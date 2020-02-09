«Отец медицины» 🔊 Воспроизвести Великая заслуга Гиппократа (Hippocrates) заключается в том, что он первый поставил медицину на научные основы, выведя из тёмного эмпиризма, и очистил от ложных философских теорий, зачастую противоречивших действительности.



Гиппократ родился в 460 году до н.э. в городке Меропис на острове Кос в семье врача. Согласно легенде, его предки на протяжении 17-ти поколений были врачами. К двадцати годам Гиппократ заслужил славу превосходного врача и был посвящён в жрецы бога медицины Асклепия, которого древние греки и римляне изображали с посохом, обвитым одной или двумя змеями.



Достоверных сведений о жизни Гиппократа очень мало, так как его первые биографии были написаны через несколько столетий после смерти и поэтому носят отпечаток той легендарности, которой было окружено его имя. Гиппократ родился в 460 году до н.э. в городке Меропис на острове Кос в семье врача. Согласно легенде, его предки на протяжении 17-ти поколений были врачами. К двадцати годам Гиппократ заслужил славу превосходного врача и был посвящён в жрецы бога медицины Асклепия, которого древние греки и римляне изображали с посохом, обвитым одной или двумя змеями.Достоверных сведений о жизни Гиппократа очень мало, так как его первые биографии были написаны через несколько столетий после смерти и поэтому носят отпечаток той легендарности, которой было окружено его имя. Известно, что гений медицинских наук был женат на девушке из знатной семьи, проживающей на его родине. Их свадьба состоялась после домашнего обучения Гиппократа. В браке у супругов родилось трое детей (два мальчика и девочка). Сыновей философ согласно семейной традиции направил в область врачевания.



Гиппократ вёл жизнь странствующего врача, несколько лет прожил в Египте, знакомился с состоянием медицины в Греции, Малой Азии, Ливии, у скифов. Он обучался у Демокрита и Горгия, познавая с их помощью философию и софизм, попутно работая над «Гиппократовским корпусом» - сборником медицинских научных трактатов самого разнообразного содержания, общей численностью более семидесяти сочинений.



Вернувшись на родину, он основал свою медицинскую школу. Гиппократ был реформатором античной медицины. Его заслугой является освобождение медицины из-под влияния жрецов, подход к медицине как к науке. Он учил, что врач должен лечить не болезнь, а больного, учитывая при этом индивидуальные особенности человека и окружающую среду. Он является родоначальником медицинской географии.



Когда в Греции началась эпидемия чумы (429 год до н. э.), Гиппократ поехал в Афины, где больше всего нуждались в его помощи. Здесь он пробыл несколько лет и спас от смерти многих афинян, за что его избрали Почётным гражданином города и увенчали золотым венком.



Гиппократ принял очень действенные меры. На границах горо­да и на зачумлённых улицах были разложены костры: огонь боролся с миазмами, с зародышами болезни, с ядом разлагающихся трупов, которые, как догадывался Гиппократ, способствовали распространению болезни. Бороться такими способами с распространением заразы было деянием поистине гениальным.



«Все великие явления производятся воздухом, – говорил он. – Воздух даёт жизнь и переносит болезни».



Гиппократ считал, что у болезней есть естественные причины, которые можно узнать, изучив строение и жизнедеятельность человеческого организма. Врач, считал Гиппократ, должен уметь определить состояние больного по одному лишь его внешнему виду.



Гиппократ по темпераменту различал четыре типа людей: сангвиники, холерики, флегматики, меланхолики. В организме, по его мнению, есть четыре сока: кровь, жёлтая желчь, чёрная желчь, слизь. Как утверждает И.П.Павлов, Гиппократу удалось «уловить капитальные черты поведения людей».



Гиппократ считал, что в крови здоровых людей здоровая душа, поэтому он назначал душевнобольным кровь здоровых людей.



Гиппократу принадлежит название «молочные зубы», он умел пломбировать зубы (и это за четыреста с лишним лет до нашей эры!). Он же назвал последний коренной зуб, который прорезается обычно к 18-20 годам, «зубом мудрости».



Гиппократ глубоко изучил самые различные области медицины,



а вопросам правильного питания он посвятил специальный труд. Он хорошо разбирался в анатомии, был прекрасным хирургом, разработал способы лечения переломов, вывихов, применял для лечения более двухсот лекарственных растений.



Причиной многих болезней считался избыток крови в организме человека, а потому распространённым средством их лечения и профилактики было кровопускание.



Известны крылатые выражения греческих философов и врачей: «Всё в меру», «Ничего сверх меры». Гиппократ писал в «Эпидемиях»: «Работа, пища, сон, любовь – всё должно быть умеренным».



Гиппократ указывал, что самая чистая и наиболее пригодная для питья вода − та, которая быстрее всего охлаждается и нагревается.



Гиппократ писал, что для сохранения здоровья необходимо периодически «поджариваться» на солнышке и в бане.



Выражение «огнём и мечом» восходит к древнему способу излечивать раны, вырезая их ножом и прижигая огнём. Отсюда возникло изречение Гиппократа: «Что не исцеляет лекарство, то исцеляет железо, что не может исцелить железо, то исцеляется огнём». И только позднее это выражение стало употребляться в значении: безжалостно истреблять, применяя самые крайние меры насилия.



Его называют «отцом медицины».



До наших дней сохранился обычай, когда врач торжественно приносит медицинскую клятву, в которой обещает хранить врачебную тайну, при любых обстоятельствах не оставлять больного без медицинской помощи.



Гиппократ умер в Лариссе, в Фессалии, в возрасте 83 лет – это огромный возраст для людей того времени. Он был похоронен с великими почестями.



На родине, на острове Кос в Эгейском море, ему был установлен скромный памятник. Долгое время могила великого врача была местом паломничества, да и сейчас немало людей приезжает сюда, чтобы поклониться ему.



Возле его могилы, как гласит легенда, поселились дикие пчёлы, мёд которых обладал редкими целебными свойствами. Даже после смерти великий врач продолжал исцелять людей.



Имя Гиппократа известно врачам по тексту клятвы Гиппократа, «маске Гиппократа» при пе­ритонитах, ногтям Гиппократа, пальцам Гиппократа, ска­мье Гиппократа (прообраз современных ортопедических столов), шуму плеска в грудной клетке по Гиппократу, повязке на голову – шапке Гиппократа и т.д. Валентин МАТЮХИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Гиппократ Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 135 раз Комментарии