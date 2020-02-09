Птичий грипп: ситуация обостряется

Об этом на состоявшейся в понедельник пресс-конференции сообщили министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис (на снимке слева) и директор Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Дарюс Ремейка.
«Ситуация обостряется – вспышка птичьего гриппа зарегистрирована всего в 200 км от Литвы, положение осложняется и диктуемой погодными условиями более ранней миграцией птиц. Сегодняшняя погода за окном может подать птицам сигнал к возвращению назад, поэтому, чтобы защититься от птичьего гриппа, мы должны быть уверены, что в птицеводческом секторе всё для этого сделали. Посоветовавшись со специалистами министерства и ГПВС, мы решили минимизировать риск контакта домашних и диких птиц», – так министр А. Палёнис прокомментировал решение дать указание о содержании домашней птицы в закрытых помещениях или на огороженных полевых площадках.
Птичий грипп – это чрезвычайно опасное и быстро распространяющееся заболевание, способное обернуться колоссальными убытками для всего сельскохозяйственного сектора. По данным на 1 января 2020 г., в Литве поголовье домашней птицы превышает 11 миллионов.
Директор ГПВС Д. Ремейка сообщил, что указание о содержании домашней птицы в закрытых помещениях или на огороженных полевых площадках является обязательным для всех птицеводов и действует до отдельного распоряжения. Служба будет контролировать, как оно выполняется, но при этом рассчитывает и на ответственное и сознательное поведение птицеводов, направленное на защиту от птичьего гриппа, который может принести огромные убытки не только отдельным хозяйствам, но и всему птицеводческому сектору, подорвать развитие экспорта.
Основными носителями и распространителями вируса являются мигрирующие дикие водоплавающие птицы. В случае установления в хозяйстве вируса птичьего гриппа, всё поголовье птицы, а также продукция, яйца, корма, подстилка и малоценный инвентарь уничтожаются. Вокруг очага устанавливаются 3-километровая защитная зона и 10-километровая зона надзора.
Литовским птицеводам следует проявлять особую бдительность и внимательно наблюдать за своими питомцами. Необходимо соблюдать меры биологической безопасности, оберегать птиц от любого контакта с дикими птицами, не поить их водой из открытых водоёмов, корма и подстилку хранить в недоступных для диких птиц местах. Следует также часто стирать и дезинфицировать одежду, обувь и инвентарь, используемые во время выполнения работ по уходу за птицей, содержать птицу в крытых помещениях.
С целью стимулирования более активных инвестиций хозяйств в профилактические меры и компенсации части средств Министерство сельского хозяйства ускорило начало приёма заявок для получения поддержки.
Разновидность птичьего гриппа, распространяющаяся в настоящее время в ЕС, для человека неопасна – употребление изделий из птичьего мяса не чревато заражением.
Заметив нетипичное поведение птиц (отказ от корма, питья, апатичность, появление бороздок, других изменений кожи), следует немедленно сообщить об этом ветеринарным врачам или в ближайший департамент ГПВС.
Все рекомендации ГПВС и постоянно обновляемую информацию о вспышках заболевания в ЕС можно найти на vmvt.lt.
Директор ГПВС Д. Ремейка сообщил, что указание о содержании домашней птицы в закрытых помещениях или на огороженных полевых площадках является обязательным для всех птицеводов и действует до отдельного распоряжения. Служба будет контролировать, как оно выполняется, но при этом рассчитывает и на ответственное и сознательное поведение птицеводов, направленное на защиту от птичьего гриппа, который может принести огромные убытки не только отдельным хозяйствам, но и всему птицеводческому сектору, подорвать развитие экспорта.
Основными носителями и распространителями вируса являются мигрирующие дикие водоплавающие птицы. В случае установления в хозяйстве вируса птичьего гриппа, всё поголовье птицы, а также продукция, яйца, корма, подстилка и малоценный инвентарь уничтожаются. Вокруг очага устанавливаются 3-километровая защитная зона и 10-километровая зона надзора.
Литовским птицеводам следует проявлять особую бдительность и внимательно наблюдать за своими питомцами. Необходимо соблюдать меры биологической безопасности, оберегать птиц от любого контакта с дикими птицами, не поить их водой из открытых водоёмов, корма и подстилку хранить в недоступных для диких птиц местах. Следует также часто стирать и дезинфицировать одежду, обувь и инвентарь, используемые во время выполнения работ по уходу за птицей, содержать птицу в крытых помещениях.
С целью стимулирования более активных инвестиций хозяйств в профилактические меры и компенсации части средств Министерство сельского хозяйства ускорило начало приёма заявок для получения поддержки.
Разновидность птичьего гриппа, распространяющаяся в настоящее время в ЕС, для человека неопасна – употребление изделий из птичьего мяса не чревато заражением.
Заметив нетипичное поведение птиц (отказ от корма, питья, апатичность, появление бороздок, других изменений кожи), следует немедленно сообщить об этом ветеринарным врачам или в ближайший департамент ГПВС.
Все рекомендации ГПВС и постоянно обновляемую информацию о вспышках заболевания в ЕС можно найти на vmvt.lt.