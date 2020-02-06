Загрузка... Деньги из коронавируса. Кому выгодна китайская эпидемия 🔊 Воспроизвести Фото © Shutterstock



Пока коронавирус продолжает распространяться, многие компании терпят огромные убытки. В то же время акции определённых корпораций, наоборот, взлетели в цене. Бизнес сейчас активно думает, как заработать на коронавирусе. Это грозит повышением цен на множество товаров. Лайф разбирался, кто и как зарабатывает на азиатской эпидемии, а также чем это обернётся для покупателей.



Уханьский коронавирус стал самой обсуждаемой темой последних дней. Масштабы его распространения, число погибших и количество заражённых действительно наводят на людей панику. А, как известно, в борьбе за жизнь человек готов отдать любые деньги.



Именно на фоне обострения эпидемиологической ситуации активизировались мошенники, которые стали торговать всеми возможными и невозможными товарами на интернет-площадках. И все они, как обещают продавцы, обязательно помогут от коронавируса. Уханьский коронавирус стал самой обсуждаемой темой последних дней. Масштабы его распространения, число погибших и количество заражённых действительно наводят на людей панику. А, как известно, в борьбе за жизнь человек готов отдать любые деньги.Именно на фоне обострения эпидемиологической ситуации активизировались мошенники, которые стали торговать всеми возможными и невозможными товарами на интернет-площадках. И все они, как обещают продавцы, обязательно помогут от коронавируса.



Фото © ТАСС / Алеев Егор



— Тут действует экономический закон спроса и предложения. Из-за ажиотажа цена может превысить справедливый уровень в разы. Самое печальное — это если паника окажется настолько сильной, что на доверии граждан начнут зарабатывать ещё больше. Конечно, это должно быть в фокусе надзорных органов, которые должны заниматься информированием граждан и подобного не допускать, — считает руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки "Линейка" Вячеслав Максименко.



Вячеслав Максименко отметил, что диалог с бизнесом и создание условий для насыщения рынка позволят привести спрос и предложение к равновесию. Если не возникнет дефицита, то ажиотаж скоро должен спасть, а вместе с ним и цены.



По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, получают доход от вируса и производители оборудования. Например, на сайте объявлений "Авито" выставлено на продажу оборудование для изготовления марлевых повязок. Цена — от одного миллиона и выше. К слову, на Урале уже нашёлся такой покупатель.



Фото © ТАСС / Евгений Разумный



— Возможность получения повышенных доходов появляется и у страховых компаний, которые могут использовать повышенные риски при продаже медицинских страховок. Но данные проявления вряд ли пока можно признать устойчивым и значимым для экономики трендом, воздействующим на рынки, — отметил аналитик.



Кроме того, российский ретейлер "Магнит" остановил поставки овощей и фруктов из Китая из-за азиатской эпидемии и трудностей с логистикой. Однако, как обещают, на стоимость товаров это никак не повлияет.



Тут выиграть могут те, у кого есть свои теплицы. Согласно оценкам ассоциации "Теплицы России", общая площадь теплиц в стране в 2017 году выросла почти на 10% (до 2,6 тыс. га), а объём производства продукции в закрытом грунте ожидается на уровне не менее 930 тыс. тонн.



Гендиректор организации Наталья Рогова отметила, что тепличное овощеводство является важной частью АПК нашей страны, поскольку обеспечивает полноценное питание населения во внесезонный период, когда отсутствует большинство других источников витаминов.



Фото © ТАСС / Евгений Разумный



Что же касается поставок китайских товаров в Россию, то с дефицитом мы вряд ли столкнёмся. К такому мнению пришёл Константин Кузин, управляющий директор учебного центра School Trading & FA.



— Товарооборот с Китаем составляет около 3% ВВП. Потеряв даже часть от этой цифры, мы не ощутим дефицита каких-либо наименований товаров. В конце концов, импортозамещение никто не отменял, предприниматели могут рассмотреть возможный дефицит как шанс заработать и начать уже сейчас работать на опережение, — считает Константин Кузин.



Кстати, хорошо смогли заработать и держатели акций компаний, которые занимаются производством защитного оборудования и разработкой вакцин. Например, акции биотехнологической компании Vir Biotechnology поднялись с начала года почти на 70% и достигли исторического максимума в $27,48. У Vir Biotech есть четыре технологические платформы, которые используются для разработки методов лечения инфекционных заболеваний, включая грипп и туберкулёз. Так что инвесторы ждут, что в компании могут разработать и вакцину от коронавируса. При этом акции компании — ведущего производителя защитных масок для лица Alpha Pro Tech — выросли примерно на столько же — они прибавили 62,8% с 21 января.



Напомним, что число заражённых новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, а число погибших — более 360. Ещё один летальный исход зафиксирован за пределами Китая — на Филиппинах. Следить за распространением эпидемии можно по нашей онлайн-карте.



Автор: Яна Недомолкина для На самом деле хорошо заработать на вирусе смогли не только аферисты, но и легальный бизнес. Как известно, спрос рождает предложение и радикально меняет цену на востребованный товар. Так что в реальной жизни в выигрыше пока остаются фармацевтические компании, у которых за несколько дней выросли продажи противовирусных препаратов. Обеспокоенные россияне скупают любые медикаменты для профилактики. Но наравне с ними растёт спрос и на медицинские маски. В Курской области, например, сети аптек повысили цены на них аж в 35 раз.— Тут действует экономический закон спроса и предложения. Из-за ажиотажа цена может превысить справедливый уровень в разы. Самое печальное — это если паника окажется настолько сильной, что на доверии граждан начнут зарабатывать ещё больше. Конечно, это должно быть в фокусе надзорных органов, которые должны заниматься информированием граждан и подобного не допускать, — считает руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки "Линейка" Вячеслав Максименко.Вячеслав Максименко отметил, что диалог с бизнесом и создание условий для насыщения рынка позволят привести спрос и предложение к равновесию. Если не возникнет дефицита, то ажиотаж скоро должен спасть, а вместе с ним и цены.По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, получают доход от вируса и производители оборудования. Например, на сайте объявлений "Авито" выставлено на продажу оборудование для изготовления марлевых повязок. Цена — от одного миллиона и выше. К слову, на Урале уже нашёлся такой покупатель.— Возможность получения повышенных доходов появляется и у страховых компаний, которые могут использовать повышенные риски при продаже медицинских страховок. Но данные проявления вряд ли пока можно признать устойчивым и значимым для экономики трендом, воздействующим на рынки, — отметил аналитик.Кроме того, российский ретейлер "Магнит" остановил поставки овощей и фруктов из Китая из-за азиатской эпидемии и трудностей с логистикой. Однако, как обещают, на стоимость товаров это никак не повлияет.Тут выиграть могут те, у кого есть свои теплицы. Согласно оценкам ассоциации "Теплицы России", общая площадь теплиц в стране в 2017 году выросла почти на 10% (до 2,6 тыс. га), а объём производства продукции в закрытом грунте ожидается на уровне не менее 930 тыс. тонн.Гендиректор организации Наталья Рогова отметила, что тепличное овощеводство является важной частью АПК нашей страны, поскольку обеспечивает полноценное питание населения во внесезонный период, когда отсутствует большинство других источников витаминов.Что же касается поставок китайских товаров в Россию, то с дефицитом мы вряд ли столкнёмся. К такому мнению пришёл Константин Кузин, управляющий директор учебного центра School Trading & FA.— Товарооборот с Китаем составляет около 3% ВВП. Потеряв даже часть от этой цифры, мы не ощутим дефицита каких-либо наименований товаров. В конце концов, импортозамещение никто не отменял, предприниматели могут рассмотреть возможный дефицит как шанс заработать и начать уже сейчас работать на опережение, — считает Константин Кузин.Кстати, хорошо смогли заработать и держатели акций компаний, которые занимаются производством защитного оборудования и разработкой вакцин. Например, акции биотехнологической компании Vir Biotechnology поднялись с начала года почти на 70% и достигли исторического максимума в $27,48. У Vir Biotech есть четыре технологические платформы, которые используются для разработки методов лечения инфекционных заболеваний, включая грипп и туберкулёз. Так что инвесторы ждут, что в компании могут разработать и вакцину от коронавируса. При этом акции компании — ведущего производителя защитных масок для лица Alpha Pro Tech — выросли примерно на столько же — они прибавили 62,8% с 21 января.Напомним, что число заражённых новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, а число погибших — более 360. Ещё один летальный исход зафиксирован за пределами Китая — на Филиппинах. Следить за распространением эпидемии можно по нашей онлайн-карте.Автор: Яна Недомолкина для ЛАЙФ Загрузка... life.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия — статья прочитана 218 раз Комментарии