Первая премьера – опера «Игрок»

В Литовском национальном театре оперы и балета (ЛНТОБ) полным ходом идут репетиции оперы Сергея Прокофьева «Игрок». Премьерные спектакли оперы «Игрок», главные партии в которой исполнят Асмик Григорян, Владимир Прудников и российский тенор Дмитрий Головнин, состоятся 12, 14 и 15 февраля. За дирижёрским пультом - художественный руководитель и главный дирижёр Литовского национального симфонического оркестра, а также главный дирижёр симфонического оркестра Санкт-Галенского театра (Швейцария) Модестас Питренас.
«Игрок» в 2018 году стал второй постановкой режиссёра Василия Бархатова в Базельском оперном театре, после трудно воспринимаемой западным зрителем «Хованщины» М.Мусоргского.
По словам М.Питренаса, который был художественным руководителем этой постановки в Базеле, критика встретила обе работы Бархатова благосклонно, однако нужно признать, что «Игрок» также не самая лёгкая в восприятии опера.
Впрочем, оперы русского классического модернизма всё чаще появляются в театрах Западной Европы. Творчество С.Прокофьева, как и его современников Д.Шостаковича и И.Стравинского в последние десятилетия переживает подлинный ренессанс. По мнению М.Питренаса, русский язык в опере «Игрок» ближе к речитативу, чем к пению – передача текста для композитора была важнее, чем мелодичность. Кроме того, и сам текст Ф.М.Достоевского даже в наши дни способен звучать свежо и актуально.
К слову, в начале пресс-конференции её ведущий стал выяснять, на каком языке вести общение - на литовском, английском или на русском, но из зала местные любители оперы настойчиво предлагали избрать языком мероприятия русский...
Фото- и видеорепортаж с пресс-конференции творческой группы оперы «Игрок» - Владимира Клоповского, "Обзор"
К слову, в начале пресс-конференции её ведущий стал выяснять, на каком языке вести общение - на литовском, английском или на русском, но из зала местные любители оперы настойчиво предлагали избрать языком мероприятия русский...
Фото- и видеорепортаж с пресс-конференции творческой группы оперы «Игрок» - Владимира Клоповского, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Литовский Национальный театр оперы и балета
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1204