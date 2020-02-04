Беспрецедентно: Яд ва-Шем извинился за искажения истории войны в пользу СССР 🔊 Воспроизвести Путин выступает в "Яд ва-Шем". Фото: Йонатан Зиндель



В заявлении указывается, что в представленных на Всемирном форуме Холокоста видеоматериалах отсутствовала тема раздела Польши между СССР и нацистской Германией в 1939 году, сообщает



Мемориальный центр "Яд ва-Шем" обнародовал в понедельник, 3 февраля, беспрецедентное извинение "за ошибочные и тенденциозные видео", которые демонстрировались во время Всемирного форума памяти Холокоста, состоявшегося в Иерусалиме 22-23 января 2020 года. В частности, признано, что в роликах обойден стороной вопрос об ответственности СССР за начало Второй мировой войны и военных преступлениях, совершенных в тот период. В заявлении указывается, что в представленных на Всемирном форуме Холокоста видеоматериалах отсутствовала тема раздела Польши между СССР и нацистской Германией в 1939 году, сообщает ВЕСТИ-ИЗРАИЛЬ Мемориальный центр "Яд ва-Шем" обнародовал в понедельник, 3 февраля, беспрецедентное извинение "за ошибочные и тенденциозные видео", которые демонстрировались во время Всемирного форума памяти Холокоста, состоявшегося в Иерусалиме 22-23 января 2020 года. В частности, признано, что в роликах обойден стороной вопрос об ответственности СССР за начало Второй мировой войны и военных преступлениях, совершенных в тот период.



Ривлин и Путин в "Яд ва-Шем". Фото: Алекс Коломойский



"К огромному сожалению, в видео, которые сопровождали мероприятия, особенно в том, где кратко были представлены основные события, предшествовавшие началу Второй мировой войны и Холокоста, вкрались неточности и была представлена лишь частичная картина исторических фактов. Это создало небалансированное и одностороннее представление о реальных событиях того периода, - указывает в открытом письме глава Международного института истории Холокоста при мемориале "Яд ва-Шшем" проф. Дан Михман.



По его словам, в видеоматериалах отсутствовала тема раздела Польши между СССР и нацистской Германией в 1939 году, а также оккупация Западной Европы в 1940 году.



Кроме того, на представленных картах были указаны неверные границы Польши и соседних стран. Наконец, концентрационные лагеря были ошибочно квалифицированы как "лагеря уничтожения".



"Видео, использованные для мероприятия, не показывают сложную картину Второй мировой войны и Холокоста, беспристрастным изучением которых постоянно занят "Яд ва-Шем", - подчеркивается в письме.



Профессор заверил, что все материалы, которые мемориальный центр доводит до общественности, содержат "полную картину сложных и неоднозначных событий того периода".



"Мы приносим извинения за досадную ошибку, которая произошла, - говорится в письме Михмана. - Эти видео не отражают позицию "Яд ва-Шем" по этой теме. Мемориальный центр вновь подчеркивает, что его основная задача - сохранение памяти Холокоста на основе исторической правды".



"Мы объективно исследуем исторические события, несмотря на предпринимая в ряде стран попытки заретушировать "неудобные" факты или политизировать их".



Напомним, что V Всемирный форум памяти Холокоста был приурочен к 75-летию освобождения Освенцима и проходил под лозунгом "Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом". Мероприятие, в котором приняли участие лидеры из 50 стран мира, было организовано фондом Моше Кантора в сотрудничестве с "Яд ва-Шем" и под эгидой президента Реувена Ривлина.



Война вокруг памяти о войне



Осенью 2019 года Евросоюз принял резолюцию, приуроченную к 80-летней годовщине Второй мировой войны. За нее проголосовали 535 депутатов Европарламента, против - 66.



В резолюции, в частности, утверждается, что "Вторая мировая война началась непосредственно в результате (подписания) известного всем нацистско-советского соглашения о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова - Риббентропа, и его секретных протоколов, согласно которым два тоталитарных режима, которых объединяла цель мировых завоеваний, разделили Европу на две сферы влияния".



Нацистский и коммунистический режимы, как отмечается в резолюции, "осуществляли массовые убийства, геноциды и депортации", а их действия в течение XX века причинили ущерб свободам и жизням людей в "беспрецедентном историческом масштабе".



Резолюция осудила Холокост, призвав к борьбе с любыми формами отрицания Катастрофы европейского еврейства, включая "оправдание или занижение масштабности действий нацистов и тех, кто им помогал". Страны Евросоюза призвали "дать однозначную и принципиальную оценку преступлениям и актам агрессии, за которыми стояли тоталитарные коммунистический режим и нацистский режим".



Эта резолюция вызвала негодование в России. В частности, президент Владимир Путин назвал "верхом цинизма" попытки "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию.



По мнению российского президента, войну спровоцировал не пакт Молотова - Риббентропа, а "мюнхенский сговор" 1938 года.



Позже Владимир Путин неоднократно возвращался к этому тезису, а 24 декабря 2019 года на расширенном заседании коллегии минобороны РФ отдельно остановился на позиции польских властей перед началом Второй мировой, назвав работавшего в Германии посла Польши Юзефа Липски "сволочью" и "антисемитской свиньей".



Президент РФ также объяснил, что советские войска вошли в Польшу в 1939 году после немецких и ко времени их появления "польское правительство утратило контроль за страной, за управлением вооруженными силами", так что "ничего у Польши Советский Союз не отбирал на самом деле".



Параллельно председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов заявил, что "пакт Молотова-Риббентропа - достижение советской дипломатии, которым надо гордиться".



В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский обнародовал статью "Триумф советской дипломатии", назвав так пакт Молотова-Риббентропа.



Институт национальной памяти Польши в ответ на это заявил, что нападение на Польшу Германия координировала с Советским Союзом, а в результате совместных действий с Гитлером СССР захватил более половины довоенной территории Польской Республики. "Оба тоталитарных оккупанта немедленно приступили к уничтожению людей и государственных структур", - было сказано в заявлении.



Напомним, что во время визита в Израиль Владимир Путин неоднократно касался темы "попыток ревизии истории Второй мировой войны", отмечая важность "сохранения правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом".



В этой связи в израильских СМИ даже отмечалось, что Всемирный форум памяти Холокоста "вращался вокруг одного человека", и, возможно, именно этим объсняется "несбалансировать" представленных на мероприятии видеоматериалов, акцентирующих внимание именно на вкладе СССР в разгром фашизма (без упоминания стран-союзниц по антигитлеровской коалиции) и солидаризирующихся с российской трактовкой исторических событий.



Добавим также, что президент Украины Владимир Зеленский на мемориальных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-летию освобождения этой "фабрики смерти", сказал: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". Это заявление вызвало гневные реакции в России, где среди прочего Зеленского обвиняли в том, что он "предал память своего еврейского дедушки-ветерана". В той связи особо подчеркивается, что одним из почетных гостей и центральных ораторов на этом мероприятии был Владимир Путин, президент Российской Федерации, считающейся правопреемницей Советского Союза."К огромному сожалению, в видео, которые сопровождали мероприятия, особенно в том, где кратко были представлены основные события, предшествовавшие началу Второй мировой войны и Холокоста, вкрались неточности и была представлена лишь частичная картина исторических фактов. Это создало небалансированное и одностороннее представление о реальных событиях того периода, - указывает в открытом письме глава Международного института истории Холокоста при мемориале "Яд ва-Шшем" проф. Дан Михман.По его словам, в видеоматериалах отсутствовала тема раздела Польши между СССР и нацистской Германией в 1939 году, а также оккупация Западной Европы в 1940 году.Кроме того, на представленных картах были указаны неверные границы Польши и соседних стран. Наконец, концентрационные лагеря были ошибочно квалифицированы как "лагеря уничтожения"."Видео, использованные для мероприятия, не показывают сложную картину Второй мировой войны и Холокоста, беспристрастным изучением которых постоянно занят "Яд ва-Шем", - подчеркивается в письме.Профессор заверил, что все материалы, которые мемориальный центр доводит до общественности, содержат "полную картину сложных и неоднозначных событий того периода"."Мы приносим извинения за досадную ошибку, которая произошла, - говорится в письме Михмана. - Эти видео не отражают позицию "Яд ва-Шем" по этой теме. Мемориальный центр вновь подчеркивает, что его основная задача - сохранение памяти Холокоста на основе исторической правды"."Мы объективно исследуем исторические события, несмотря на предпринимая в ряде стран попытки заретушировать "неудобные" факты или политизировать их".Напомним, что V Всемирный форум памяти Холокоста был приурочен к 75-летию освобождения Освенцима и проходил под лозунгом "Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом". Мероприятие, в котором приняли участие лидеры из 50 стран мира, было организовано фондом Моше Кантора в сотрудничестве с "Яд ва-Шем" и под эгидой президента Реувена Ривлина.Осенью 2019 года Евросоюз принял резолюцию, приуроченную к 80-летней годовщине Второй мировой войны. За нее проголосовали 535 депутатов Европарламента, против - 66.В резолюции, в частности, утверждается, что "Вторая мировая война началась непосредственно в результате (подписания) известного всем нацистско-советского соглашения о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова - Риббентропа, и его секретных протоколов, согласно которым два тоталитарных режима, которых объединяла цель мировых завоеваний, разделили Европу на две сферы влияния".Нацистский и коммунистический режимы, как отмечается в резолюции, "осуществляли массовые убийства, геноциды и депортации", а их действия в течение XX века причинили ущерб свободам и жизням людей в "беспрецедентном историческом масштабе".Резолюция осудила Холокост, призвав к борьбе с любыми формами отрицания Катастрофы европейского еврейства, включая "оправдание или занижение масштабности действий нацистов и тех, кто им помогал". Страны Евросоюза призвали "дать однозначную и принципиальную оценку преступлениям и актам агрессии, за которыми стояли тоталитарные коммунистический режим и нацистский режим".Эта резолюция вызвала негодование в России. В частности, президент Владимир Путин назвал "верхом цинизма" попытки "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию.По мнению российского президента, войну спровоцировал не пакт Молотова - Риббентропа, а "мюнхенский сговор" 1938 года.Позже Владимир Путин неоднократно возвращался к этому тезису, а 24 декабря 2019 года на расширенном заседании коллегии минобороны РФ отдельно остановился на позиции польских властей перед началом Второй мировой, назвав работавшего в Германии посла Польши Юзефа Липски "сволочью" и "антисемитской свиньей".Президент РФ также объяснил, что советские войска вошли в Польшу в 1939 году после немецких и ко времени их появления "польское правительство утратило контроль за страной, за управлением вооруженными силами", так что "ничего у Польши Советский Союз не отбирал на самом деле".Параллельно председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов заявил, что "пакт Молотова-Риббентропа - достижение советской дипломатии, которым надо гордиться".В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский обнародовал статью "Триумф советской дипломатии", назвав так пакт Молотова-Риббентропа.Институт национальной памяти Польши в ответ на это заявил, что нападение на Польшу Германия координировала с Советским Союзом, а в результате совместных действий с Гитлером СССР захватил более половины довоенной территории Польской Республики. "Оба тоталитарных оккупанта немедленно приступили к уничтожению людей и государственных структур", - было сказано в заявлении.Напомним, что во время визита в Израиль Владимир Путин неоднократно касался темы "попыток ревизии истории Второй мировой войны", отмечая важность "сохранения правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом".В этой связи в израильских СМИ даже отмечалось, что Всемирный форум памяти Холокоста "вращался вокруг одного человека", и, возможно, именно этим объсняется "несбалансировать" представленных на мероприятии видеоматериалов, акцентирующих внимание именно на вкладе СССР в разгром фашизма (без упоминания стран-союзниц по антигитлеровской коалиции) и солидаризирующихся с российской трактовкой исторических событий.Добавим также, что президент Украины Владимир Зеленский на мемориальных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-летию освобождения этой "фабрики смерти", сказал: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". Это заявление вызвало гневные реакции в России, где среди прочего Зеленского обвиняли в том, что он "предал память своего еврейского дедушки-ветерана". vesty.co.il Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: форум, Путин, холокост, фальсификация, Иерусалим, "Яд ва-Шем" — статья прочитана 183 раза Комментарии