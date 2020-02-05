Р. Карбаускис: супруга премьера Литвы трудоустроилась в Orlen не на руководящей должности 🔊 Воспроизвести



Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что супруга премьера Саулюса Сквернялиса трудоустроилась на принадлежащем польскому нетфеконцерну Orlen предприятии не на руководящей должности, поэтому критика в её адрес лишена каких-либо оснований.



Премьер во вторник указал в своей декларации, что его супруга Сильвия Скверняле работает на предприятии Orlen Baltics Retail, управляющем сетью заправочных.



Р. Карбаускис утверждает, что она работает по специальности не на руководящей должности.



"Какая разница, где трудоустроилась? Жена премьера не имеет права работать? Если бы она трудоустроилась руководителем предприятия или подразделения, я понимаю, что можно создавать какие-то версии. Но человек трудоустроился по специальности... Сегодня не проблема найти работу, мы живем не в кризисный период", – сказал Р. Карбаускис в среду радио LRT. Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что супруга премьера Саулюса Сквернялиса трудоустроилась на принадлежащем польскому нетфеконцерну Orlen предприятии не на руководящей должности, поэтому критика в её адрес лишена каких-либо оснований.Премьер во вторник указал в своей декларации, что его супруга Сильвия Скверняле работает на предприятии Orlen Baltics Retail, управляющем сетью заправочных.Р. Карбаускис утверждает, что она работает по специальности не на руководящей должности."Какая разница, где трудоустроилась? Жена премьера не имеет права работать? Если бы она трудоустроилась руководителем предприятия или подразделения, я понимаю, что можно создавать какие-то версии. Но человек трудоустроился по специальности... Сегодня не проблема найти работу, мы живем не в кризисный период", – сказал Р. Карбаускис в среду радио LRT. "Меня информировал премьер, что жена устроилась на работу. Я говорю, какая разница, это ведь не руководящая должность, по всей видимости, не возникнет никаких сомнений. Но сомнения возникли", – добавил он.



Р. Карбаускис сказал, что возникший ажиотаж напоминает ему критику в адрес министра транспорта Ярослава Наркевича, когда выяснилось, что несколько человек польской национальности устроились на работу почтальонами, когда он стал министром.



После того, как премьер дополнил декларацию, некоторые журналисты и политики предположили, что трудоустройство его супруги может быть связано с решениями правительства, благоприятствующими концерну Orlen.



"Если кто-то скажет, что здесь понадобились коррупционные связи – это смешно", – сказал Р. Карбаускис.



С. Сквернялис пока ситуацию не комментировал, его традиционная встреча со СМИ намечается во второй половине дня в среду после заседания правительства.



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Компания Emas, осуществляющая надзор за контролируемым польским нефтеконцерном Orlen нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) Orlen Lietuva, меняет название на Orlen Service Lietuva.



Такое решение приняли новые акционеры – принадлежавшие Orlen Lietuva акции предприятия с июня прошлого года контролирует польская компания Orlen Serwis.



По словам представителей предприятия, это сделано с целью, чтобы название больше походило на названия других предприятий группы, а компанию узнавали как предприятие Orlen.



Новое название компании зарегистрировано в Реестровом центре на прошлой неделе.



Предприятие инженерных услуг Emas создано в 2009 году после отделения от НПЗ Mazeikiu nafta Цеха измерительных приборов и автоматики и Цеха энергоснабжения. В компании работает 206 человек. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: премьер, работа, Orlen, жена География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии