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Президент Литвы призывает в оставшееся до выборов в сейм время сплотиться для работы

Президент Литвы Гитанас Науседа
Литовский президент Гитанас Науседа в связи с приближением осенних выборов в сейм призывает лидеров парламентских партий избегать популизма и надеется на конструктивную работу, сообщил советник президента Повилас Масюлис.

"Сезон парламентских выборов начался, поэтому президент надеется, что тот сезон будет конструктивным, и речь пойдет о том, что требуется для развития страны при создании государства благосостояния, а не о вовлечении в какие-то личные и политические баталии", – заявил журналистам во вторник П. Мачюлис после встречи Г. Науседы с лидером оппозиционной социал-демократической партии Гинтаутасом Палуцкасом.

По словам П. Мачюлиса, с лидерами планируется обсудить программные положения партий, приоритеты сейма следующего созыва, а также президентские законодательные инициативы, выдвинутые в связи с отклоненным законом о гражданской конфискации имущества.
С Г. Палуцкаском, по его словам, также обсуждались образование, социальные вопросы,а также необходимые изменения в этих сферах.

"Президент обсудил с лидером партии приближающееся полугодие и то, как можно наиболее конструктивно в это полугодие сделать важное для государства. Речь шла о тех законах, которые сейчас актуальны: законе о публичных закупках, конфискации гражданского имущества", – сказал П. Мачюлис.

Г. Палуцкас заявил СМИ, что социал-демократы поддерживают повестку работы президента, а предлагаемые антикоррупционные инициативы по неприменению конфискации гражданского имущества задним числом являются очень "важным, логичными и приемлемыми".
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, призыв, партии, встреча
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 февраля, 14:30

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