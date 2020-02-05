Старт дан!

Среди участников выставки были представители многих зарубежных компаний. Приехали в Вильнюс также бизнесмены из Беларуси и Калининградской области России.Так, Брестская и Гродненская области представили свои возможности сначала в здании Посольства РБ в Литве, а на следующий день уже в LITEXPO.В составе брестской делегации были, в частности, представители 11 субъектов туриндустрии региона.Для продвижения экспорта туруслуг и установления деловых контактов с литовскими и зарубежными туроператорами отправились работники санаториев "Берестье", "Ружанский", "Надзея", "Чабарок", национального парка "Беловежская пуща", отеля "Эрмитаж", турфирм Бреста и Пинска, агротуристического кластера "Муховэцька кумора", объединяющего ряд усадеб Кобринского и Жабинковского районов.