В МИД Китая сообщили, что смертность от вызванной коронавирусом пневмонии составляет 2, 1% 🔊 Воспроизвести Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин © AP Photo/Mark Schiefelbein



Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС). Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает



"Несмотря на то, что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая - всего 2,1% [от общего числа заболевших], что значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)", - приводит во вторник ее слова сайт МИД КНР. Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС). Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ТАСС "Несмотря на то, что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая - всего 2,1% [от общего числа заболевших], что значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)", - приводит во вторник ее слова сайт МИД КНР. "В настоящее время количество выздоровевших постоянно растет. Мы полностью уверены в своей способности победить в этой борьбе с эпидемией", - добавила Хуа Чуньин.



Дипломат также указала на то, что "усилия Китая в борьбе со вспышкой заболевания получили признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международного сообщества".



Помощь США



Пекин надеется, что Вашингтон будет придерживаться объективной позиции в ситуации с распространением коронавируса и как можно скорее направит для борьбы с ним в Китай обещанную помощь, заявила Хуа Чуньин.



"Американской стороне следует придерживаться объективной, справедливой, спокойной и разумной позиции [при реагировании на ситуацию с распространением коронавируса], уважать Китай и сотрудничать с ним в профилактике и контроле, вместе с КНР и международным сообществом дать отпор эпидемии нового заболевания", - сообщила она.



"США неоднократно заявляли о готовности оказать помощь китайской стороне. Китай надеется, что эта помощь поступит в ближайшее время", - указала Хуа Чуньин.



В понедельник она заявила, что США ввели чрезмерные ограничительные меры в отношении Китая в связи с распространением пневмонии, вызванной новым коронавирусом. По словам дипломата, "правительство США до сих пор не оказало Китаю какой-либо существенной помощи, однако было первым, кто эвакуировал сотрудников своего посольства, и первым, кто ввел запрет на въезд иностранцев, посещавших Китай".



Как сообщил во вторник Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тыс. человек, количество летальных исходов возросло до 425. ТАСС Категории: экономика, в мире, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 114 раз Комментарии