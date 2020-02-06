Премьер Литвы: количество газа Новатэк не создает угрозу, помогло снизить цену 🔊 Воспроизвести Премьер Литвы Саулюс Сквернялис



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что количество газа российской компании "Новатэк", импортируемое через Клайпеду, не так велико, чтобы создавать угрозу энергетической самостоятельности, а приход этого игрока на рынок позволил снизить цену на газ.



Комментируя отчет, представленный разведкой, премьер сказал, что риски известны и находятся под контролем.



"Я бы увидел угрозу, если бы мы приблизились к критическому пределу, когда можно было бы говорить о монополизации рынка, как это было с "Газпромом", – сказал в среду журналистам С. Сквернялис.



"В данном случае этого совершенно нет, объемы невелики, более того, благодаря появлению этого поставщика удалось добиться снижения цен других поставщиков, и в противном случае мы бы не могли похвастаться такими ценами, по которым сейчас поступают по морю грузы сжиженного газа", – сказал он. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что количество газа российской компании "Новатэк", импортируемое через Клайпеду, не так велико, чтобы создавать угрозу энергетической самостоятельности, а приход этого игрока на рынок позволил снизить цену на газ.Комментируя отчет, представленный разведкой, премьер сказал, что риски известны и находятся под контролем."Я бы увидел угрозу, если бы мы приблизились к критическому пределу, когда можно было бы говорить о монополизации рынка, как это было с "Газпромом", – сказал в среду журналистам С. Сквернялис."В данном случае этого совершенно нет, объемы невелики, более того, благодаря появлению этого поставщика удалось добиться снижения цен других поставщиков, и в противном случае мы бы не могли похвастаться такими ценами, по которым сейчас поступают по морю грузы сжиженного газа", – сказал он. "Риски названы, они известны, для этого и существует Департамент госбезопасности, чтобы их называть. Наша цель - это контроль над рисками. Они находятся под контролем", – сказал С. Сквернялис.



По данным оператора терминала Клайпедского терминала СПГ - компания Klaipedos nafta, рыночная доля этой компании составила 13% импортированного газа.



Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в опубликованном во вторник ежегодном отчете указывают, что российская компания "Новатэк", поставляющая газ через Клайпеду, теснейшим образом связана с Кремлем, ее окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран.



"Новатек" мог предложить низкую цену только благодаря российской власти, у которой есть цель занять все большую долю рынка СПГ и созданных для экспорта СПГ условий", – утверждается в отчете.



"Новатэк" заинтересован в достижении этой стратегической цели – повышении объемов торговли через Клайпедский порт и закрепления на рынке СПГ Балтийских стран", – говорится в отчете.



Газ "Новатэка" закупает единственная литовская компания – контролируемый частными акционерами завод удобрений Achema, он также закупает газ и у "Газпрома". Обычно компания не комментирует, сколько газа и у кого закупает.



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Литовский премьер Саулюс Сквернялис утверждает, что визит министра иностранных дел Линаса Линкявичюса в Минске был своевременным шагом.



"Это важный шаг, нужный шаг, говоря о нашем государстве, если мы хотим, чтобы было независимое государство рядом, и это была литовско-белорусская граница, а не граница других государств", – сказал журналистам С. Сквернялис в правительстве в среду.



"Если хотим предоставить возможность и помощь этому государству в диверсификации доставки энергетических ресурсов в Беларусь, а также получить выгоду и экономическую эффективность нашего государства, если говорить о нефти, светлых нефтепродуктов, поставках газа, то это своевременный шаг, чтобы поговорить, обсудить", – добавил он.



Премьер утверждает, что о том, что нужно говорить с белорусскими властями, говорили во время посещений Минска и представители оппозиции.



Глава правительства отметил, что накануне визита обсуждал с министром темы бесед. Кроме того, Л. Линкявичюс передал белорусскому премьеру Сергею Румасу приглашение С. Сквернялиса прибыть на экономический форум в Литву в мае.



Литовский премьер также добавил, что сейчас время поднимать и вопросы, которые заботят Литву, особенно безопасности БелАЭС.



"Он был должным образом поднят, я думаю, что будет должная реакция", – сказал в среду премьер.



Л. Линкявичюс в начале этой недели побывал в Беларуси после четырехлетнего перерыва. Он встретился с главой МИД Беларуси, премьером, представителями оппозиции, литовской общины.



Парламентская оппозиция в Литве критикуют этот визит, поскольку им министр якобы ослабляет позицию Литвы по БелАЭС и служит пропаганде белорусских властей, вредит белорусской оппозиции, борющейся за демократию. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, поставки, Балтия, ТСПГ, Новотек География: Литва — статья прочитана 209 раз Комментарии