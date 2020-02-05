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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

© REUTERS / Agencja Gazeta/Adrianna Bochenek Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020


Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Выступая перед польскими студентами, французский лидер заявил, что Европу нужно строить, зная историю и защищая ее от всех попыток фальсификации со стороны некоторых стран и партий.

"Риск, который я вижу, — это появление искажений исторической памяти. Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории", - заявил Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце.
В середине декабря Владимир Путин заявил, что у России есть документы, подтверждающие переговоры ряда европейских стран, в том числе Польши, с нацистской Германией.

Президент также напомнил, что польский посол в Третьем рейхе пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за планы выслать евреев в Африку.

По мнению российских политиков, Европа пока не готова признать эту часть своей истории.

Слова Путина вызвали возмущение у польских властей, которые пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа.

Помимо этого, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память, Макрон
География: Польша
статья прочитана 249 раз
добавлена сегодня, 5 февраля, 10:00

Комментарии

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5 февраля, 11:57
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После оккупации в 1940 году Северной Франции и создания на юге страны режима Виши, до мая 1945 года множество французов стало добровольцами под знаменами десятков частей и соединений вооруженных сил и вспомогательных организаций Третьего рейха. Таких французских добровольцев было десятки тысяч, и в итоге граждане Франции составили крупнейший по численности западноевропейский народ, сражавшийся на стороне гитлеровской Германии во Второй мировой войне.
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