Звезда Голливуда попал на страницы украинского учебника истории 🔊 Воспроизвести



Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за десятый класс разместили на его страницах отфотошопленную фотографию "Обед на небоскребе", на которой изображен американский актер Киану Ривз, сообщает



Электронная версия книги доступна на сайте издательства "Орион".



Оригинальный снимок был сделан неизвестным фотографом в 1932 году. На нем изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. Рядом с рабочими теперь появился и грустный Ривз. Фото опубликовано в разделе учебника "Соединенные Штаты Америки в междувоенный период" на 58 странице. Нигде не написано, что иллюстрация не является оригиналом, также в разделе нет информации об американском актере. Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за десятый класс разместили на его страницах отфотошопленную фотографию "Обед на небоскребе", на которой изображен американский актер Киану Ривз, сообщает РИА Новости Электронная версия книги доступна на сайте издательства "Орион".Оригинальный снимок был сделан неизвестным фотографом в 1932 году. На нем изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. Рядом с рабочими теперь появился и грустный Ривз. Фото опубликовано в разделе учебника "Соединенные Штаты Америки в междувоенный период" на 58 странице. Нигде не написано, что иллюстрация не является оригиналом, также в разделе нет информации об американском актере. Главный редактор издательства "Орион" Ирина Красуцкая сообщила РИА Новости, что сможет оценить ситуацию после того, как автор учебника Игорь Щупак объяснит появление отредактированной иллюстрации.



"Каждая фотография в учебнике имеет свое специальное значение", - сказала она.



Комментарием Щупака РИА Новости пока не располагает. Корреспондент РИА Новости пытался в нескольких книжных магазинах в центре Киева найти печатную версию учебника по истории за десятый класс, однако в продаже его обнаружить не удалось. Как выяснилось, чтобы приобрести учебник, необходимо заказать его заранее в книжном магазине. РИА Новости Категории: чп и криминал, история, образование Ключевые слова: фото, актер, учебник, фотомонтаж География: Украина — статья прочитана 204 раза Комментарии