Старт дан!

Недавно в Вильнюсе, в Литовском выставочном центре LITEXPO, в течение трёх дней можно было посетить международную выставку «ADVENTUR 2020», которой, как заявляют организаторы этого мероприятия, Литва открывает новый туристический сезон.
Среди участников выставки были представители многих зарубежных компаний. Приехали в Вильнюс также бизнесмены из Беларуси и Калининградской области России.
Так, Брестская и Гродненская области представили свои возможности сначала в здании Посольства РБ в Литве, а на следующий день уже в LITEXPO.
В составе брестской делегации были, в частности, представители 11 субъектов туриндустрии региона.
Для продвижения экспорта туруслуг и установления деловых контактов с литовскими и зарубежными туроператорами отправились работники санаториев "Берестье", "Ружанский", "Надзея", "Чабарок", национального парка "Беловежская пуща", отеля "Эрмитаж", турфирм Бреста и Пинска, агротуристического кластера "Муховэцька кумора", объединяющего ряд усадеб Кобринского и Жабинковского районов.
А в состав делегации из Калининграда вошли туроператоры в сфере въездного туризма, отельеры — победители ежегодного профессионального конкурса региона «Талант гостеприимства»,
На выставке в Вильнюсе были представлены основные туристические продукты Калининградской области, также посетители форума могли узнать о нюансах работы системы электронных виз.
Напомним, что с 1 июля 2019 года по электронным визам Калининградскую область посетили 78 тысяч иностранных граждан, 43%, или 33 тысячи человек, составили граждане Литвы.
Фото- и видеорепортажи Владимира Клоповского, «Обзор»
На выставке в Вильнюсе были представлены основные туристические продукты Калининградской области, также посетители форума могли узнать о нюансах работы системы электронных виз.
Напомним, что с 1 июля 2019 года по электронным визам Калининградскую область посетили 78 тысяч иностранных граждан, 43%, или 33 тысячи человек, составили граждане Литвы.
Фото- и видеорепортажи Владимира Клоповского, «Обзор»
Инф. «Обзора»
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: Litexpo, «ADVENTUR 2020»