В ФРГ оценили сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2» 🔊 Воспроизвести



Берлин отвергает все экстерриториальные ограничения, заявили в МИД Германии, комментируя сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».



«Позиция правительства известна — оно отвергает из принципиальных соображений любые формы экстерриториальных санкций», — приводит



Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что правительство ФРГ находится в контакте с американской стороной по важным двусторонним и международным вопросам.



Ранее сенатор, член комитета по иностранным делам Крис Кунс оценил возможность введения США новых санкций в отношении СП-2.



4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».



В материале отмечается, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях». Берлин отвергает все экстерриториальные ограничения, заявили в МИД Германии, комментируя сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».«Позиция правительства известна — оно отвергает из принципиальных соображений любые формы экстерриториальных санкций», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости ответ немецкого МИД.Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что правительство ФРГ находится в контакте с американской стороной по важным двусторонним и международным вопросам.Ранее сенатор, член комитета по иностранным делам Крис Кунс оценил возможность введения США новых санкций в отношении СП-2.4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».В материале отмечается, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях». russian.rt.com Категории: экономика, политика Ключевые слова: США, санкции, СП-2 — статья прочитана 156 раз Комментарии