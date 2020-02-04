В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Павел Лисицын



Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам



Выделить непосредственно штамм вируса у находящихся в России зараженных пациентов, чтобы ускорить создание вакцины, российским медикам пока не удалось, добавил Краевой.



Эпидемия нового типа коронавируса



В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам РИА Новости замглавы Минздрава Сергей Краевой.Выделить непосредственно штамм вируса у находящихся в России зараженных пациентов, чтобы ускорить создание вакцины, российским медикам пока не удалось, добавил Краевой.Эпидемия нового типа коронавирусаВ конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.



Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.



На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, технологии, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 54 раза Комментарии