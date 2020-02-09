Первая премьера – опера «Игрок»

«Игрок» в 2018 году стал второй постановкой режиссёра Василия Бархатова в Базельском оперном театре, после трудно воспринимаемой западным зрителем «Хованщины» М.Мусоргского.По словам М.Питренаса, который был художественным руководителем этой постановки в Базеле, критика встретила обе работы Бархатова благосклонно, однако нужно признать, что «Игрок» также не самая лёгкая в восприятии опера.

Впрочем, оперы русского классического модернизма всё чаще появляются в театрах Западной Европы. Творчество С.Прокофьева, как и его современников Д.Шостаковича и И.Стравинского в последние десятилетия переживает подлинный ренессанс. По мнению М.Питренаса, русский язык в опере «Игрок» ближе к речитативу, чем к пению – передача текста для композитора была важнее, чем мелодичность. Кроме того, и сам текст Ф.М.Достоевского даже в наши дни способен звучать свежо и актуально.К слову, в начале пресс-конференции её ведущий стал выяснять, на каком языке вести общение - на литовском, английском или на русском, но из зала местные любители оперы настойчиво предлагали избрать языком мероприятия русский...