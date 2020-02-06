Жириновский раскрыл секрет: Разведчик Порошенко сделал для России больше чем вся наша Госдума. 🔊 Воспроизвести



Российский политик Владимир Жириновский уже и не скрывает, что Петр Порошенко был российским разведчиком-агентом внедренным в майдан, а впоследствии в президентское кресло, сообщает



По его словам, Петр Порошенко был лучшим президентом Украины, который выполнил задачу на 5 балов.



Вот что заявил Жириновский:



«Порошенко гениальный разведчик, не зря ему доверяет лично Путин. Он выполнил поставленные задачи максимально качественно и остался неразоблаченным. Мы хотели Крым как стретегическую базу, Порошенко подарил нам его.



«Крым было бы невозможно просто отобрать у Украины без единого выстрела ни при Кучме, ни при Януковиче, ни при Ющенко. Это было бы невозможно, но благодаря нашим спецслужбам на майдане, майдан закончился именно так как мы этого хотели. Петр Алексеевич, Александр Турчинов, Тягнибок создали нам нужную картинку». Российский политик Владимир Жириновский уже и не скрывает, что Петр Порошенко был российским разведчиком-агентом внедренным в майдан, а впоследствии в президентское кресло, сообщает ВРЕМЯ По его словам, Петр Порошенко был лучшим президентом Украины, который выполнил задачу на 5 балов.Вот что заявил Жириновский:«Порошенко гениальный разведчик, не зря ему доверяет лично Путин. Он выполнил поставленные задачи максимально качественно и остался неразоблаченным. Мы хотели Крым как стретегическую базу, Порошенко подарил нам его.«Крым было бы невозможно просто отобрать у Украины без единого выстрела ни при Кучме, ни при Януковиче, ни при Ющенко. Это было бы невозможно, но благодаря нашим спецслужбам на майдане, майдан закончился именно так как мы этого хотели. Петр Алексеевич, Александр Турчинов, Тягнибок создали нам нужную картинку». Порошенко и Турчинов обсуждают дальнейшие планы



По словам Жириновского, начать бойню на Донбассе было бы также невозможно без поддержки в Киеве:



«Без нашего Петр Алексеевича и его команды, начать бойню на Донбассе было бы невозможно. В самом начале на всем Донбассе было максимум 100 человек, которые были готовы воевать за эти республики. Несколько удачных провокаций с радикалами от Порошенко и восстало пол Донбасса и пол юга Украины. Он гений, что тут скажешь. Провокатор от бога и он наш человек, русский!»



Жириновский заявляет, что они даже и не ожидали, что Порошенко за такой короткий период времени удастся расчленить общество в Украине и развалить страну:



«Мы и подумать не могли, что Порошенко добьется таких успехов перед Россией. Экономика Украины уничтожена, общество расчленено вопросами веры, языка, культуры. Украина больше не восстановится в прежнем виде никогда. Ни через 100 лет, ни через 1000».



Отметим, что Жириновский неоднократно проговаривался на телевидении о том, что Порошенко российский агент-разведчик.



Вот видео:



По словам Жириновского, начать бойню на Донбассе было бы также невозможно без поддержки в Киеве:«Без нашего Петр Алексеевича и его команды, начать бойню на Донбассе было бы невозможно. В самом начале на всем Донбассе было максимум 100 человек, которые были готовы воевать за эти республики. Несколько удачных провокаций с радикалами от Порошенко и восстало пол Донбасса и пол юга Украины. Он гений, что тут скажешь. Провокатор от бога и он наш человек, русский!»Жириновский заявляет, что они даже и не ожидали, что Порошенко за такой короткий период времени удастся расчленить общество в Украине и развалить страну:«Мы и подумать не могли, что Порошенко добьется таких успехов перед Россией. Экономика Украины уничтожена, общество расчленено вопросами веры, языка, культуры. Украина больше не восстановится в прежнем виде никогда. Ни через 100 лет, ни через 1000».Отметим, что Жириновский неоднократно проговаривался на телевидении о том, что Порошенко российский агент-разведчик.Вот видео: vremya.com.ua Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: выборы, скандал, коррупция, армия, Жириновский, Порошенко, ВСУ География: Украина — статья прочитана 321 раз Комментарии