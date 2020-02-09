Не легионерами едиными? 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







Восемнадцать команд выступают в Евролиге - самом престижном клубном турнире Европы. Среди них нет ни одного «чистого» в национальном отношении клуба, за который играли бы лишь местные баскетболисты, обращает внимание корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.



В Евролиге не предусмотрен лимит для приглашения иностранцев, их услугами ради побед и титулов пользуются все, но в разной мере. Число иностранцев колеб­лется, как подсчитало литовское издание «Вакаро жинёс», от одиннадцати до пяти.



Из всех клубов Евролиги меньше всего легионеров - пять - в кау­насском «Жальгирисе». И тем не менее, когда литовский клуб играл с московским ЦСКА, местные фанаты язвительно отметили: идёт матч между чернокожими армейцами и чернокожими каунасцами. За ЦСКА выступают 10 иностранцев. Всего в заявке на матч может быть 12 баскетболистов. В Евролиге не предусмотрен лимит для приглашения иностранцев, их услугами ради побед и титулов пользуются все, но в разной мере. Число иностранцев колеб­лется, как подсчитало литовское издание «Вакаро жинёс», от одиннадцати до пяти.Из всех клубов Евролиги меньше всего легионеров - пять - в кау­насском «Жальгирисе». И тем не менее, когда литовский клуб играл с московским ЦСКА, местные фанаты язвительно отметили: идёт матч между чернокожими армейцами и чернокожими каунасцами. За ЦСКА выступают 10 иностранцев. Всего в заявке на матч может быть 12 баскетболистов. Такой же, как у ЦСКА, набор иностранцев в Евролиге ещё у трёх клубов. Но это не рекорд. За испанский «Реал» (Мадрид), израильский «Маккаби» (Тель-Авив) и турецкий «Фенербахче» (Стамбул) играют по одиннадцать легионеров. В середняках (по восемь приглашённых из-за рубежа) ходят два других российских клуба - подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».



Кроме числа легионеров, важен показатель их вклада и вклада местных игроков в победы той или иной команды. В «Жальгирисе» 45,8% очка набирают литовцы. Солиднее эта цифра только у французов (50,5%) из «Асвела» (Виллербан). В шести клубах местные игроки набирают от 18% до 30% очков. Россияне ЦСКА приносят команде 14,4%. Меньше всего пользы родному клубу от испанцев «Басконии» (Витория), на их счету всего 4,4% очков. "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", легионер, «Вакаро жинёс» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204 — статья прочитана 124 раза Комментарии