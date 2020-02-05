Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
Выступая перед польскими студентами, французский лидер заявил, что Европу нужно строить, зная историю и защищая ее от всех попыток фальсификации со стороны некоторых стран и партий.
"Риск, который я вижу, — это появление искажений исторической памяти. Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории", - заявил Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце.
В середине декабря Владимир Путин заявил, что у России есть документы, подтверждающие переговоры ряда европейских стран, в том числе Польши, с нацистской Германией.
Президент также напомнил, что польский посол в Третьем рейхе пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за планы выслать евреев в Африку.
По мнению российских политиков, Европа пока не готова признать эту часть своей истории.
Слова Путина вызвали возмущение у польских властей, которые пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа.
Помимо этого, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Президент также напомнил, что польский посол в Третьем рейхе пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за планы выслать евреев в Африку.
По мнению российских политиков, Европа пока не готова признать эту часть своей истории.
Слова Путина вызвали возмущение у польских властей, которые пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа.
Помимо этого, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.