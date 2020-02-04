Г. Науседа обсудил с новым послом США значение сотрудничества стран для безопасности 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа во вторник принял верительные грамоты нового посла США Роберта Гилкриста и обсудил с ним двусторонние политические и экономические отношения.



"Литва является сильным союзником и другом, которого ценят Соединенные Штаты. Мы признаем ваш вклад в мировую безопасность, ваши знания и экспертизу в борьбе с дезинформацией, обязательства перед демократическими ценностями, верховенством права и правами человека. Эта дружба укрепляет наши страны, и я не сомневаюсь в её прочности и взаимной выгоде в будущем", – сказал посол после вручения верительных грамот.



В обнародованном посольством США сообщении отмечается, что посол Р. Гилкрист хорошо познакомился с актуальными для Балтийского региона темами в бытность главой Бюро по региону Северных стран и Балтии Госдепартамента США и заместителем руководителя дипломатической миссии в посольстве США в Эстонии и Швеции. Литовский президент Гитанас Науседа во вторник принял верительные грамоты нового посла США Роберта Гилкриста и обсудил с ним двусторонние политические и экономические отношения."Литва является сильным союзником и другом, которого ценят Соединенные Штаты. Мы признаем ваш вклад в мировую безопасность, ваши знания и экспертизу в борьбе с дезинформацией, обязательства перед демократическими ценностями, верховенством права и правами человека. Эта дружба укрепляет наши страны, и я не сомневаюсь в её прочности и взаимной выгоде в будущем", – сказал посол после вручения верительных грамот.В обнародованном посольством США сообщении отмечается, что посол Р. Гилкрист хорошо познакомился с актуальными для Балтийского региона темами в бытность главой Бюро по региону Северных стран и Балтии Госдепартамента США и заместителем руководителя дипломатической миссии в посольстве США в Эстонии и Швеции. "Я бесконечно уважаю посла Энн Холл за её высокие стандарты и проделанную работу здесь, в Литве. Я рад, что у нас в посольстве сильная команда американцев и литовцев, которая ежедневно работает над обеспечением безопасности и благосостояния нас всех", – приведены в пресс-релизе слова диппредставителя США.



Давая в декабре присягу в Госдепартаменте, он сказал, что назначение послом США в Литве для него – "самая большая честь в жизни", и пообещал продолжать работу над поддержанием прочных оборонных, экономических и культурных отношений между США и Литвой.



В сообщении президентского ведомства говорится, что на встрече с новым послом обсуждались важность развития литовско-американского сотрудничества в области безопасности и обороны с учетом вызовов и угроз безопасности в Балтийском регионе.



Президент и посол обсудили актуальные вопросы повестки дня НАТО, президент поблагодарил США за помощь в укреплении обороноспособности Балтийских стран. Глава государства с удовлетворением отметил инвестиции США в экономику Литвы и выразил надежду, что стороны будут продолжать прилагать усилия для их поощрения, а также пригласил посольство США активно участвовать в культурной жизни Литвы, в мероприятиях, посвященных Году Виленского Гаона и истории евреев Литвы, другим важным для истории и культуры Литвы событиям.



Новый посол США Р. Гилкрист в 2016–2019 годах возглавлял Операционный центр Госдепартамента США.



До назначения послом он работал заместителем главы дипломатической миссии в посольстве США в Швеции и Эстонии, возглавлял подразделение Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента, ответственное за вопросы Северных и Балтийских стран. Еще раньше он был заместителем политического советника в посольстве США в Ираке и возглавлял политический отдел посольства США в Румынии.



Глава государства во вторник также принял верительные грамоты новых послов Греции и Сан-Марино.



На встрече с послом Греции Димитриосом Ксенителлисом обсуждались двусторонние отношения и перспективы укрепления политических и экономических связей.



На встрече с послом Сан-Марино Сильвией Берти президент выразил надежду на углубление политических отношений и развитие экономических связей. BNS Категории: в мире, политика Ключевые слова: США, посол, ЛГБТ, Науседа География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии