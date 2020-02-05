СМИ: США намерены ввести новые санкции против Северного потока - 2 🔊 Воспроизвести © Paul Langrock/Nord Stream 2



Такое решение будет принято, если Россия попробует достроить трубопровод, передает



Вашингтон намерен ввести новые санкции против "Северного потока - 2", которые могут затронуть европейские компании даже в том случае, если Россия попробует его достроить в одиночку. Об этом сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники.



"Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат [Конгресса США] готовы принять новый санкционный закон", - отметил источник издания. В этот раз это может затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу, пишет Handelsblatt. В дипломатических кругах не исключают, что новые санкции могут быть введены уже в феврале или марте. Такое решение будет принято, если Россия попробует достроить трубопровод, передает ТАСС Вашингтон намерен ввести новые санкции против "Северного потока - 2", которые могут затронуть европейские компании даже в том случае, если Россия попробует его достроить в одиночку. Об этом сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники."Если Россия попытается завершить строительство оставшихся километров трубопровода, то Палата представителей и Сенат [Конгресса США] готовы принять новый санкционный закон", - отметил источник издания. В этот раз это может затронуть европейских инвесторов, которые участвуют в проекте, или те фирмы, которые захотят покупать газ, если он пойдет по трубопроводу, пишет Handelsblatt. В дипломатических кругах не исключают, что новые санкции могут быть введены уже в феврале или марте. Газета напомнила, что генеральный директор швейцарской компании Allseas Эдвард Хирема получил письмо от американского сенатора Теда Круза, в котором последний пригрозил "ликвидацией экономического существования" трубоукладчика, если Allseas "хотя бы в течение одного дня" продолжит участие в работах. Круз отметил, что она "может столкнуться с серьезными и потенциально представляющими угрозу существованию компании правовыми и экономическими санкциями".



По информации Handelsblatt, германские компании обеспокоены возможными новыми мерами против проекта. "Нам известно, что американцы полны решимости остановить "Северный поток - 2", - отметили изданию в концерне Uniper. Там подчеркнули, что "очень внимательно следят за развитием ситуации". В то же время, пишет издание, правительство ФРГ пока все же рассчитывает на реализацию проекта "в разумные сроки", хотя и не намерено предоставлять техническую помощь для завершения его строительства.



"Мы делаем ставку на приостановку действия американских санкций, чтобы завершение "Северного потока - 2" больше не затягивалось", - отметил Handelsblatt германский дипломат. В МИД ФРГ считают, что достижение договоренностей между Россией и Украиной по газу окажет влияние на решения Вашингтона и дает понять, что новый газопровод не является угрозой для транзита голубого топлива через украинскую территорию.



"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры "Газпрома" по проекту - германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, санкции, СП-2 — статья прочитана 221 раз Комментарии