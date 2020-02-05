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Klaipedos nafta собирается взять в СИБ кредит на сумму до 160 млн евро
Контролируемый государством оператор терминалов нефти и сжиженного природного газа (СПГ) - компания Klaipedos nafta собирается взять в Северном инвестиционном банке (СИБ) кредит в размере до 160 млн евро на выкуп судна-газохранилища Independence или другого похожего судна-газохранилища. Это будет уже второй заем с конца 2019 года.
Решение о кредите в СИБ сроком на 25 лет акционеры Klaipedos nafta примут 26 февраля, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
В конце декабря Klaipedos nafta подписала с СИБ договор ссуды на сумму 134,1 млн евро сроком на 25 лет – он предназначен для того, чтобы удешевить содержание терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) и снизить цену на газ для потребителей с этого года. Годовые по кредиту – меньше 1%.
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в декабре сказал, что условия получения кредитов компанией Klaipedos nafta в институциональных банках сейчас просто идеальные. По его словам, позже у компании может не получиться так дешево получить заём на выкуп судна-газохранилища и удешевление содержания терминала для потребителей.
В декабре сейм предоставил госгарантию в размере 275,5 млн евро СИБ за кредиты для Klaipedos nafta.
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: экспорт, Klaipedos nafta, доход, показатели
География: Литва
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