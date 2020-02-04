«Даллас» слишком «лукавый»? 🔊 Воспроизвести Латвийский легионер клуба «Даллас Маверикс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапс Порзингис в матче регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс» (с участием Домантаса Сабониса, набравшего 26 очков и сделавшего 12 подборов и 9 передач) записал на свой счёт 38 очков, собрав 12 подборов.



Это первый случай с 2007 года, когда какой-либо игрок «Далласа» в двух выездных играх подряд набирает не менее 35 очков и собирает не менее 10 подборов, сообщает пресс-служба НБА. В тот год подобным достижением отметился Дирк Новицки, чемпион НБА 2011 года в составе «Маверикс».



Кстати, championat.com после победы «Далласа», продолжающего играть без своего нового лидера Луки Дончича, над «Индианой» заметил, что Порзингис вполне способен быть первой опцией команды. Он доказал это ещё во время выступления за «Нью-Йорк Никс». В какой-то мере справедливо сказать, что наличие Дончича на паркете подавляет Кристапса. Коэффициент использования латвийца падает. Порзингис отходит на второй план, из-за чего его статистика становится хуже. Это первый случай с 2007 года, когда какой-либо игрок «Далласа» в двух выездных играх подряд набирает не менее 35 очков и собирает не менее 10 подборов, сообщает пресс-служба НБА. В тот год подобным достижением отметился Дирк Новицки, чемпион НБА 2011 года в составе «Маверикс».Кстати, championat.com после победы «Далласа», продолжающего играть без своего нового лидера Луки Дончича, над «Индианой» заметил, что Порзингис вполне способен быть первой опцией команды. Он доказал это ещё во время выступления за «Нью-Йорк Никс». В какой-то мере справедливо сказать, что наличие Дончича на паркете подавляет Кристапса. Коэффициент использования латвийца падает. Порзингис отходит на второй план, из-за чего его статистика становится хуже.



НБА. Регулярный чемпионат 2019/2020 года



Положение на 4 февраля 2020 года



Восточная конференция



1. «Милуоки Бакс» - 42 побед в 49 матчах, 2. «Торонто Рэпторс» - 36 (50), 3. «Бостон Селтикс» - 34 (49), 4. «Майами Хит» - 34 (49), 5. «Индиана Пэйсерс» - 31 (50), 6. «Филадельфия Сиксерс» - 31 (51), 7. «Бруклин Нетс» - 22 (49), 8. «Орландо Мэджик» - 22 (52), 9. «Чикаго Буллз» - 19 (52), 10. «Вашингтон Уизардс» - 17 (49), 11. «Детройт Пистонс» - 18 (52), 12. «Шарлотт Хорнетс» - 16 (50), 13. «Нью-Йорк Никс» - 15 (51), 14. «Кливленд Кавальерс» - 13 (51), 15. «Атланта Хоукс» - 13 (51).



Западная конференция



1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 37 побед в 48 матчах, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 35 (50), 3. «Денвер Наггетс» - 34 (50), 4. «Юта Джаз» - 32 (49), 5. «Хьюстон Рокетс» - 31 (49), 6. «Даллас Маверикс» - 31 (50), 7. «Оклахома-Сити Тандер» - 30 (50), 8. «Мемфис Гриззлиз» - 25 (50), 9. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 23 (50), 10. «Сан-Антонио Спёрс» - 22 (49), 11. «Нью-Орлеан Пеликанс» - 20 (50), 12. «Финикс Санз» - 20 (50), 13. «Сакраменто Кингз» - 19 (50), 14. «Миннесота Тимбервулвз» - 15 (49), 15. «Голден Стэйт Уорриорз» - 12 (51). 1. «Милуоки Бакс» - 42 побед в 49 матчах, 2. «Торонто Рэпторс» - 36 (50), 3. «Бостон Селтикс» - 34 (49), 4. «Майами Хит» - 34 (49), 5. «Индиана Пэйсерс» - 31 (50), 6. «Филадельфия Сиксерс» - 31 (51), 7. «Бруклин Нетс» - 22 (49), 8. «Орландо Мэджик» - 22 (52), 9. «Чикаго Буллз» - 19 (52), 10. «Вашингтон Уизардс» - 17 (49), 11. «Детройт Пистонс» - 18 (52), 12. «Шарлотт Хорнетс» - 16 (50), 13. «Нью-Йорк Никс» - 15 (51), 14. «Кливленд Кавальерс» - 13 (51), 15. «Атланта Хоукс» - 13 (51).1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 37 побед в 48 матчах, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 35 (50), 3. «Денвер Наггетс» - 34 (50), 4. «Юта Джаз» - 32 (49), 5. «Хьюстон Рокетс» - 31 (49), 6. «Даллас Маверикс» - 31 (50), 7. «Оклахома-Сити Тандер» - 30 (50), 8. «Мемфис Гриззлиз» - 25 (50), 9. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 23 (50), 10. «Сан-Антонио Спёрс» - 22 (49), 11. «Нью-Орлеан Пеликанс» - 20 (50), 12. «Финикс Санз» - 20 (50), 13. «Сакраменто Кингз» - 19 (50), 14. «Миннесота Тимбервулвз» - 15 (49), 15. «Голден Стэйт Уорриорз» - 12 (51). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, НБА, Регулярный чемпионат, «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс», Кристапс Порзингис — статья прочитана 161 раз Комментарии