновит э-банкинг – изменится его дизайн и часть функций, больше финансовых услуг можно будет получать по интернету.«После внедрения новой платформы наши клиенты получат много новых возможностей. Например, клиенты смогут менять установки платёжных карт, лимиты расчёта, если надо – блокировать карту, а если забудут - посмотреть PIN-код.По интернету можно будет следить за накопительными вкладами, ценными бумагами и инвестициями. Бизнес-клиенты смогут подавать разные заявки на кредиты, заказывать новые кредитные карты», – рассказал заместитель президента банка «SEB» Айварас Чичелис. По его словам, внедрить новую ИТ платформу заставили потребности клиентов.



«Нынешней платформе уже 10 лет, она работает с 2009 года. Финансовый рынок был другим, потребности клиентов были другими, пришло время обновления. У банка «SEB» будет единая система во всех странах Балтии», – сказал в понедельник Чичелис.



Систему начали внедрять осенью 2017 года, процесс занял 2,5 года. Инвестиции составили около 40 млн евро, над системой работало более 700 человек.



Представитель ИТ-центра банка «SEB» Джон Гудманссон рассказал об этапах внедрения платформы:



«В пятницу, 14 февраля, начнётся подготовка перевода данных, временно остановят обмен данными. В субботу данные из старой системы переведут в новую, мы уточним данные. В воскресенье, 16 февраля, проверим работу услуг в новой системе. Перенесём данные карт и восстановим доступ к услугам».



«SEB» информирует, что платёжными картами и банкоматами клиенты смогут пользоваться все эти дни, эта услуга будет недоступна только 16 февраля в течение часа – с 22.30 до 23.30.



С пятницы после обеда (14 февраля с 16 час.) до утра в понедельник (17 февраля до 6 час.) не будет работать э-банкинг «SEB», мобильное приложение, другие услуги в интернете. ru.delfi.lt Категории: технологии Ключевые слова: банк Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 161 раз Комментарии