Г. Степонавичюс сомневается, верно ли отражены в деле тайно записанные его разговоры 🔊 Воспроизвести



Обвиняемый в деле о политической коррупции в злоупотреблениях член сейма Литвы Гинтарас Степонавичюс в среду заявил о своих сомнениях на предмет того, что в деле верно отражены тайно сделанные записи его разговоров и данные им ранее правоохране показания.



Он сказал рассматривающему дело Вильнюсскому окружному суду (ВОС), что часть данных во время досудебного расследования показаний, содержащихся в стенограммах, могла быть не включена, а разговоры с бывшим вице-президентом концерна MG Baltic Раймондасом Курлянскисом могли быть искажены.



"Есть места, где транскрибированная запись явно не соответствует тому, о чем мы говорили", – сказал в суде Г. Степонавичюс.



Политик подчеркнул, что в стенограммах совсем нет представленных следователями вопросов, которые могли формулироваться тенденциозно. Обвиняемый в деле о политической коррупции в злоупотреблениях член сейма Литвы Гинтарас Степонавичюс в среду заявил о своих сомнениях на предмет того, что в деле верно отражены тайно сделанные записи его разговоров и данные им ранее правоохране показания.Он сказал рассматривающему дело Вильнюсскому окружному суду (ВОС), что часть данных во время досудебного расследования показаний, содержащихся в стенограммах, могла быть не включена, а разговоры с бывшим вице-президентом концерна MG Baltic Раймондасом Курлянскисом могли быть искажены."Есть места, где транскрибированная запись явно не соответствует тому, о чем мы говорили", – сказал в суде Г. Степонавичюс.Политик подчеркнул, что в стенограммах совсем нет представленных следователями вопросов, которые могли формулироваться тенденциозно. Политик сказал, что на допросах отказывался от адвокатов, потому что ему нечего было скрывать, хотя он и был предупрежден, что показания могут быть использованы против него.



По словам Г. Степонавичюса, прокуроры создали ему видимость, что подозрения не будут предъявлены.



"Во время допросов из уст прокурора звучали ободрения, что "не хочу принимать решений, которые разрушали бы вашу карьеру", – сказал Г. Степонавичюс.



"Я отвечал как свидетель и относительно той информации, которой я располагал, у меня не было ни малейшей надежды, что меня обвинят в совершении преступных деяний", – добавил парламентарий.



Бывший член Литовского либерального движения Г. Степонавичюс обвиняется в том, что обсуждал с Р. Курлянскисом незаконное финансирование Литовского либерального движения через свой фонд поддержки и учреждённый им Центр исследований свободы.



Согласно обвинениям, он договорился о финансовой поддержке для этих организаций и участвовал в сейме в голосовании при принятии выгодных для концерна правовых актов. Г. Степонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.



Парламентарий признает, что договаривался с MG Baltic о поддержке этим организациям, однако говорит, что все делал законно, а за благоприятные для концерна решения не голосовал. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: прокуратура, дгб, скандал, расследование, MG Baltic География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии