Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Agencja Gazeta/Adrianna Bochenek Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020



Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны, сообщает



Выступая перед польскими студентами, французский лидер заявил, что Европу нужно строить, зная историю и защищая ее от всех попыток фальсификации со стороны некоторых стран и партий.



"Риск, который я вижу, — это появление искажений исторической памяти. Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории", - заявил Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце. Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны, сообщает РИА Новости Выступая перед польскими студентами, французский лидер заявил, что Европу нужно строить, зная историю и защищая ее от всех попыток фальсификации со стороны некоторых стран и партий."Риск, который я вижу, — это появление искажений исторической памяти. Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории", - заявил Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце. В середине декабря Владимир Путин заявил, что у России есть документы, подтверждающие переговоры ряда европейских стран, в том числе Польши, с нацистской Германией.



Президент также напомнил, что польский посол в Третьем рейхе пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за планы выслать евреев в Африку.



По мнению российских политиков, Европа пока не готова признать эту часть своей истории.



Слова Путина вызвали возмущение у польских властей, которые пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа.



Помимо этого, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память, Макрон География: Польша — статья прочитана 249 раз Комментарии