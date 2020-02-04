Лукашенко рассказал о сближении с «величайшей империей мира» и вспомнил об «обмане» Москвы 🔊 Воспроизвести Александр Лукашенко. Фото: Nikolay Petrov/Reuters



Белорусский президент призвал никого «не рыдать» из-за того, что республика сближается с «ведущей страной мира» — Соединенными Штатами, передает



«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.



«Я не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — цитирует белорусского лидера «Белта». Лукашенко также посоветовал никому «не рыдать» из-за того, что Белоруссия налаживает отношения «с величайшей империей, ведущей страной мира». Белорусский президент призвал никого «не рыдать» из-за того, что республика сближается с «ведущей страной мира» — Соединенными Штатами, передает BFM.RU «Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.«Я не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — цитирует белорусского лидера «Белта». Лукашенко также посоветовал никому «не рыдать» из-за того, что Белоруссия налаживает отношения «с величайшей империей, ведущей страной мира». Одновременно с этим белорусский президент сделал выпад в отношении России. По его словам, при покупке «Белтрансгаза» (сейчас «Газпром трансгаз Беларусь». — Business FM) Москва пообещала Минску внутрироссийские цены на газ. Лукашенко призвал не думать, что Белоруссия забыла об этом, и отметил, что страна хотела бы прозрачных отношений с Россией. Он также отметил, что встретится с Владимиром Путиным 7 февраля и планирует открыто сказать ему, что «момент истины наступил».



Высказывания белорусского лидера оценивает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.



Богдан Безпалько



член Совета по межнациональным отношениям при президенте России



«Это своеобразная обида на то, что Россия больше не хочет спонсировать, фактически дотировать, субсидировать белорусскую экономику и политический режим Лукашенко. Это, кстати, притом что конечные цены на газ для белорусских потребителей формируют не «Газпром» и не «Газпром трансгаз Беларусь», а «Белтопгаз» — фактически белорусское государство. Они позволяют спекулировать на российском газе. Здесь и сам Майк Помпео использует определенную терминологию, что они помогут Белоруссии обрести окончательный суверенитет, и США готовы поставить достаточное количество нефти, что, конечно, с моей точки зрения, является фикцией. Мне кажется, это просто попытка очередной раз надавить на Москву, чтобы добиться возобновления субсидирования, хотя Белоруссия политически от России уходит. В целом период, когда Россия получала в обмен на сотни миллиардов долларов лишь формальные заявления о том, что Белоруссия — это союзник, заканчивается, хотя он будет, видимо, растянут во времени. Белоруссия уходит на Запад. Либо нам удастся ее принудить к интеграции каким-то путем, либо она уйдет, и тогда нам придется строить отношения на прагматичной основе».



Госсекретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию в прошлую субботу, 1 февраля. Во время визита он заявил, что США готовы обеспечить республику нефтью на 100%. «Все, что вам нужно, — это обратиться к нам», — сказал Помпео.



В Москве после этого заявили, что Белоруссия вправе развивать отношения с США, но «сверхблизкого сближения» этих стран в России не ждут. О серьезности намерений Минска и Вашингтона рассуждает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач:



— Российские углеводороды поставляются в Белоруссию со значительными скидками, что создает для нее проблемы по поиску адекватной замены, поскольку, если переходить на рыночные рельсы, то непонятно, в чем выгода Минска от этого перехода. Тем более что с учетом логистики эти варианты все равно будут дороже. Что касается российской позиции, речь идет о том, что если Белоруссия хочет продолжать получать углеводороды по партнерским ценам, она должна вести себя как партнер. Видимо, договориться пока не получается, и Белоруссия пытается торговаться, это излюбленная тактика Минска.



— Если Лукашенко договорится не с нами, то каков ущерб будет для России, если это произойдет?



— Это сложно обсуждать. На мой взгляд, договориться об альтернативных источниках он угрожает практически ежегодно на протяжении последних лет. Но, честно говоря, я не вижу никаких реальных возможностей для этого. Это чисто умозрительное упражнение.



Минск не смог договориться с Москвой об условиях поставок нефти в конце прошлого года. В результате Лукашенко поручил искать альтернативы российскому топливу и назвал Россию «четвертым вариантом» среди прочих поставщиков. Коммерческие предложения Минск направил на Украину, в Польшу, в Казахстан, на Ближний Восток и в США. bfm.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Беларусь, визит, отношения, Помпео География: Белоруссия — статья прочитана 236 раз Комментарии