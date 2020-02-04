Президент Литвы призывает в оставшееся до выборов в сейм время сплотиться для работы 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



"Сезон парламентских выборов начался, поэтому президент надеется, что тот сезон будет конструктивным, и речь пойдет о том, что требуется для развития страны при создании государства благосостояния, а не о вовлечении в какие-то личные и политические баталии", – заявил журналистам во вторник П. Мачюлис после встречи Г. Науседы с лидером оппозиционной социал-демократической партии Гинтаутасом Палуцкасом.



По словам П. Мачюлиса, с лидерами планируется обсудить программные положения партий, приоритеты сейма следующего созыва, а также президентские законодательные инициативы, выдвинутые в связи с отклоненным законом о гражданской конфискации имущества. Литовский президент Гитанас Науседа в связи с приближением осенних выборов в сейм призывает лидеров парламентских партий избегать популизма и надеется на конструктивную работу, сообщил советник президента Повилас Масюлис."Сезон парламентских выборов начался, поэтому президент надеется, что тот сезон будет конструктивным, и речь пойдет о том, что требуется для развития страны при создании государства благосостояния, а не о вовлечении в какие-то личные и политические баталии", – заявил журналистам во вторник П. Мачюлис после встречи Г. Науседы с лидером оппозиционной социал-демократической партии Гинтаутасом Палуцкасом.По словам П. Мачюлиса, с лидерами планируется обсудить программные положения партий, приоритеты сейма следующего созыва, а также президентские законодательные инициативы, выдвинутые в связи с отклоненным законом о гражданской конфискации имущества. С Г. Палуцкаском, по его словам, также обсуждались образование, социальные вопросы,а также необходимые изменения в этих сферах.



"Президент обсудил с лидером партии приближающееся полугодие и то, как можно наиболее конструктивно в это полугодие сделать важное для государства. Речь шла о тех законах, которые сейчас актуальны: законе о публичных закупках, конфискации гражданского имущества", – сказал П. Мачюлис.



Г. Палуцкас заявил СМИ, что социал-демократы поддерживают повестку работы президента, а предлагаемые антикоррупционные инициативы по неприменению конфискации гражданского имущества задним числом являются очень "важным, логичными и приемлемыми". BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, призыв, партии, встреча География: Литва — статья прочитана 69 раз Комментарии