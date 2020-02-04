Литва предложила Белоруссии подумать о поставках нефти и газа 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / МИД Беларуси



Литва и Белоруссия в перспективе могли бы обсудить вопрос регулярных поставок нефти, а также технические возможности поставок газа, заявил глава МИД балтийской республики Линас Линкявичюс,



Во вторник литовский министр находится с визитом в Минске, где проводит переговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом и главой МИД Владимиром Макеем.



"Мы можем обсудить возможность регулярных поставок (нефти. – Sputnik) в будущем. Можем рассмотреть технические возможности альтернативных поставок газа", – цитирует Линкявичюса РИА Новости. Литва и Белоруссия в перспективе могли бы обсудить вопрос регулярных поставок нефти, а также технические возможности поставок газа, заявил глава МИД балтийской республики Линас Линкявичюс, Sputnik Литва Во вторник литовский министр находится с визитом в Минске, где проводит переговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом и главой МИД Владимиром Макеем."Мы можем обсудить возможность регулярных поставок (нефти. – Sputnik) в будущем. Можем рассмотреть технические возможности альтернативных поставок газа", – цитирует Линкявичюса РИА Новости. Также литовский министр заявил, что пришло время для "более интенсивных отношений, контактов и открытого разговора" между двумя странами, сообщает агентство БелТА. По словам главы литовского МИД, между сторонами есть разногласия, однако они "не являются причиной не разговаривать".



В свою очередь, белорусские руководители отметили, что у двух стран действительно есть почва для взаимодействия. По словам Румаса, Белоруссия и Литва исторически связаны во многих сферах и это создает "прочный фундамент" для сотрудничества.



По данным белорусского премьера, торгово-экономическое сотрудничество с Литвой "развивается очень хорошо", а в прошлом году товарооборот приблизился к 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, в последние пять лет белорусские грузы обеспечивают 30 процентов загрузки Клайпедского морского порта.



Как отметил Макей, Минск готов обсудить с Вильнюсом проблемные вопросы и возможность компромисса, а также вести взаимовыгодные отношения.



Балтийские страны в последнее время стали проявлять повышенный интерес к транзиту нефти для Белоруссии на фоне ситуации, в которой Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей по поставкам нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена.



В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.



После этого белорусские власти не раз озвучивали готовность обдумать и обсудить альтернативные варианты поставок углеводородов. На прошлой неделе в Белоруссию пришел первый груз нефти из Норвегии, который был доставлен транзитом через Литву.















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Читать далее: https://lt.sputniknews.ru/economy/20200204/11262519/Litva-predlozhila-Belorussii-podumat-o-postavkakh-nefti-i-gaza.html











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