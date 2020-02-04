Победили? В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову 🔊 Воспроизвести



Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник



"Активисты ряда патриотических организаций и студенты Одесского национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советскому маршалу Георгия Жукова, который висел на стене дома № 62 по улице Новосельского (студенческое общежитие – ред.)", - говорится в сообщении.



По данным издания, им пытались помешать несогласные с происходящим, но барельеф демонтировали и увезли на машине.



Как отмечает СМИ, демонтажа барельефа в рамках декоммунизации добивались пять лет, но городская власть "саботировала процесс". Поэтому активисты обратились к ректору Одесского национального университета Игорю Ковалю, который дал согласие на демонтаж барельефа. Последний барельеф маршалу Георгию Жукову демонтировали в Одессе, сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на издание "Думская"."Активисты ряда патриотических организаций и студенты Одесского национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советскому маршалу Георгия Жукова, который висел на стене дома № 62 по улице Новосельского (студенческое общежитие – ред.)", - говорится в сообщении.По данным издания, им пытались помешать несогласные с происходящим, но барельеф демонтировали и увезли на машине.Как отмечает СМИ, демонтажа барельефа в рамках декоммунизации добивались пять лет, но городская власть "саботировала процесс". Поэтому активисты обратились к ректору Одесского национального университета Игорю Ковалю, который дал согласие на демонтаж барельефа. Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.



С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. РИА Новости Категории: общество, история Ключевые слова: победа, памятник, снос, Жуков География: Украина, Одесса — статья прочитана 114 раз Комментарии