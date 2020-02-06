Окончательное решение: бывший глава ГНИ Литвы Д. Брадаускас уволен законно 🔊 Воспроизвести Дайнорас Брадаускас



Бывший начальник Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнорас Брадаускас в 2017 году был законно уволен с должности, постановил окончательно суд.



Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду завил, что нет оснований аннулировать или менять решение суда первой инстанции.



"Служебная ответственность в отношении заявителя (Д. Брадаускаса – BNS) была применена за совершенные им нарушения требований конкретных правовых актов, среди них – и незаконное распространение информации о других налогоплательщиках, намерение помочь другому лицу решить налоговый вопрос путем создания исключительных условий, эти нарушения подтверждают данные, установленные в деле", – говорится в постановлении суда. Бывший начальник Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнорас Брадаускас в 2017 году был законно уволен с должности, постановил окончательно суд.Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду завил, что нет оснований аннулировать или менять решение суда первой инстанции."Служебная ответственность в отношении заявителя (Д. Брадаускаса – BNS) была применена за совершенные им нарушения требований конкретных правовых актов, среди них – и незаконное распространение информации о других налогоплательщиках, намерение помочь другому лицу решить налоговый вопрос путем создания исключительных условий, эти нарушения подтверждают данные, установленные в деле", – говорится в постановлении суда. ГАСЛ оценил, что совершенные Д. Брадаускасом науршения были заслуженно расценены как грубое нарушение – злоупотребление службой.



Д. Брадаускас в судах просил аннулировать указ министра финансов Литвы Вилюса Шапокаса 2017 года об увольнении и просил вернуть его на должность.



В. Шапока уволил Д. Брадаускаса, когда получил материалы Службы спецрасследований (ССР) о секретно сделанных записях разговоров с бывшим вице-президентом концерна MG Baltic Раймундасом Курлянскисом.



Оценив материалы правоохранительных органов, министр констатировал, что Д. Брадаускас дискредитировал госслужбу, принизил авторитет Налогой инспекции и скомпрометировал это ведомство.



Правоохрана начинала следственные действия в отношении Д. Брадаускаса, но затем их прекратила, констатировав, что он не совершил преступление. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: увольнение, закон, ГНИ География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии