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Окончательное решение: бывший глава ГНИ Литвы Д. Брадаускас уволен законно

Дайнорас Брадаускас


Бывший начальник Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнорас Брадаускас в 2017 году был законно уволен с должности, постановил окончательно суд.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду завил, что нет оснований аннулировать или менять решение суда первой инстанции.

"Служебная ответственность в отношении заявителя (Д. Брадаускаса – BNS) была применена за совершенные им нарушения требований конкретных правовых актов, среди них – и незаконное распространение информации о других налогоплательщиках, намерение помочь другому лицу решить налоговый вопрос путем создания исключительных условий, эти нарушения подтверждают данные, установленные в деле", – говорится в постановлении суда.
ГАСЛ оценил, что совершенные Д. Брадаускасом науршения были заслуженно расценены как грубое нарушение – злоупотребление службой.

Д. Брадаускас в судах просил аннулировать указ министра финансов Литвы Вилюса Шапокаса 2017 года об увольнении и просил вернуть его на должность.

В. Шапока уволил Д. Брадаускаса, когда получил материалы Службы спецрасследований (ССР) о секретно сделанных записях разговоров с бывшим вице-президентом концерна MG Baltic Раймундасом Курлянскисом.

Оценив материалы правоохранительных органов, министр констатировал, что Д. Брадаускас дискредитировал госслужбу, принизил авторитет Налогой инспекции и скомпрометировал это ведомство.

Правоохрана начинала следственные действия в отношении Д. Брадаускаса, но затем их прекратила, констатировав, что он не совершил преступление.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: увольнение, закон, ГНИ
География: Литва
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добавлена вчера, 5 февраля, 19:30

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