Евродепутат обвинила главу правящей партии Литвы в поддержке проектов РФ 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Seimas / Dz.Barysaite



Комментируя доклад ДГБ, Юкнявичене отметила, что спецслужбы "все правильно написали", и высказала свое мнение насчет других "угроз", сообщает



Политик прокомментировала доклад Департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ) и Второго департамента оперативных служб Министерства обороны республики об оценки угроз, заявив, что они "все правильно написали". Комментируя доклад ДГБ, Юкнявичене отметила, что спецслужбы "все правильно написали", и высказала свое мнение насчет других "угроз", сообщает Sputnik Литва . Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене назвала наибольшей угрозой для национальной безопасности страны лидера правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Рамунаса Карбаускиса и премьер-министра Саулюса Сквернялиса.Политик прокомментировала доклад Департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ) и Второго департамента оперативных служб Министерства обороны республики об оценки угроз, заявив, что они "все правильно написали". "Однако наибольшей угрозой нашей национальной безопасности являются Карбаускис со Сквернялисом. Первый – потому, что поддерживал и продолжает поддерживать все проекты Кремля, потому что у него русское понимание демократии и политики. Именно поэтому Кремлю и не надо вмешиваться в выборы в Литве. Второй просто является мелким мошенником по дорогам и трудоустройству своих", – написала Юкнявичене на своей странице в Facebook.



Накануне ДГБ в своем отчете назвал Россию "самой большой угрозой безопасности Литвы и ее внешней политики". Наибольший риск увидели во влиянии на энергонезависимость республики, в частности в поставках российского СПГ на литовский газовый рынок. При этом спецслужбы признали, что Москва не вмешивалась в президентские выборы 2019 года, а только наблюдала.



Среди "угроз" для Литвы также был назван Китай и его инвестиции, Белорусская АЭС, а также попытки России "расширить свое влияние на Западе" путем "парламентской дипломатии".



Раса Юкнявичене - член партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы". Консерваторы традиционно противостоят СКЗЛ. Они известны резкими русофобскими высказываниями, критикой инициатив правящей партии и радикальными предложениями. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, политика Ключевые слова: консерваторы, дгб, Финансы, отчёт, Юкнявичене, угрозы География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии