Беларусь начинает конструктивнее говорить о безопасности БелАЭС, отмечает Л. Линкявичюс 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lithuanian Ministry of Foreign Affairs / JURIJUS AZANOVAS



Посетивший Беларусь с визитом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что Минск начинает конструктивнее говорить о безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС).



Министр в среду сказал журналистам, что приветствует решение Беларуси принять экспертов из Еврокомиссии (ЕК).



"Конструктивнее, чувствуется, что меньше неприятия, если говорить о проблемах безопасности, потому что раньше повторяли, что нет вообще никаких проблем и вообще они ничего не собираются делать", – сказал Л. Линкявичюс журналистам в сейме в среду.



"Я думаю, хорошо, что мы договорились, что они примут экспертов из Генерального директората ЕК по энергетике и международных экспертов, и они вместе посмотрят на рекомендации, и что важнейшие из них нужно будет провести в жизнь до ввода станции в эксплуатацию", – сказал министр. Посетивший Беларусь с визитом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что Минск начинает конструктивнее говорить о безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС).Министр в среду сказал журналистам, что приветствует решение Беларуси принять экспертов из Еврокомиссии (ЕК)."Конструктивнее, чувствуется, что меньше неприятия, если говорить о проблемах безопасности, потому что раньше повторяли, что нет вообще никаких проблем и вообще они ничего не собираются делать", – сказал Л. Линкявичюс журналистам в сейме в среду."Я думаю, хорошо, что мы договорились, что они примут экспертов из Генерального директората ЕК по энергетике и международных экспертов, и они вместе посмотрят на рекомендации, и что важнейшие из них нужно будет провести в жизнь до ввода станции в эксплуатацию", – сказал министр. Л. Линкявичюс в среду принял участие в созванном по инициативе оппозиционных консерваторов внеочередном заседании парламентского Комитета по иностранным делам (КИД).



Консерваторы критикуют визит Л. Линкявичюса. Они выражают обеспокоенность, что открытость Литвы для Беларуси может означать недопустимые уступки относительно БелАЭС.



Представители оппозиции хотели еще до визита услышать объяснения министра по поводу этой его поездки в Беларусь, однако не удалось согласовать рабочие графики.



Консерватор Жигимантас Павилёнис перед заседание КИД сказал журналистам, что хочет услышать ответы Л. Линкявичюса, почему он изменил позицию в плане отношений с Беларусью.



"Мы хотели услышать ответы, которых так и не получили перед его визитом, на каком основании изменилась его собственная позиция, потому что раньше он утверждал, что диалог с режимом неэффективен, на что мы тут надеемся, так как заверения господина Макея (Владимир Макей - министр ИД Беларуси – ред.), что БелАЭС безопасна, никак не убеждают", – сказал Ж. Павилёнис.



В свою очередь, Л. Линкявичюс говорит, что общение с представителями Беларуси само по себе не означает потепления в отношениях.



"Я считаю, что беседы были очень конструктивными, и когда меня спрашивают, потепление ли это, я все время поправляю, что потепление имеет место тогда, когда имеется какой-то одинаковый подход. На самом деле позиции во многом отличаются, но что хорошо – что мы не обходим эти острые углы, я поднимал эти острые вопросы в беседах и с премьером, и со своим коллегой", – сказал министр.



Во время визита Л. Линкявичюса в Беларусь глава МИД этой страны В. Макей заявил, что Минск в ближайшее время намерен принять экспертов международных организаций и обещает развеять сомнения Литвы по безопасности станции.



Литовский министр ИД призвал соседнюю страну, которая намерена вскоре ввести в эксплуатацию находящуюся недалеко от Литвы БелАЭС, принять во внимание рекомендации международных экспертов, включая и стресс-тесты.



Л. Линкявичюс сказал, что оценки двух стран относительно БелАЭС отличаются, однако он подчеркнул, что Литва добивается обеспечения безопасности БелАЭС не только для себя – это делается "во имя общих интересов".



Стресс-тесты на БелАЭС в 2016 году провело дочернее предприятие главного подрядчика строительства станции "Росатома" – "Атомпроект". Из результаты оценивала рабочая группа международных экспертов, сформированная Еврокомиссией (ЕК) и Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG).



Подготовленный в июле 2018 года ENSREG отчет вскрыл немало недостатков проекта, сообщил тогда МИД Литвы. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Литва, угроза, визит, МИД, БелАЭС — статья прочитана 87 раз Комментарии