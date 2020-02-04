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СМИ: госсекретарь США сказал, что Крым навсегда потерян для Украины
Госсекретарь США Майк Помпео, посетивший Украину 31 января, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для Украины потерян навсегда, сообщает КОММЕРСАНТЪ.
Как выяснило украинское издание НВ, такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской дипломатии держать «Крым в поле зрения внешней политики США», а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.
В ответ Майк Помпео заявил, что вопрос Крыма закрыт. «Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать»,— цитирует НВ ответ госсекретаря США, переданный изданию неназванным участником встречи с господином Помпео.
Майк Помпео посетил Киев во время турне по странам постсоветского пространства. Кроме президента Украины Владимира Зеленского дипломат встретился с главами МИДа, Минобороны и украинскими активистами. Во время своего турне господин Помпео посетил Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
kommersant.ru
Категории: в мире, чп и криминал
География: Украина
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