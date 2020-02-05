Загрузка... ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 05.02.2020 🔊 Воспроизвести



Преступление в Лилле, биовойна в Китае, автомобиль со штепселем, бермудский треугольник выборов и столетний наёмник



Коронавирус: а если это биовойна?



Весь вторник 4 февраля мировая пресса продолжала обсуждать эпидемию “уханьской пневмонии”, проявляя при этом плюрализм мнений. Часть изданий рассказывала, что “настоящие масштабы катастрофы, вызванной коронавирусом, сильно (на порядок, а то и несколько порядков) приуменьшены, чтобы не раздувать панику”. Другая часть непоколебимо стояла на точке зрения, что статистика, обнародованная Китаем и ВОЗ — реальная, смертность от заболевания составляет не более 2,1%, и потому надо помнить, что “не так страшен чёрт, как его малюют”, перестать волноваться и взять себя в руки. Предварительно их помыв. Такая дезинфекция — почти гарантия не подхватить вирус. Весь вторник 4 февраля мировая пресса продолжала обсуждать эпидемию “уханьской пневмонии”, проявляя при этом плюрализм мнений. Часть изданий рассказывала, что “настоящие масштабы катастрофы, вызванной коронавирусом, сильно (на порядок, а то и несколько порядков) приуменьшены, чтобы не раздувать панику”. Другая часть непоколебимо стояла на точке зрения, что статистика, обнародованная Китаем и ВОЗ — реальная, смертность от заболевания составляет не более 2,1%, и потому надо помнить, что “не так страшен чёрт, как его малюют”, перестать волноваться и взять себя в руки. Предварительно их помыв. Такая дезинфекция — почти гарантия не подхватить вирус.



* * *



Айова — бермудский треугольник выборов



Американский штат Айова — заколдованное для проведения выборных мероприятий место. В 2012 году здесь возникали непонятки у республиканцев: поначалу победителем кокусов был объявлен Митт Ромни, а спустя две недели в результаты была внесена поправка, и пальму первенства отдали Рику Санторуму.



Теперь в замешательстве демократы, которым приходится откладывать публикацию итогов открытого голосования (кокусов), которое должно было определить самую популярную фигуру “ослов” в названном штате.



“При подсчёте голосов были обнаружены “нестыковки”, что не позволило огласить результаты голосования ни сразу после завершения процесса, ни через несколько часов после него, — пишет американский информационно-аналитический портал Breitbart, — правда, в партии настаивают, что беспрецедентная задержка с подсчётом голосов произошла не по причине компьютерного взлома. Когда появятся итоги голосования — никто не знает. Царит хаос”.



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Убийство в Лилле — приуроченный заказ?



“В одном из отелей Лилля был убит 44-летний чеченский оппозиционер Имран Алиев. По всей видимости, преступление имело политический характер”, — сообщило влиятельное французское издание Le Point.



По данным газеты, “Алиев снимал номер на двоих, предположительно с партнёром той же национальности. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли в отель, чеченский блогер не подавал признаков жизни, на теле его виднелись несколько ран, нанесённых ножом, а сокомнатник исчез в неизвестном направлении”.



“Имран, публиковавшийся в соцсетях Facebook и YouTube под псевдонимом Мансур Старый, регулярно критиковал (с использованием нецензурной лексики) нынешнего авторитарного лидера Чечни Рамзана Кадырова, постоянно обвиняемого в нарушении прав человека”, — пишет СМИ. И делает вывод, что убийство могло быть заказным, поскольку “пять месяцев назад оппозиционер уже заявлял в YouTube о совершавшемся на него неудачном покушении”.



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Прекрасное далёко: Британия голосует за автомобили со штепселем



Запрет на продажу новых бензиновых, дизельных, а также гибридных автомобилей в Великобритании будет перенесён с 2040 года на 2035-й, в соответствии с планами правительства.



Изменения внесены после того, как эксперты заявили, что 2040 год — это “слишком поздно”, если Великобритания хочет добиться выброса транспортом практически нулевого количества углекислоты в атмосферу к 2050 году.



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Бешеный Майк успокоился



В южноафриканском Дурбане скончался самый старый в мире “солдат удачи” Майкл Хоар, известный всему миру как “Бешеный Майк”. Несмотря на крайнюю степень опасности своей профессии, он сумел дожить до 100 лет и умереть по естественным причинам в доме престарелых.



Майкл Хоар родился в ирландской семье, проживавшей в Калькутте. Во время Второй мировой надел погоны. Выйдя в отставку в чине майора, Хоар решил стать бухгалтером и даже открыл несколько контор по оказанию услуг по составлению налоговых деклараций и ведению гроссбухов предприятиями. Но любовь к стрельбе по живым мишеням и потребность в адреналине перевесила.



Подробнее на FITZROY Каждая из сторон, естественно, уверена в своей правоте и настаивает на том, что не пытается приукрасить или, наоборот, подать ситуацию ужаснее, чем она есть на самом деле.* * *Американский штат Айова — заколдованное для проведения выборных мероприятий место. В 2012 году здесь возникали непонятки у республиканцев: поначалу победителем кокусов был объявлен Митт Ромни, а спустя две недели в результаты была внесена поправка, и пальму первенства отдали Рику Санторуму.Теперь в замешательстве демократы, которым приходится откладывать публикацию итогов открытого голосования (кокусов), которое должно было определить самую популярную фигуру “ослов” в названном штате.“При подсчёте голосов были обнаружены “нестыковки”, что не позволило огласить результаты голосования ни сразу после завершения процесса, ни через несколько часов после него, — пишет американский информационно-аналитический портал Breitbart, — правда, в партии настаивают, что беспрецедентная задержка с подсчётом голосов произошла не по причине компьютерного взлома. Когда появятся итоги голосования — никто не знает. Царит хаос”.* * *“В одном из отелей Лилля был убит 44-летний чеченский оппозиционер Имран Алиев. По всей видимости, преступление имело политический характер”, — сообщило влиятельное французское издание Le Point.По данным газеты, “Алиев снимал номер на двоих, предположительно с партнёром той же национальности. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли в отель, чеченский блогер не подавал признаков жизни, на теле его виднелись несколько ран, нанесённых ножом, а сокомнатник исчез в неизвестном направлении”.“Имран, публиковавшийся в соцсетях Facebook и YouTube под псевдонимом Мансур Старый, регулярно критиковал (с использованием нецензурной лексики) нынешнего авторитарного лидера Чечни Рамзана Кадырова, постоянно обвиняемого в нарушении прав человека”, — пишет СМИ. И делает вывод, что убийство могло быть заказным, поскольку “пять месяцев назад оппозиционер уже заявлял в YouTube о совершавшемся на него неудачном покушении”.* * *Запрет на продажу новых бензиновых, дизельных, а также гибридных автомобилей в Великобритании будет перенесён с 2040 года на 2035-й, в соответствии с планами правительства.Изменения внесены после того, как эксперты заявили, что 2040 год — это “слишком поздно”, если Великобритания хочет добиться выброса транспортом практически нулевого количества углекислоты в атмосферу к 2050 году.* * *В южноафриканском Дурбане скончался самый старый в мире “солдат удачи” Майкл Хоар, известный всему миру как “Бешеный Майк”. Несмотря на крайнюю степень опасности своей профессии, он сумел дожить до 100 лет и умереть по естественным причинам в доме престарелых.Майкл Хоар родился в ирландской семье, проживавшей в Калькутте. Во время Второй мировой надел погоны. Выйдя в отставку в чине майора, Хоар решил стать бухгалтером и даже открыл несколько контор по оказанию услуг по составлению налоговых деклараций и ведению гроссбухов предприятиями. Но любовь к стрельбе по живым мишеням и потребность в адреналине перевесила. Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 221 раз Комментарии