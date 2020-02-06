Главная >> Новости >> экономика, политика >> В ФРГ оценили сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»

В ФРГ оценили сообщения о новых санкциях против «Северного потока — 2»



Берлин отвергает все экстерриториальные ограничения, заявили в МИД Германии, комментируя сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».

«Позиция правительства известна — оно отвергает из принципиальных соображений любые формы экстерриториальных санкций», — приводит RT со ссылкой на РИА Новости ответ немецкого МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что правительство ФРГ находится в контакте с американской стороной по важным двусторонним и международным вопросам.

Ранее сенатор, член комитета по иностранным делам Крис Кунс оценил возможность введения США новых санкций в отношении СП-2.

4 февраля газета Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне сообщила, что Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

В материале отмечается, что если Россия «попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода в Балтийском море, то палата представителей и сенат готовы принять ещё один закон о санкциях».
russian.rt.com
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: США, санкции, СП-2
статья прочитана 156 раз
добавлена вчера, 5 февраля, 20:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка