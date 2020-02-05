Жириновский снова напомнил, какими территориями Литва обязана Сталину 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Максим Блинов



Политик отметил, что по итогам Второй мировой войны тогдашний глава СССР отдал некоторые русские земли странам Балтии. В результате Вильнюс и Клайпеда отошли современной Литве. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский напомнил, что советские лидеры Владимир Ленин и Иосиф Сталин передали российские территории странам Балтии. Об этом сообщает



Политик раскритиковал действия тогдашних руководителей СССР и отметил, что Ленин предоставил Литве, Латвии и Эстонии независимость без одобрения парламента, а Сталин продолжил раздавать российские земли. Политик отметил, что по итогам Второй мировой войны тогдашний глава СССР отдал некоторые русские земли странам Балтии. В результате Вильнюс и Клайпеда отошли современной Литве. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский напомнил, что советские лидеры Владимир Ленин и Иосиф Сталин передали российские территории странам Балтии. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости.Политик раскритиковал действия тогдашних руководителей СССР и отметил, что Ленин предоставил Литве, Латвии и Эстонии независимость без одобрения парламента, а Сталин продолжил раздавать российские земли. "Не было никакой Эстонии и Латвии. Литва была вместе с Польшей. Чухония была. Таллин – русский город Ревель. Тарту – русский город Юрьев... У эстонцев – только кусочек Таллина им дать и Пярну... Вот там эстонцы, их 900 тысяч. И мы их ни в чем не обделяем. Это все русские земли. А Литва пусть вернет Вильнюсский край. Вильнюс – это не ваш город. По итогам войны вам Сталин раздавал: вот тебе Клайпеда, вот тебе Вильнюс, вот тебе немецкие земли полякам, вот вам, украинцы, Львов. Все раздал, добрый. Вот Казахстану – Южный Урал. Не жалко", – заявил он.



Территориальные претензии Балтии к РФ



Страны Балтии регулярно предъявляют к России территориальные претензии и ведут курс на переписывание истории. В частности, с радикальными заявлениями постоянно выступают эстонские консерваторы, ссылаясь на Тартуский мирный договор, подписанный РСФСР и Эстонией в 1920 году.



Согласно этому документу, к балтийской республике отходила часть исконно российских земель – Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне – Печорский район Псковской области). Однако после того, как Эстония вошла в состав СССР, документ потерял силу.



Москва не раз заявляла, что рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что территориальные претензии Эстонии к России совершенно неприемлемы. По ее мнению, подобные заявления выражают стремление некоторых эстонских политиков подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях.



Экс-министр культуры РФ Владимир Мединский отмечал, что если Литва считает итоги Второй мировой войны "политически ошибочными", то в этом случае литовским властям следует вернуть город Вильно (нынешний Вильнюс) Польше, поскольку нынешняя территория балтийской республики вместе со столицей – это прямой результат дипломатических и военных побед Советского Союза.



Кроме того, СССР подарил Литве десять тысяч квадратных километров со столицей и курортом Друскининкай и вернул Клайпеду. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в странах Балтии, история Ключевые слова: территории, Сталин, Балтия, Жириновский — статья прочитана 314 раз Комментарии