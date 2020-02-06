Классный час, посвящённый Дню освобождения Клайпеды 🔊 Воспроизвести







Всем известно, что 28 января День освобождения Клайпеды. Это событие с нетерпением ждали ученики 2б класса «Жалякальне» гимназии, так как на классный час 24 января был приглашен Геннадий Николаевич Лукинский, ветеран военной службы, офицер в отставке.



Геннадий Николаевич пришел с целью напомнить молодому поколению об истории и почтить память тех, кто освобождал наш город ценой своей жизни ровно 75 лет назад.



Седовласый офицер рассказал, что в 2.00 28 января 1945 года подразделение 70СД начало наступление на Мемель. Город был уже очищен к утру. Форсирование по льду было невозможным и попытки были безуспешны. Собрали десантный батальон под командованием капитана Полозкова. Когда дымовая завеса закрыла Куршский залив, он поднял людей в атаку. Бились прикладами и штыками, сапёрными лопатками и кулаками. Казалось порой, что конца не будет, патроны на исходе, связи со штабом нет... и тут... Победа! Трое суток в Мемеле горели и взрывались цеха судоверфи. Объявленный минный карантин не снимался две недели, и за это время извлекли 2395 опасных предметов. Оказывается, что в послевоенные годы со дна акватории Клайпедского порта подняли десятки ящиков со взрывчаткой водолазы и саперы Клайпедского гарнизона. Геннадий Николаевич пришел с целью напомнить молодому поколению об истории и почтить память тех, кто освобождал наш город ценой своей жизни ровно 75 лет назад.Седовласый офицер рассказал, что в 2.00 28 января 1945 года подразделение 70СД начало наступление на Мемель. Город был уже очищен к утру. Форсирование по льду было невозможным и попытки были безуспешны. Собрали десантный батальон под командованием капитана Полозкова. Когда дымовая завеса закрыла Куршский залив, он поднял людей в атаку. Бились прикладами и штыками, сапёрными лопатками и кулаками. Казалось порой, что конца не будет, патроны на исходе, связи со штабом нет... и тут... Победа! Трое суток в Мемеле горели и взрывались цеха судоверфи. Объявленный минный карантин не снимался две недели, и за это время извлекли 2395 опасных предметов. Оказывается, что в послевоенные годы со дна акватории Клайпедского порта подняли десятки ящиков со взрывчаткой водолазы и саперы Клайпедского гарнизона.







Все ребята слушали Геннадия Николаевича, затаив дыхание, особенно его стихи. Как оказалось, наш гость еще и поэт. В конце встречи все с любопытством рассматривали карту нашего города тех времен. Такой классный час, точно был классный, - отмечают ученики. Ведь намного интереснее и полезнее проводить урок, когда приходят такие почетные гости. По окончании урока, ученики 2б класса с классным руководителем Натальей Геннадьевной Рачковской поблагодарили гостя и уже заранее пригласили к себе в гости на 9 мая.



Главное, не забывать настоящую историю нашего города и гордиться своими героями.



Дарья РАЧКОВСКАЯ,



выпускница 2013 года



Все ребята слушали Геннадия Николаевича, затаив дыхание, особенно его стихи. Как оказалось, наш гость еще и поэт. В конце встречи все с любопытством рассматривали карту нашего города тех времен. Такой классный час, точно был классный, - отмечают ученики. Ведь намного интереснее и полезнее проводить урок, когда приходят такие почетные гости. По окончании урока, ученики 2б класса с классным руководителем Натальей Геннадьевной Рачковской поблагодарили гостя и уже заранее пригласили к себе в гости на 9 мая.Главное, не забывать настоящую историю нашего города и гордиться своими героями. специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: День освобождения Клайпеды — статья прочитана 204 раза Комментарии