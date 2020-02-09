Страсть, романтика и настоящее танго 🔊 Воспроизвести Вечер, неприкрытая страсть, потрясающая музыка и песни – всё это будет в потрясающем концерте «аргентинских дел мастеров» «Biagi Group», который состоится 21 февраля в Вильнюсе, на сцене самого уютного и компактного (только 170 мест!) камерного зала Старого города столицы – «White Piano Hall» (ул. Кедайню, 8).



Танго как музыкальное искусство расцвело в Аргентине и Уругвае в 20-30-х годах прошлого века. В мире очень мало Мастеров истинного танго, таких как «Biagi Group», и поэтому их долгожданный концерт - подлинное счастье для всех меломанов и романтиков!



Поверьте, можно с уверенностью сказать, что то, что прозвучит в концерте - это не кавер, не подделка, а настоящее танго, с настоящим собственным мнением в танго, полным знанием дела, уважения к традициям. Танго как музыкальное искусство расцвело в Аргентине и Уругвае в 20-30-х годах прошлого века. В мире очень мало Мастеров истинного танго, таких как «Biagi Group», и поэтому их долгожданный концерт - подлинное счастье для всех меломанов и романтиков!Поверьте, можно с уверенностью сказать, что то, что прозвучит в концерте - это не кавер, не подделка, а настоящее танго, с настоящим собственным мнением в танго, полным знанием дела, уважения к традициям. «Biagi Group» - ансамбль «новой музыки», основанный композитором и бандонеонистом Глебом Бьяги.



Аналогов коллективу «Biagi Group» в мире просто не существует: в таком составе, как бандонеон и контрабас, танго было на самой заре появления стиля: мелодия и бас, гармония и ритм, грусть и радость, быт и ностальгия о былой любви.



Танго от «Biagi Group» - стиль мысли и жизни, привычки и гордость каждого жителя портовых районов Аргентины и Уругвая, нашедшие воплощение в поэзии, литературе, музыке и танцах. Это танго стало уникальным образцом городского фольклора, дошедшего до концертных и оперных залов мира.



В репертуаре ансамбля - старинные кандомбе и милонги, креольские вальсы, произведения эпох «Canyengue», «Orillero», «Rítmico», «Típico» и других времён, что выливается в оригинальных и авторских аранжировках каждого произведения. Всё это можно уверенно назвать их фирменным стилем «Nueva Música» или «Típico Nuevo», представителями которого является «Biagi Group».



Билеты на концерт замечательного дуэта, который состоится 21 февраля (начало в 19.00) на сцене вильнюсского «White Piano Hall» (ул. Кедайню, 8), продаются во всех кассах Bilietai.lt.



Любая информация по концерту: +370 671 76502, +370 645 36403. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: BIAGI GROUP Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 83 раза Комментарии