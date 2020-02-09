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На фестивале «Зимние экраны»

В Литве до 9 февраля проводятся мероприятия 15-го фестиваля французского кино «Žiemos ekranai» («Зимние экраны»). Кинопоказы состоятся в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Панявежисе, Алитусе, Друскининкай, Плунге, Утяне, Аникщяй, Паланге и Ниде.

Как говорит популярная литовская писательница Эрика Умбрасайте, специально приехавшая на фестиваль, менталитет литовцев и французов имеет немало общего - и тех и других отличает, например, меланхоличность и глубина мышления. Важны и исторические связи - например, Оскар Милош: он одновременно и литовский, и французский писатель.

Что касается программы фестиваля, следует отметить, что для неё отобраны сильные, эксклюзивные фильмы, которые снабжены титрами на литовском и английском языках. Так, в Друскининкай 7 февраля можно посмотреть фильм режиссёра Ф.Моати «Два сына» (2018), 8 февраля - комедию «Коза» режиссёра Ф.Вебера с участием П.Ришара и Ж.Депардье.

Не забыты и маленькие зрители - для них была подготовлена программа весёлых короткометражных анимационных фильмов о животных, а также полнометражная анимационная лента «Моя мамочка в Америке. Она встретила Буффало Билла», в которой шестилетний Жан рассказывает о своих приключениях и буднях в детстве.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Žiemos ekranai
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204
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добавлена сегодня, 9 февраля, 11:00

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