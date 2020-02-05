Загрузка... В Литве вспомнили о любви к фильмам, снятым во времена СССР 🔊 Воспроизвести © Photo : IMDb



Литовский киноцентр не только отреставрировал классические фильмы, хранящиеся в республике, но и приобрел более сорока картин у Государственного киноархива РФ. В Литве 2019 год назвали годом возрождения классики литовского кино, пишет



Издание отмечает, что за весь прошлый год по стране было проведено 139 показов фильмов, снятых в Литовской СССР, а на международных фестивалях фильмы того периода показали 41 раз.



Кроме того, в 2019 году Литовский киноцентр восстановил шесть классических фильмов: кинокартины Раймондаса Вабаласа "Марш! Марш! Тра-та-та!" (Marš! Marš! Tra-ta-ta!, 1964 года) и "Лестницу в небо" (Laiptai į dangų, 1967 года); фильмы Арунаса Жебрюнаса "Ореховый хлеб" (Riešutų duona, 1978 года) и "Девочка и эхо" (Paskutinė atostogų diena, 1964 года), картина Альгимантаса Пуйпы "Женщина и четверо ее мужчин" (Moteris ir keturi jos vyrai, 1984 года) и фильм Раймундаса Баниониса "Не помню твоего лица" (Neatmenu tavo veido, 1988 года). Литовский киноцентр не только отреставрировал классические фильмы, хранящиеся в республике, но и приобрел более сорока картин у Государственного киноархива РФ. В Литве 2019 год назвали годом возрождения классики литовского кино, пишет Sputnik Литва со ссылкой на The Baltic Times.Издание отмечает, что за весь прошлый год по стране было проведено 139 показов фильмов, снятых в Литовской СССР, а на международных фестивалях фильмы того периода показали 41 раз.Кроме того, в 2019 году Литовский киноцентр восстановил шесть классических фильмов: кинокартины Раймондаса Вабаласа "Марш! Марш! Тра-та-та!" (Marš! Marš! Tra-ta-ta!, 1964 года) и "Лестницу в небо" (Laiptai į dangų, 1967 года); фильмы Арунаса Жебрюнаса "Ореховый хлеб" (Riešutų duona, 1978 года) и "Девочка и эхо" (Paskutinė atostogų diena, 1964 года), картина Альгимантаса Пуйпы "Женщина и четверо ее мужчин" (Moteris ir keturi jos vyrai, 1984 года) и фильм Раймундаса Баниониса "Не помню твоего лица" (Neatmenu tavo veido, 1988 года). Отмечается, что "Ореховый хлеб" посмотрели более 20 тысяч зрителей по всему миру. Кроме того, фильм был включен в проект "Ночь литовского кино", который проходил в 30 городах республики и был доступен онлайн для литовцев, живущих за границей.



Возвращение этого фильма на экраны символично, поскольку в 2020 году режиссеру Арунасу Жебрюнасу исполнилось бы 90 лет. Литовский киноцентр отреставрировал еще два фильма этого мастера – "Красавица" (Gražuolė, 1969) и "Чертова невеста" (Velnio nuotaka, 1974), которые были уже десять раз показаны на больших экранах в Литве и семь раз на международных площадках.



Классику литовского кино все чаще показывают в рамках образовательных программ. Она доступна в рамках проектов, курируемых Литовским киноцентром, а также в киноклубах различных литовских школ.



Литовский киноцентр уже оцифровал и восстановил 19 художественных и три документальных фильма, а в 2020 году основное внимание будет уделено анимации.



Кроме того, литовский киноцентр приобрел 39 экземпляров значительных художественных фильмов и шесть документальных хроник литовского кино, которые хранятся в Государственном киноархиве Российской Федерации. Копии переданы в Центральный государственный архив Литвы на постоянное хранение. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: культура, история, образование Ключевые слова: СССР, кино, фильмы География: Литва — статья прочитана 227 раз Комментарии