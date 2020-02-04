Сокращается число полётов через Литву в Китай – Oro navigacija 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что из-за коронавируса некоторые европейские авиакомпании прекратили полёты в Китай, в феврале может продолжиться сокращение числа полётов через Литву в эту азиатскую страну, сообщает компания по управлению полетами Oro navigacija.



"Китай попадает в пятерку самых популярных стран, в которые можно лететь через Литву транзитом, поэтому вполне вероятно, что в феврале мы обслужим меньше транзитных полётов, чем ожидалось", – сказал для пресс-релиза гендиректор Oro navigacija Миндаугас Густис.



Уже в январе полётов в Китай через Литву стало меньше – из было 640 или на 6% меньше, чем за такой же период прошлого года.



В конце января полёты в Китай прекратили английская авиакомпания British Airways, немецкая Lufthansa, французская Air France, австрийская Austrian Airlines, швейцарская Swiss Airlines, а в начале февраля - голландская KLM Royal Dutch Airlines. В связи с тем, что из-за коронавируса некоторые европейские авиакомпании прекратили полёты в Китай, в феврале может продолжиться сокращение числа полётов через Литву в эту азиатскую страну, сообщает компания по управлению полетами Oro navigacija."Китай попадает в пятерку самых популярных стран, в которые можно лететь через Литву транзитом, поэтому вполне вероятно, что в феврале мы обслужим меньше транзитных полётов, чем ожидалось", – сказал для пресс-релиза гендиректор Oro navigacija Миндаугас Густис.Уже в январе полётов в Китай через Литву стало меньше – из было 640 или на 6% меньше, чем за такой же период прошлого года.В конце января полёты в Китай прекратили английская авиакомпания British Airways, немецкая Lufthansa, французская Air France, австрийская Austrian Airlines, швейцарская Swiss Airlines, а в начале февраля - голландская KLM Royal Dutch Airlines. Кроме того, американская авиакомпания UPS сообщила, что отменяет 22 полёта в Китай. Внести коррективы в расписание полётов в Китай планирует и Lufthansa Cargo.



В январе в воздушном пространстве Литвы состоялось в общей сложности 19,3 тыс. полётов – на 1,8% больше, чем в прошлом году, транзитных полётов, которые составляют три четверти всех полётов, было 14,5 тыс. – на 1,6% больше.



Больше всего полётов было в Россию (3,7 тыс. полётов, на 8% больше), в Германию (2,4 тыс., на 4,7% меньше), в Латвию – 943 (на 2,7% меньше) и в Финляндию – 798 (на 1,4% больше). BNS Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Китай, авиасообщение, авиарейсы, направления География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии