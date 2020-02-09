Тут пришла тётя Вера... И спросила про руль 🔊 Воспроизвести



- Что-то ты в последнее время гораздо реже стал ездить на работу на своей машине, всё больше на автобусе, - неожиданно для меня как-то сказала тётя Вера. – С чего это вдруг?



Соседка живёт на первом этаже, окно кухни у неё выходит как раз на вход в наш подъезд. Так что ничего удивительного, что она заметила некоторые перемены в моей жизни: ей для этого вовсе не обязательно сидеть у окна с утра до вечера.



- Вы же знаете, что редакция «Обзора» находится в центре Вильнюса, возле центрального универмага. Я, приезжая на работу, оставлял свою машину где-нибудь поблизости, - изложил я исходные данные. – А с недавних пор вильнюсские власти, стремясь, как они выразились, навести порядок на автостоянках в центре города, ввели некоторые изменения. - Что-то ты в последнее время гораздо реже стал ездить на работу на своей машине, всё больше на автобусе, - неожиданно для меня как-то сказала тётя Вера. – С чего это вдруг?Соседка живёт на первом этаже, окно кухни у неё выходит как раз на вход в наш подъезд. Так что ничего удивительного, что она заметила некоторые перемены в моей жизни: ей для этого вовсе не обязательно сидеть у окна с утра до вечера.- Вы же знаете, что редакция «Обзора» находится в центре Вильнюса, возле центрального универмага. Я, приезжая на работу, оставлял свою машину где-нибудь поблизости, - изложил я исходные данные. – А с недавних пор вильнюсские власти, стремясь, как они выразились, навести порядок на автостоянках в центре города, ввели некоторые изменения. - Да, помню. Я как раз у вас в «Обзоре» в конце прошлого года и прочитала, что, поскольку на большинстве столичных улиц занятость мест на парковках превысила 85%, с 1 января 2020 года в Вильнюсе изменятся границы зон, то есть кое-где они поменяют свой «цвет», - тётя Вера никогда не жаловалась на свою память.



- Ага! Я ещё тогда обратил внимание на то, что в той информации говорилось о проведённом минувшей осенью опросе. Мол, почти 70% респондентов согласны, что плата за парковку помогает соблюдать порядок, - сказал я, снова затронутый за живое. – Я ещё подумал тогда, что с удовольствием выслушал бы объяснение, как более высокие сборы помогают бо́льшему порядку, а не просто отсеивают тех, кто не готов платить дороже за то же место.



- Так тебе же доходчиво объяснили, что одна пятая водителей ездит туда-сюда по центру в поисках места для стоянки. Автостоянки-то, как я понимаю, там забиты, вот водители и мечутся. А как стоянки подорожают, так водители уже в дорогие места и не сунутся. Разве не порядок? – явно саркастически поддержала решение властей «безлошадная» соседка.



- Да уж, порядка стало на целых 400% процентов больше! – согласился я.



- Это как же ты порядок в процентах высчитал? – удивилась народный политолог.



- А раньше парковочная зона возле центрального универмага была «зелёной» и стоила 0,3 евро за час, а стала сразу же «красной» - по 1,5 евро за час. То есть плата возросла на 400%. Кстати, между «зелёной» и «красной» есть ещё «желтая» зона, но через неё вильнюсские власти почему-то перескочили, - пояснил я.



- Удивительно, но почему-то о подорожании на сотни (!)



процентов на какие-нибудь товары или услуги мы узнаём благодаря своему кошельку, а не из СМИ, хотя власти нас убеждают в том, что всё дорожает на какие-то пару-тройку процентов, - подытожила соседка. – Не переживай: потом, может, выставят вам «жёлтую» зону, и вы воспримете это как подарок. Я тебе и калькулятор принесу…



- А не вернут, будем ездить в переполненных автобусах и троллейбусах. Надеюсь, не вместе с коронавирусом… Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 163 раза Комментарии