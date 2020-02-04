Память о войне священна 🔊 Воспроизвести







Есть выдающийся день в истории портового города страны - это 28 января, именно в этот день в 1945 году в первой половине дня разрушенный город был полностью освобождён от немецко-фашистских захватчиков и возвращён Литве.



Много различных мероприятий прошло в этот день в Клайпеде. Пожалуй, основной из них – это митинг на городском воинском мемориале. Здесь собрались почтить память бывшие фронтовики, члены национальных общин города и организаций соотечественников, представители генконсульства РФ в Клайпеде, депутаты клайпедского городского совета, горожане, гости со всей Литвы, из-за рубежа.



Впечатлениями о главном мероприятии праздника поделилась член Ассоциации ветеранов воинской службы и членов их семей Людмила Кузина. Много различных мероприятий прошло в этот день в Клайпеде. Пожалуй, основной из них – это митинг на городском воинском мемориале. Здесь собрались почтить память бывшие фронтовики, члены национальных общин города и организаций соотечественников, представители генконсульства РФ в Клайпеде, депутаты клайпедского городского совета, горожане, гости со всей Литвы, из-за рубежа.Впечатлениями о главном мероприятии праздника поделилась член Ассоциации ветеранов воинской службы и членов их семей Людмила Кузина.



- Говорили и о Ленинграде, ставшем символом стойкости и мужества, - продолжает Л.Кузина. – Поэт, ветеран воинской службы Геннадий Лукинский и председатель Таурагского совета ветеранов войны Юозас Зурлис прочитали проникновенные стихи о войне.



- Местное радио в этом году не сообщило о митинге, газета за объявление запросила баснословную цену - информация распространялась по сарафанному радио. Не смотря на эти сложности, людей пришло много. Было много цветов, венков, свечей – люди, знающие правду о войне, оказали уважение героизму воевавших, - с гордостью говорила участница митинга. - Под звук метронома собравшиеся минутой молчания почтили память погибших за свободу литовской земли.











Председатель Совета ветеранов войны Юозас Печюлявичюс в своём выступлении напомнил, что Мемель был превращён в крепость, которая «огрызалась» артиллерийским, миномётным и пулемётным огнём. И с ходу прорвать эту оборону не удалось…



На воинском мемориале похоронены 693 освободителя города.



В настоящее время в Клайпеде проживают всего трое ветеранов, освобождавших город. Это клайпедчане-фронтовики Миколас Вайдолас, Пранас Герулайтис и Иван Трубленков. В генконсульстве была организована фотовыставка «Протоколы войны» к 75-летию завершения Восточно-Прусской операции Красной Армией.



Потом прошёл торжественного приёма от лица и.о. Генконсула РФ в Клайпеде Игоря Юровского, предоставившего слово послу России в Литве Александру Удальцову для выполнения приятной миссии.











- У меня сегодня почётное поручение президента России вручить многим из вас памятную медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», - сказал посол. - В Литве будет вручено 1230 таких медалей. Она будет вручаться участникам войны, тем, кто по статусу приравнен к ним: труженики тыла, блокадники, узники концлагерей. Сегодня первый раз здесь на территории Литвы вручаю эти медали. Считаю, что очень символично – в день 75-летия освобождения второго по величине города замечательной страны.



- Мы решили первую медаль, - продолжил А. Удальцов, - вручить участнику освобождения Клайпеды, бойцу 16-й Литовской стрелковой дивизии, руководителю ветеранского движения Литвы, известному писателю, замечательному человеку вильнюсцу Юлюсу Декснису.



Кстати, у некоторых награждаемых, а было их 29 человек, было так много медалей на кителе, что сложно было найти место для новой, юбилейной - «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»











С ответным словом на приёме выступали многие. Например, представитель делегации от Ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области Владимир Мичурин отметил, что у них в области в январе сотни юбилеев по освобождению населённых мест; проходят мероприятия, встречи с ветеранами. В. Мичурин уверен, что если выпало им время работы по сохранению памяти о подвигах отцов и дедов, по воспитанию у молодых понимания роли каждой страны в войне, то эту большую миссию - не дать забыть свою историю - надо выполнять достойно.



- Во время войны люди героически спасали свою землю, свой кров, своих родных. Сейчас пришло наше время не дать их подвигу померкнуть! Кто если не мы достоверно расскажем о тех событиях! – верно считает ветеран-афганец.











Малолетняя узница войны Лариса Афанасьевна Солошенко после награждения отметила, что многие дети выжили благодаря беззаветной любви и самопожертвованию своих матерей. Трудно было матерям Отечественной войны, но они прошли лишения, спасая детей. Именно благодаря маме они с сестрой выжили. Она обратилась к послу России с предложением подумать о возможности поставить памятник матерям Отечественной.



Было сказано много добрых слов ветеранам, много было пожеланий здоровья и благополучия. Тепло общались, знакомились, пели песни военных лет. Это был вечер проявления любви и уважения поколению победителей.



Фото автора и Леонида Соболева



- Митинг был организован бесподобно. Выступали все замечательно, коротко и ясно, говорили очень чётко и конкретно. Посол России в Литве Александр Удальцов тепло поздравляя собравшихся с годовщиной освобождения города Красной армией от коричневой чумы, отдавая дань заслуженного уважения погибшим, благодаря защитников и людей, восстановивших из руин красивый сегодня город, отметил, что в нынешней политической ситуации и в попытках переписать историю нельзя позволить замарать и умалить нашу победу.- Говорили и о Ленинграде, ставшем символом стойкости и мужества, - продолжает Л.Кузина. – Поэт, ветеран воинской службы Геннадий Лукинский и председатель Таурагского совета ветеранов войны Юозас Зурлис прочитали проникновенные стихи о войне.- Местное радио в этом году не сообщило о митинге, газета за объявление запросила баснословную цену - информация распространялась по сарафанному радио. Не смотря на эти сложности, людей пришло много. Было много цветов, венков, свечей – люди, знающие правду о войне, оказали уважение героизму воевавших, - с гордостью говорила участница митинга. - Под звук метронома собравшиеся минутой молчания почтили память погибших за свободу литовской земли.Председатель Совета ветеранов войны Юозас Печюлявичюс в своём выступлении напомнил, что Мемель был превращён в крепость, которая «огрызалась» артиллерийским, миномётным и пулемётным огнём. И с ходу прорвать эту оборону не удалось…На воинском мемориале похоронены 693 освободителя города.В настоящее время в Клайпеде проживают всего трое ветеранов, освобождавших город. Это клайпедчане-фронтовики Миколас Вайдолас, Пранас Герулайтис и Иван Трубленков. В генконсульстве была организована фотовыставка «Протоколы войны» к 75-летию завершения Восточно-Прусской операции Красной Армией.Потом прошёл торжественного приёма от лица и.о. Генконсула РФ в Клайпеде Игоря Юровского, предоставившего слово послу России в Литве Александру Удальцову для выполнения приятной миссии.- У меня сегодня почётное поручение президента России вручить многим из вас памятную медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», - сказал посол. - В Литве будет вручено 1230 таких медалей. Она будет вручаться участникам войны, тем, кто по статусу приравнен к ним: труженики тыла, блокадники, узники концлагерей. Сегодня первый раз здесь на территории Литвы вручаю эти медали. Считаю, что очень символично – в день 75-летия освобождения второго по величине города замечательной страны.- Мы решили первую медаль, - продолжил А. Удальцов, - вручить участнику освобождения Клайпеды, бойцу 16-й Литовской стрелковой дивизии, руководителю ветеранского движения Литвы, известному писателю, замечательному человеку вильнюсцу Юлюсу Декснису.Кстати, у некоторых награждаемых, а было их 29 человек, было так много медалей на кителе, что сложно было найти место для новой, юбилейной - «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»С ответным словом на приёме выступали многие. Например, представитель делегации от Ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области Владимир Мичурин отметил, что у них в области в январе сотни юбилеев по освобождению населённых мест; проходят мероприятия, встречи с ветеранами. В. Мичурин уверен, что если выпало им время работы по сохранению памяти о подвигах отцов и дедов, по воспитанию у молодых понимания роли каждой страны в войне, то эту большую миссию - не дать забыть свою историю - надо выполнять достойно.- Во время войны люди героически спасали свою землю, свой кров, своих родных. Сейчас пришло наше время не дать их подвигу померкнуть! Кто если не мы достоверно расскажем о тех событиях! – верно считает ветеран-афганец.Малолетняя узница войны Лариса Афанасьевна Солошенко после награждения отметила, что многие дети выжили благодаря беззаветной любви и самопожертвованию своих матерей. Трудно было матерям Отечественной войны, но они прошли лишения, спасая детей. Именно благодаря маме они с сестрой выжили. Она обратилась к послу России с предложением подумать о возможности поставить памятник матерям Отечественной.Было сказано много добрых слов ветеранам, много было пожеланий здоровья и благополучия. Тепло общались, знакомились, пели песни военных лет. Это был вечер проявления любви и уважения поколению победителей. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Клайпеда, освобождение, Мемель, Мемельская наступательная операция, 28 января 1945 года География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 104 раза Комментарии