Год Брексита может стать решающим для отношений Швейцарии с Евросоюзом 🔊 Воспроизвести (© Keystone / Gaetan Bally)



Швейцария — маленькая страна в сердце Европы, которая вот уже несколько десятилетий отказывается вступать в Европейский союз, хотя она со всех сторон окружена странами европейского сообщества. Налаживая отношения с Брюсселем, Швейцария делает ставку на двусторонние (секторальные) соглашения, которые в настоящее время составляют уже целых два «пакета». Прямое членство в ЕС в настоящее народом Швейцарии не поддерживается.



Брюссель, тем не менее, оказывает сейчас на Конфедерацию все более заметное давление с целью окончательного урегулирования всех базовых институциональных вопросов. ЕС хочет раз и навсегда закрепить на основе Рамочного договора основные модальности, правила, нормы и критерии дальнейшего развития отношений ЕС и Швейцарии. В Швейцарии между тем растет сопротивление перспективе подписания такого документа. Эксперт в области европейского права разъясняет ситуацию и сравнивает её с положением, в котором скоро окажется Великобритания. Брюссель, тем не менее, оказывает сейчас на Конфедерацию все более заметное давление с целью окончательного урегулирования всех базовых институциональных вопросов. ЕС хочет раз и навсегда закрепить на основе Рамочного договора основные модальности, правила, нормы и критерии дальнейшего развития отношений ЕС и Швейцарии. В Швейцарии между тем растет сопротивление перспективе подписания такого документа. Эксперт в области европейского права разъясняет ситуацию и сравнивает её с положением, в котором скоро окажется Великобритания. Криста Тоблер. (zvg) swissinfo.ch: Станет ли 2020 год действительно судьбоносным годом в отношениях Швейцарии с ЕС?



Криста Тоблер (Christa Tobler): В любом случае это, вероятно, будет год, в течение которого будут решены многие очень важные вопросы. Одним из них, безусловно, является проведение в Швейцарии в мае 2020 года референдума по так называемой «Ограничительной инициативе», которая требует денонсации режима свободного передвижения людей и капиталов между ЕС и Швейцарией.



Кроме того, весной Комиссия ЕС представит Доклад о продлении срока действия решения о признании адекватности швейцарского режима защиты персональных данных соответствующим европейским нормам. В настоящее время Швейцария спешно модернизирует свой Закон «О защите данных». Пока неясно, что произойдет с институциональным Рамочным соглашением. Оно в теории должно создать новые «правила игры» (новые институциональные рамки) для некоторых уже действующих и будущих двусторонних соглашений между ЕС и Швейцарией.



swissinfo.ch: Если взять рейтинговую шкалу от 1 до 10 (где 1 — это тотальный конфликт, а 10 — полная гармония), то где мы на ней находимся сегодня?



К.Т.: По моим подсчетам, мы находимся около отметки «7», то есть отношения у нас с ЕС хорошие, но могли бы быть еще лучше. Не следует распространять частичные разногласия по поводу институционального соглашения на все отношения в целом. Это было бы ошибкой. Потому что наши отношения все еще вполне даже позитивны.



swissinfo.ch: Что будет дальше?



К.Т.: Многое будет зависеть от результатов голосования по «Ограничительной инициативе».



swissinfo.ch: В каком смысле?



К.Т.: В рамках этой инициативы на карту поставлены все основные базовые элементы двустороннего швейцарско-европейского правового механизма. Если инициатива будет принята, то нынешний двусторонний (билатеральный) формат кооперации Швейцарии и ЕС прекратит свое существование. Если же инициатива будет отвергнута, то всё внимание нужно будет сосредоточить на дальнейшей работе по совершенствованию и развитию этого формата. Кроме того, с точки зрения внутренней политики, несомненно, надо будет внимательно проследить за тем, насколько четко и с каким перевесом будет выражен результат «за» или «против».



swissinfo.ch: Что произойдет, если Швейцария скажет «нет» Рамочному соглашению?



К.Т.: Тогда, по мнению ЕС, нам не удастся больше заключать в будущем новые так называемые «Соглашения о доступе к рынку ЕС», например, соглашение о планируемом доступе Швейцарии к европейскому рынку электроэнергии можно будет отправить в утиль. ЕС также объявил о том, что он, возможно, при определенных обстоятельствах, больше не будет готов адаптировать все существующие билатеральные соглашения в соответствии с новеллами в законодательстве ЕС так, как он это делал до сих пор.



Это означало бы, что все эти очень важные соглашения утратят свою ценность, а двусторонний путь кооперации Швейцарии и ЕС в целом перестанет функционировать так хорошо, как сейчас. Это, например, напрямик отразится на швейцарских компаниях, продающих свою продукцию за рубеж, что, в свою очередь, поставит под угрозу рабочие места в Швейцарии.



swissinfo.ch: Евросоюз говорит, что дополнительных переговоров по отдельным позициям Рамочного соглашения не будет. На Ваш взгляд, насколько серьёзным является это заявление? Или же ЕС — как и в случае с Британией — все-таки готов будет пойти на уступки по отдельным аспектам этого документа?



К.Т.: В случае с Соединенным Королевством важная часть дополнительных переговоров состояла в возвращении к той модели, за которую первоначально выступал ЕС в отношении статуса внутренней ирландской границы. Это не совсем уступка со стороны ЕС. Что касается Швейцарии и Рамочного институционального соглашения, то я думаю, что ЕС будет готов внести некоторые разъяснительные дополнения, но, вероятно, он не станет менять фактический нынешний текст соглашения. Причина понятна: ЕС считает, что он уже пошел Швейцарии навстречу по многим важным для неё пунктам.



swissinfo.ch: Насколько реально вступление Швейцарии в ЕС?



К.Т.: В данный момент, безусловно, нереально. Для такого решения сейчас нет парламентского большинства, да и федеральное правительство не рассматривает членство в ЕС в качестве стратегической цели.



swissinfo.ch: Что отличает Швейцарию от других стран, входящих в ЕС?



К.Т.: Швейцария в значительной степени участвует в основном, базовом проекте ЕС, а именно в функционировании внутреннего рынка, хотя и на основании несколько иных правил игры. Она также сотрудничает с ЕС в различных других областях. Однако Швейцария не является членом ЕС и поэтому не участвует в процессах принятия важных внутренних решений Евросоюза. Многие аспекты общего «проекта ЕС» не распространяются на Швейцарию, например, речь идет о соглашениях, которые ЕС заключает с другими государствами, или же о единой валюте ЕС «евро». В отличие от стран-членов ЕС, Швейцария имеет скорее статус государства, ассоциированного с Европейским союзом в некоторых отдельных областях.



swissinfo.ch: В какой степени Швейцария будет отличаться от обычных государств-членов ЕС после теоретического подписания Рамочного соглашения?



К.Т.: Отличаться она будет по тем же пунктам, что и раньше. Новые правила игры, упомянутые выше, касаются не столько изменений по сравнению с положением полноценных стран-членов ЕС, сколько перемен в позиции Швейцарии по сравнению с позициями других стран еврозоны и ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия). После заключения Рамочного институционального соглашения Швейцария стала бы более похожей именно на эти страны.



swissinfo.ch: Швейцария часто рассматривается как страна, «строгая к другим и справедливая к себе»: она хочет получить все преимущества членства в ЕС, но при этом не потерять всех выгод неограниченного суверенитета, от которого ей бы пришлось неизбежно отказаться в случае прямого вступления в число членов ЕС. Как бы Вы прокомментировали такую «стратегию»?



К.Т.: Совершенно понятно, что Швейцария хочет для себя всего самого лучшего и по самой низкой цене. При этом ясно, что ныне действующее двустороннее швейцарско-европейское право никогда не обеспечит Швейцарии всех преимуществ членства в ЕС. Но при этом она может участвовать в определенных областях деятельности ЕС. Задача состоит в том, чтобы увидеть и признать, что и такой курс тоже имеет свою определенную цену. Невозможно участвовать в некоем многостороннем проекте, оставаясь при этом полностью независимым.



swissinfo.ch: Что будет с прямой демократией, если Швейцария все-таки вступит в ЕС?



К.Т.: Формально — с ней ничего не произойдет. Как и прежде, швейцарцы смогут голосовать, выдвигать законодательные инициативы и проводить референдумы. Однако следует помнить, что законодательство ЕС имеет преимущественную силу перед внутренним законодательством государств-членов Евросоюза. Национальное законодательство, противоречащее законодательству ЕС, не может применяться и должно быть соответствующим образом изменено. И в этом отношении, разумеется, инструменты прямой демократии де-факто будут ограничены в плане правоприменительной практики. В принципе этот механизм уже действует в части требований обязательного международного права. Однако законодательство ЕС гораздо сильнее в административном смысле, и оно затрагивает куда большее число сфер и областей.



swissinfo.ch: Будут ли позиции Британии после «жесткого» Брексита хуже позиций Швейцарии?



К.Т.: На мой взгляд, да, ее позиции будут хуже, ведь Швейцария уже имеет урегулированные отношения со своими соседями по ЕС, тогда как Великобритания в этом отношении должна будет начинать с нуля.



swissinfo.ch: Станет ли Швейцария «особым другом и партнёром» Великобритании с учетом того, что она — в отличие от ЕС — уже по большей части упорядочила свои двусторонние отношения с Соединённым Королевством?



К.Т.: Такой формат, естественно, был бы благоприятен и выгоден как для Швейцарии, так и для Великобритании. В случае же отношений между ЕС и Великобританией число вопросов, которые необходимо было бы отрегулировать, куда больше, и в первую очередь речь идет о собственно параметрах выхода Альбиона из ЕС, что уже само по себе является очень сложным делом.



Криста Тоблер - профессор европейского права в Европейских институтах Университетов Базеля и Лейдена (Нидерланды). Специализируется, в частности, на двусторонних отношениях между Швейцарией и ЕС.



Вместе с Жаком Беглингером (Jacques Beglinger) она написала на немецком языке краткое комментированное изложение Институционального рамочного соглашенияВнешняя ссылка для широкой аудитории, которое находится в свободном доступе для скачивания в Интернете и регулярно обновляется. : В любом случае это, вероятно, будет год, в течение которого будут решены многие очень важные вопросы. Одним из них, безусловно, является проведение в Швейцарии в мае 2020 года референдума по так называемой «Ограничительной инициативе», которая требует денонсации режима свободного передвижения людей и капиталов между ЕС и Швейцарией.Кроме того, весной Комиссия ЕС представит Доклад о продлении срока действия решения о признании адекватности швейцарского режима защиты персональных данных соответствующим европейским нормам. В настоящее время Швейцария спешно модернизирует свой Закон «О защите данных». Пока неясно, что произойдет с институциональным Рамочным соглашением. Оно в теории должно создать новые «правила игры» (новые институциональные рамки) для некоторых уже действующих и будущих двусторонних соглашений между ЕС и Швейцарией.По моим подсчетам, мы находимся около отметки «7», то есть отношения у нас с ЕС хорошие, но могли бы быть еще лучше. Не следует распространять частичные разногласия по поводу институционального соглашения на все отношения в целом. Это было бы ошибкой. Потому что наши отношения все еще вполне даже позитивны.Многое будет зависеть от результатов голосования по «Ограничительной инициативе».В рамках этой инициативы на карту поставлены все основные базовые элементы двустороннего швейцарско-европейского правового механизма. Если инициатива будет принята, то нынешний двусторонний (билатеральный) формат кооперации Швейцарии и ЕС прекратит свое существование. Если же инициатива будет отвергнута, то всё внимание нужно будет сосредоточить на дальнейшей работе по совершенствованию и развитию этого формата. Кроме того, с точки зрения внутренней политики, несомненно, надо будет внимательно проследить за тем, насколько четко и с каким перевесом будет выражен результат «за» или «против».Тогда, по мнению ЕС, нам не удастся больше заключать в будущем новые так называемые «Соглашения о доступе к рынку ЕС», например, соглашение о планируемом доступе Швейцарии к европейскому рынку электроэнергии можно будет отправить в утиль. ЕС также объявил о том, что он, возможно, при определенных обстоятельствах, больше не будет готов адаптировать все существующие билатеральные соглашения в соответствии с новеллами в законодательстве ЕС так, как он это делал до сих пор.Это означало бы, что все эти очень важные соглашения утратят свою ценность, а двусторонний путь кооперации Швейцарии и ЕС в целом перестанет функционировать так хорошо, как сейчас. Это, например, напрямик отразится на швейцарских компаниях, продающих свою продукцию за рубеж, что, в свою очередь, поставит под угрозу рабочие места в Швейцарии.В случае с Соединенным Королевством важная часть дополнительных переговоров состояла в возвращении к той модели, за которую первоначально выступал ЕС в отношении статуса внутренней ирландской границы. Это не совсем уступка со стороны ЕС. Что касается Швейцарии и Рамочного институционального соглашения, то я думаю, что ЕС будет готов внести некоторые разъяснительные дополнения, но, вероятно, он не станет менять фактический нынешний текст соглашения. Причина понятна: ЕС считает, что он уже пошел Швейцарии навстречу по многим важным для неё пунктам.В данный момент, безусловно, нереально. Для такого решения сейчас нет парламентского большинства, да и федеральное правительство не рассматривает членство в ЕС в качестве стратегической цели.Швейцария в значительной степени участвует в основном, базовом проекте ЕС, а именно в функционировании внутреннего рынка, хотя и на основании несколько иных правил игры. Она также сотрудничает с ЕС в различных других областях. Однако Швейцария не является членом ЕС и поэтому не участвует в процессах принятия важных внутренних решений Евросоюза. Многие аспекты общего «проекта ЕС» не распространяются на Швейцарию, например, речь идет о соглашениях, которые ЕС заключает с другими государствами, или же о единой валюте ЕС «евро». В отличие от стран-членов ЕС, Швейцария имеет скорее статус государства, ассоциированного с Европейским союзом в некоторых отдельных областях.Отличаться она будет по тем же пунктам, что и раньше. Новые правила игры, упомянутые выше, касаются не столько изменений по сравнению с положением полноценных стран-членов ЕС, сколько перемен в позиции Швейцарии по сравнению с позициями других стран еврозоны и ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия). После заключения Рамочного институционального соглашения Швейцария стала бы более похожей именно на эти страны.Совершенно понятно, что Швейцария хочет для себя всего самого лучшего и по самой низкой цене. При этом ясно, что ныне действующее двустороннее швейцарско-европейское право никогда не обеспечит Швейцарии всех преимуществ членства в ЕС. Но при этом она может участвовать в определенных областях деятельности ЕС. Задача состоит в том, чтобы увидеть и признать, что и такой курс тоже имеет свою определенную цену. Невозможно участвовать в некоем многостороннем проекте, оставаясь при этом полностью независимым.Формально — с ней ничего не произойдет. Как и прежде, швейцарцы смогут голосовать, выдвигать законодательные инициативы и проводить референдумы. Однако следует помнить, что законодательство ЕС имеет преимущественную силу перед внутренним законодательством государств-членов Евросоюза. Национальное законодательство, противоречащее законодательству ЕС, не может применяться и должно быть соответствующим образом изменено. И в этом отношении, разумеется, инструменты прямой демократии де-факто будут ограничены в плане правоприменительной практики. В принципе этот механизм уже действует в части требований обязательного международного права. Однако законодательство ЕС гораздо сильнее в административном смысле, и оно затрагивает куда большее число сфер и областей.На мой взгляд, да, ее позиции будут хуже, ведь Швейцария уже имеет урегулированные отношения со своими соседями по ЕС, тогда как Великобритания в этом отношении должна будет начинать с нуля.Такой формат, естественно, был бы благоприятен и выгоден как для Швейцарии, так и для Великобритании. В случае же отношений между ЕС и Великобританией число вопросов, которые необходимо было бы отрегулировать, куда больше, и в первую очередь речь идет о собственно параметрах выхода Альбиона из ЕС, что уже само по себе является очень сложным делом. swissinfo.ch Категории: политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, Швейцария, членство, Британия, выход, Брекзит — статья прочитана 186 раз Комментарии