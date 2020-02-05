|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Граждане Евросоюза просят Россию вывезти их из Китая
Посол России в КНР Андрей Денисов сообщил, что в связи с проводимой Россией операцией по эвакуации россиян из закрытого в вязи с эпидемией коронавируса Уханя в посольство обращаются граждане Евросоюза с просьбой вывезти их из города, передает МК.
"Очень много граждан Евросоюза обращаются к нам с просьбами об эвакуации из китайского Уханя, потому что свои их то ли забыли забрать, то ли не учли", - рассказал он.
Напомним, в настоящее время самолеты Воздушно-космических сил Минобороны России занимаются вывозом граждан РФ из из китайской провинции Хубэй, наиболее сильно пострадавшей от заражения вирусом 2019-nCoV пневмонии. Два спецборта с 80 и 64 россиянами уже вылетели из уханьского международного аэропорта в в Тюменскую область.
Планируется, что после прибытия в Россию находившихся в Ухане граждан поместят в карантин в загородном реабилитационном центре в 30 км от Тюмени, обеспеченном автономной инфраструктурой.
mk.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|