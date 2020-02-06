Светоч знаний

В актовом зале клайпедской прогимназии им. М. Горького состоялся Международный интеллектуальный турнир для школьников «Светоч – 2020: христианство и культура».
Мероприятие было посвящено рождественскому циклу праздников, традициям и истории. В турнире приняли участие учащиеся 5-12 классов - всего 28 команд, в том числе команда Благовещенского собора г. Каунаса и 8 команд из г. Лиепаи (Латвия).
Ребята решали множество задач в разных форматах: визуальные задания в формате теста или литературного вопроса, блиц «Эрудит», «Что? Где? Когда?» и коллективная онлайн-игра.
Часть вопросов и заданий была связана с историей христианства, славянской культурой, национальной тематикой и историей. Основная часть вопросов и заданий была рассчитана на логику и общую эрудицию.
По итогам интеллектуальных сражений были выявлены победители в 4 возрастных категориях: Молодёжь (11-12 классы) - команда «Мальтийский орден» («Сантарвес»), 9-10 классы – команда «Благовестники» Воскресная школа Благовещенского собора г. Каунаса, 7-8 классы – команда «Revolusion» прогимназия им. М. Горького и 5-6 классы - команда «Радуга», прогимназия «Сантарвес».
Лучший результат из лиепайских команд показала молодёжная команда «Бастилия», занявшая 3 место в своей категории (куратор лиепайских команд, представитель молодёжного центра Марина Викайте).
Победителям были вручены памятные призы, а каждой команде, принявшей участие в турнире, книги известного клайпедского педагога Андрея Фомина и сладкие призы.
Провели турнир руководитель городского интеллектуального клуба знатоков Вадим Барановский, преподаватель религии прогимназии им. М. Горького - Наталья Дьякова.
В непростой роли членов жюри выступили Марина Мотеяускене (команда «Жить хорошо») и Ольга Родина (команда «ФУТ»).
Организаторы и участники турнира выражают благодарность администрации прогимназии М.Горького за радушный приём!
Наталья ДЬЯКОВА,
преподаватель религии,
специально для «Обзора»
Лучший результат из лиепайских команд показала молодёжная команда «Бастилия», занявшая 3 место в своей категории (куратор лиепайских команд, представитель молодёжного центра Марина Викайте).
Победителям были вручены памятные призы, а каждой команде, принявшей участие в турнире, книги известного клайпедского педагога Андрея Фомина и сладкие призы.
Провели турнир руководитель городского интеллектуального клуба знатоков Вадим Барановский, преподаватель религии прогимназии им. М. Горького - Наталья Дьякова.
В непростой роли членов жюри выступили Марина Мотеяускене (команда «Жить хорошо») и Ольга Родина (команда «ФУТ»).
Организаторы и участники турнира выражают благодарность администрации прогимназии М.Горького за радушный приём!
Наталья ДЬЯКОВА,
преподаватель религии,
специально для «Обзора»
Категории: в странах Балтии, образование
Ключевые слова: интеллектуальный турнир, «Светоч – 2020: христианство и культура», прогимназия им. М. Горького