Светоч знаний

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В актовом зале клайпедской прогимназии им. М. Горького состоялся Международный интеллектуальный турнир для школьников «Светоч – 2020: христианство и культура».



Мероприятие было посвящено рождественскому циклу праздников, традициям и истории. В турнире приняли участие учащиеся 5-12 классов - всего 28 команд, в том числе команда Благовещенского собора г. Каунаса и 8 команд из г. Лиепаи (Латвия).



Ребята решали множество задач в разных форматах: визуальные задания в формате теста или литературного вопроса, блиц «Эрудит», «Что? Где? Когда?» и коллективная онлайн-игра.



Часть вопросов и заданий была связана с историей христианства, славянской культурой, национальной тематикой и историей. Основная часть вопросов и заданий была рассчитана на логику и общую эрудицию. Мероприятие было посвящено рождественскому циклу праздников, традициям и истории. В турнире приняли участие учащиеся 5-12 классов - всего 28 команд, в том числе команда Благовещенского собора г. Каунаса и 8 команд из г. Лиепаи (Латвия).Ребята решали множество задач в разных форматах: визуальные задания в формате теста или литературного вопроса, блиц «Эрудит», «Что? Где? Когда?» и коллективная онлайн-игра.Часть вопросов и заданий была связана с историей христианства, славянской культурой, национальной тематикой и историей. Основная часть вопросов и заданий была рассчитана на логику и общую эрудицию.



Лучший результат из лиепайских команд показала молодёжная команда «Бастилия», занявшая 3 место в своей категории (куратор лиепайских команд, представитель молодёжного центра Марина Викайте).











Победителям были вручены памятные призы, а каждой команде, принявшей участие в турнире, книги известного клайпедского педагога Андрея Фомина и сладкие призы.



Провели турнир руководитель городского интеллектуального клуба знатоков Вадим Барановский, преподаватель религии прогимназии им. М. Горького - Наталья Дьякова.



В непростой роли членов жюри выступили Марина Мотеяускене (команда «Жить хорошо») и Ольга Родина (команда «ФУТ»).



Организаторы и участники турнира выражают благодарность администрации прогимназии М.Горького за радушный приём!



Наталья ДЬЯКОВА,



преподаватель религии,



специально для «Обзора»



По итогам интеллектуальных сражений были выявлены победители в 4 возрастных категориях: Молодёжь (11-12 классы) - команда «Мальтийский орден» («Сантарвес»), 9-10 классы – команда «Благовестники» Воскресная школа Благовещенского собора г. Каунаса, 7-8 классы – команда «Revolusion» прогимназия им. М. Горького и 5-6 классы - команда «Радуга», прогимназия «Сантарвес».Лучший результат из лиепайских команд показала молодёжная команда «Бастилия», занявшая 3 место в своей категории (куратор лиепайских команд, представитель молодёжного центра Марина Викайте).Победителям были вручены памятные призы, а каждой команде, принявшей участие в турнире, книги известного клайпедского педагога Андрея Фомина и сладкие призы.Провели турнир руководитель городского интеллектуального клуба знатоков Вадим Барановский, преподаватель религии прогимназии им. М. Горького - Наталья Дьякова.В непростой роли членов жюри выступили Марина Мотеяускене (команда «Жить хорошо») и Ольга Родина (команда «ФУТ»).Организаторы и участники турнира выражают благодарность администрации прогимназии М.Горького за радушный приём! Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: интеллектуальный турнир, «Светоч – 2020: христианство и культура», прогимназия им. М. Горького География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 189 раз Комментарии