Граждане Евросоюза просят Россию вывезти их из Китая 🔊 Воспроизвести фото: AP



Посол России в КНР Андрей Денисов сообщил, что в связи с проводимой Россией операцией по эвакуации россиян из закрытого в вязи с эпидемией коронавируса Уханя в посольство обращаются граждане Евросоюза с просьбой вывезти их из города, передает



"Очень много граждан Евросоюза обращаются к нам с просьбами об эвакуации из китайского Уханя, потому что свои их то ли забыли забрать, то ли не учли", - рассказал он.



Напомним, в настоящее время самолеты Воздушно-космических сил Минобороны России занимаются вывозом граждан РФ из из китайской провинции Хубэй, наиболее сильно пострадавшей от заражения вирусом 2019-nCoV пневмонии. Два спецборта с 80 и 64 россиянами уже вылетели из уханьского международного аэропорта в в Тюменскую область.



Планируется, что после прибытия в Россию находившихся в Ухане граждан поместят в карантин в загородном реабилитационном центре в 30 км от Тюмени, обеспеченном автономной инфраструктурой. Посол России в КНР Андрей Денисов сообщил, что в связи с проводимой Россией операцией по эвакуации россиян из закрытого в вязи с эпидемией коронавируса Уханя в посольство обращаются граждане Евросоюза с просьбой вывезти их из города, передает МК "Очень много граждан Евросоюза обращаются к нам с просьбами об эвакуации из китайского Уханя, потому что свои их то ли забыли забрать, то ли не учли", - рассказал он.Напомним, в настоящее время самолеты Воздушно-космических сил Минобороны России занимаются вывозом граждан РФ из из китайской провинции Хубэй, наиболее сильно пострадавшей от заражения вирусом 2019-nCoV пневмонии. Два спецборта с 80 и 64 россиянами уже вылетели из уханьского международного аэропорта в в Тюменскую область.Планируется, что после прибытия в Россию находившихся в Ухане граждан поместят в карантин в загородном реабилитационном центре в 30 км от Тюмени, обеспеченном автономной инфраструктурой. mk.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Китай, вирус, эвакуация, пандемия — статья прочитана 140 раз Комментарии