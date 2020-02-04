Конкурсы подряда Rail Baltica от Каунаса до Латвии – уже в этом году 🔊 Воспроизвести



В этом году совместное предприятие трех Балтийских стран RB Rail по реализации проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica намерено объявить конкурс подрядчика на прокладку железнодорожной ветки от литовского Каунаса до латвийской границы. Прокладку этого пути планируется начать в 2021 году.



Об этом министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич сообщил в Брюсселе на встрече с комиссаром по транспортным вопросам ЕС Адиной Валеан, сообщило литовское министерство.



Министр также информировал, что до конца этого года колея европейского типа соединит Каунасскую центральную станцию с Палемонским интермодальным терминалом.



В этом году RB Rail подаст заявку на финансирование прокладки участка пути к северу от Каунаса. Я. Наркевич акцентировал, что у Литвы есть план мер по повышению эффективности работ и завершению проекта до 2026 года. В этом году совместное предприятие трех Балтийских стран RB Rail по реализации проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica намерено объявить конкурс подрядчика на прокладку железнодорожной ветки от литовского Каунаса до латвийской границы. Прокладку этого пути планируется начать в 2021 году.Об этом министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич сообщил в Брюсселе на встрече с комиссаром по транспортным вопросам ЕС Адиной Валеан, сообщило литовское министерство.Министр также информировал, что до конца этого года колея европейского типа соединит Каунасскую центральную станцию с Палемонским интермодальным терминалом.В этом году RB Rail подаст заявку на финансирование прокладки участка пути к северу от Каунаса. Я. Наркевич акцентировал, что у Литвы есть план мер по повышению эффективности работ и завершению проекта до 2026 года. Министр также акцентировал необходимость обеспечения финансирования проекта в 2021–2027 годах за счет бюджета мер европейских инфраструктурных сетей.



Испанскя Idom Consulting, Engineering, Architecture вместе с литовской Kelprojektas, готовящая детальный технический проект ветки Rail Baltica от Каунаса до латвийской границы, в декабре завершила исследование первого 78-километрового отрезка от Каунаса до Рамигалы (рядом с Паневежисом). Проектировку другого участка – от Рамигалы до латвийской границы планируется завершить в 2021 году.



Проложить железную дорогу Rail Baltica протяженностью 870 км от Таллина до литовско-польской границы намечается к 2026 году. Проект проводит в жизнь совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail. BNS Категории: в Европе, экономика Ключевые слова: финансирование, Rail Baltica, дорога, пути, укладка География: Литва — статья прочитана 102 раза Комментарии