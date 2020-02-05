До «сделки века» очень далеко

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«Мирный план» Трампа по Ближнему Востоку однобокий и опасный: он принесет что угодно, только не мир, считает автор



План мирного урегулирования конфликта между израильтянами и палестинцами, представленный на этой неделе американским президентом Дональдом Трампом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, собственно говоря, давно считался мертворожденным. Слишком часто переносились сроки его обнародования, и что главное, руководство Палестины не было вовлечено в его подготовку и заранее недвусмысленно дало понять, что не принимает этот план. С тех пор его считают не более чем благим намерением «Дональда» помочь «Биби» в его избирательной кампании. Именно так главы обоих государств ласково называли друг друга на презентации. Премьер-министр Израиля, против которого с прошлого вторника по трем эпизодам официально выдвинуты обвинения в мошенничестве и коррупции, на выборах, назначенных на 2 марта, будет бороться не только за свое политическое выживание, но и за большинство в парламенте, которое гарантировало бы ему неприкосновенность и пожизненную свободу в случае, если пункты обвинения найдут свое подтверждение в суде. «Мирный план» Трампа по Ближнему Востоку однобокий и опасный: он принесет что угодно, только не мир, считает автор IPG Ханнес Альпен.План мирного урегулирования конфликта между израильтянами и палестинцами, представленный на этой неделе американским президентом Дональдом Трампом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, собственно говоря, давно считался мертворожденным. Слишком часто переносились сроки его обнародования, и что главное, руководство Палестины не было вовлечено в его подготовку и заранее недвусмысленно дало понять, что не принимает этот план. С тех пор его считают не более чем благим намерением «Дональда» помочь «Биби» в его избирательной кампании. Именно так главы обоих государств ласково называли друг друга на презентации. Премьер-министр Израиля, против которого с прошлого вторника по трем эпизодам официально выдвинуты обвинения в мошенничестве и коррупции, на выборах, назначенных на 2 марта, будет бороться не только за свое политическое выживание, но и за большинство в парламенте, которое гарантировало бы ему неприкосновенность и пожизненную свободу в случае, если пункты обвинения найдут свое подтверждение в суде.



Запланированная аннексия стала бы однобокой реализацией части американского плана, предусматривающего в большей или меньшей степени цементирование существующей нынче ситуации. Согласно ему, Израилю должно быть предоставлено право на аннексию всех своих поселений и долины реки Иордан, а также за ним должен быть закреплен уже аннексированный Восточный Иерусалим. Тем самым Израиль получил бы контроль над всеми внешними границами и воздушным пространством, а также право и впредь использовать свою армию «в целях безопасности» на всей территории будущего палестинского государства. Подобный сценарий не оставляет для палестинцев ни малейшей возможности почувствовать себя самостоятельными и обладающими правом на самоопределение.



Что же получат палестинцы взамен? На самом деле они продвинулись бы к созданию собственного государства, которое признали бы Израиль и американцы, как никогда близко. К тому же американцами предусмотрена широкая программа инвестиций в размере свыше $50 млрд, которая помогла бы будущему палестинскому государству встать на ноги. И все же это государство осталось бы пестрым ковром, сотканным из сети мостов и туннелей, соединяющих его территории, а его суверенные права были бы ограничены, и палестинцам пришлось бы отказаться от весьма важных и гарантированных в международном плане претензий на Восточный Иерусалим или от права на возвращение своих беженцев.



Решение, гарантирующее прочный мир, должно учитывать потребности всех людей, живущих на территориях, расположенных между Иорданом и Средиземным морем



«Мирный план» Трампа игнорирует международное право и все подходы к мирному урегулированию, совместно согласованные в прошлом на переговорах. Для палестинцев его появление, презентация и запланированная принудительная реализация являются унижением. Этому соответствует и реакция палестинцев, которые решительно отвергают этот план и требуют четкой позиции по отношению к нему со стороны международной общественности. Палестинское руководство в связи с этим планом оказалось в тупике. Оно вынуждено продемонстрировать разозленному палестинскому обществу хотя бы видимость какой-то дееспособности, в противном случае ситуация может перерасти в насилие. Наряду с четким отказом от американского плана существует еще и возможность реализации давно анонсированных и постоянно откладываемых выборов. Новое руководство, обладая новыми легитимными полномочиями и международной поддержкой, не ограничивающейся американцами, смотря по обстоятельствам, смогло бы начать реальные мирные переговоры. Положительным побочным эффектом сложившейся ситуации стало хотя бы то, что впервые за долгое время за презентацией плана вместе с президентом Махмудом Аббасом следили представители всех палестинских группировок, в том числе и палестинского исламистского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа. Примирение между враждующими группировками на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа стало бы первым важным шагом на пути к достижению единства между всеми палестинцами, которое заложило бы основу для выборов и серьезных мирных переговоров с Израилем.



Решение, гарантирующее прочный мир, должно учитывать потребности всех людей, живущих на территориях, расположенных между Иорданом и Средиземным морем. Опасность американского плана заключается в том, что отныне любое правительство Израиля будет постоянно использовать его в качестве неприемлемой с палестинской точки зрения основы для переговоров. Однобокая реализация части плана, например, аннексия поселений и долины реки Иордан, таит в себе еще большую угрозу. Такого же мнения придерживаются и многие эксперты в Израиле.



Эксперт по вопросам безопасности и бывший глава израильской военной разведки, генерал-майор запаса Амос Ядлин предостерегает, что такая политика может положить конец принципу «два государства для двух народов» на пространстве, расположенном между Иорданией и Средиземным морем, и поставить Израиль перед дилеммой: «демократия или еврейское государство». К тому же планы аннексии ставят под угрозу мирные переговоры с Египтом и Иорданией.



Израильские левые давно предостерегали от такого сценария и все чаще открыто используют провокационное понятие «государство апартеида». У израильских правых с этим, похоже, нет никаких проблем. Премьер-министр Израиля дал понять, что не настоял на аннексии де-юре лишь потому, что Израилю в таком случае угрожали бы санкции Совета Безопасности ООН. Отныне Израилю – с учетом гарантий американцев заблокировать такое решение – по его мнению, непременно надлежит воспользоваться этим «историческим шансом». То, что Дональд Трамп назвал «сделкой века», может и в самом деле оказаться таковой для Нетаньяху, но никак не для палестинцев, Израиля или мира в этом регионе.



Ханнес Альпен (Hannes Alpen) – возглавляет офис Фонда им. Фридриха Эберта в Восточном Иерусалиме и представляет Фонд на палестинских территориях. До этого был референтом отдела Анализа международной политики Фонда им. Фридриха Эберта (FES) и редактором онлайн-журнала IPG в Берлине. Ранее работал, в частности, главным редактором специализированного журнала по вопросам Востока zenith. Он изучал историю, культуру и медиа, а также французский язык в Гамбурге и Хайфе. Его можно найти в Twitter: @HannesAlpen Со вторника ясно одно: план отнюдь не мертв, более того, он начинает жить своей собственной опасной жизнью. Причиной тому – заявление Биньямина Нетаньяху об аннексии всех израильских поселений, построенных вопреки международному праву на оккупированных палестинских территориях, а также в оккупированной Израилем долине реки Иордан, озвученное с американского благословения. Премьер-министр Израиля планирует принять такое решение на заседании своего кабинета уже в воскресенье. Пока все еще неясно, имеет ли переходное правительство во главе с Нетаньяху вообще необходимые легитимные полномочия для принятия столь принципиально важных решений. Однако ввиду того, что его главный политический соперник Бени Ганц также разделяет положительное отношение к американскому «мирному плану», он начинает обретать динамику, никак не способствующую установлению мира в этом регионе.Запланированная аннексия стала бы однобокой реализацией части американского плана, предусматривающего в большей или меньшей степени цементирование существующей нынче ситуации. Согласно ему, Израилю должно быть предоставлено право на аннексию всех своих поселений и долины реки Иордан, а также за ним должен быть закреплен уже аннексированный Восточный Иерусалим. Тем самым Израиль получил бы контроль над всеми внешними границами и воздушным пространством, а также право и впредь использовать свою армию «в целях безопасности» на всей территории будущего палестинского государства. Подобный сценарий не оставляет для палестинцев ни малейшей возможности почувствовать себя самостоятельными и обладающими правом на самоопределение.Что же получат палестинцы взамен? На самом деле они продвинулись бы к созданию собственного государства, которое признали бы Израиль и американцы, как никогда близко. К тому же американцами предусмотрена широкая программа инвестиций в размере свыше $50 млрд, которая помогла бы будущему палестинскому государству встать на ноги. И все же это государство осталось бы пестрым ковром, сотканным из сети мостов и туннелей, соединяющих его территории, а его суверенные права были бы ограничены, и палестинцам пришлось бы отказаться от весьма важных и гарантированных в международном плане претензий на Восточный Иерусалим или от права на возвращение своих беженцев.Решение, гарантирующее прочный мир, должно учитывать потребности всех людей, живущих на территориях, расположенных между Иорданом и Средиземным морем«Мирный план» Трампа игнорирует международное право и все подходы к мирному урегулированию, совместно согласованные в прошлом на переговорах. Для палестинцев его появление, презентация и запланированная принудительная реализация являются унижением. Этому соответствует и реакция палестинцев, которые решительно отвергают этот план и требуют четкой позиции по отношению к нему со стороны международной общественности. Палестинское руководство в связи с этим планом оказалось в тупике. Оно вынуждено продемонстрировать разозленному палестинскому обществу хотя бы видимость какой-то дееспособности, в противном случае ситуация может перерасти в насилие. Наряду с четким отказом от американского плана существует еще и возможность реализации давно анонсированных и постоянно откладываемых выборов. Новое руководство, обладая новыми легитимными полномочиями и международной поддержкой, не ограничивающейся американцами, смотря по обстоятельствам, смогло бы начать реальные мирные переговоры. Положительным побочным эффектом сложившейся ситуации стало хотя бы то, что впервые за долгое время за презентацией плана вместе с президентом Махмудом Аббасом следили представители всех палестинских группировок, в том числе и палестинского исламистского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа. Примирение между враждующими группировками на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа стало бы первым важным шагом на пути к достижению единства между всеми палестинцами, которое заложило бы основу для выборов и серьезных мирных переговоров с Израилем.Решение, гарантирующее прочный мир, должно учитывать потребности всех людей, живущих на территориях, расположенных между Иорданом и Средиземным морем. Опасность американского плана заключается в том, что отныне любое правительство Израиля будет постоянно использовать его в качестве неприемлемой с палестинской точки зрения основы для переговоров. Однобокая реализация части плана, например, аннексия поселений и долины реки Иордан, таит в себе еще большую угрозу. Такого же мнения придерживаются и многие эксперты в Израиле.Эксперт по вопросам безопасности и бывший глава израильской военной разведки, генерал-майор запаса Амос Ядлин предостерегает, что такая политика может положить конец принципу «два государства для двух народов» на пространстве, расположенном между Иорданией и Средиземным морем, и поставить Израиль перед дилеммой: «демократия или еврейское государство». К тому же планы аннексии ставят под угрозу мирные переговоры с Египтом и Иорданией.Израильские левые давно предостерегали от такого сценария и все чаще открыто используют провокационное понятие «государство апартеида». У израильских правых с этим, похоже, нет никаких проблем. Премьер-министр Израиля дал понять, что не настоял на аннексии де-юре лишь потому, что Израилю в таком случае угрожали бы санкции Совета Безопасности ООН. Отныне Израилю – с учетом гарантий американцев заблокировать такое решение – по его мнению, непременно надлежит воспользоваться этим «историческим шансом». То, что Дональд Трамп назвал «сделкой века», может и в самом деле оказаться таковой для Нетаньяху, но никак не для палестинцев, Израиля или мира в этом регионе.– возглавляет офис Фонда им. Фридриха Эберта в Восточном Иерусалиме и представляет Фонд на палестинских территориях. До этого был референтом отдела Анализа международной политики Фонда им. Фридриха Эберта (FES) и редактором онлайн-журнала IPG в Берлине. Ранее работал, в частности, главным редактором специализированного журнала по вопросам Востока zenith. Он изучал историю, культуру и медиа, а также французский язык в Гамбурге и Хайфе. Его можно найти в Twitter: @HannesAlpen Загрузка... ipg-journal.io Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, территории, аналитика, Палестина, признание, план — статья прочитана 157 раз Комментарии