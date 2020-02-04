Лукашенко не захотел встречаться с главой МИД Литвы? /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Главы МИД Беларуси и Литвы



Находящийся с визитом в Беларуси министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник призвал белорусского премьера Сергея Румаса реализовать международные рекомендации по безопасности Белорусской АЭС в Островце.



"Есть и расхождения во мнениях, что я должен отметить, но вы прекрасно знаете наш подход к БелАЭС. Первый реактор уже стоит, остается доставить топливо. Мы придерживаемся своей позиции и надеемся на ваше понимание – чтобы вы реализовали международные рекомендации", – заявил в начале встречи Л. Линкявичюс.



Литовское правительство заявляет, что в 50 км от Вильнюса строится АЭС в нарушение стандартов безопасности и охраны природы. Минск эти обвинения отмечает.



В начале встречи, за которой разрешили наблюдать журналистам, премьер Беларуси, в свою очередь акцентировал растущее торгово-экономическое сотрудничество между соседними государствами. Находящийся с визитом в Беларуси министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник призвал белорусского премьера Сергея Румаса реализовать международные рекомендации по безопасности Белорусской АЭС в Островце."Есть и расхождения во мнениях, что я должен отметить, но вы прекрасно знаете наш подход к БелАЭС. Первый реактор уже стоит, остается доставить топливо. Мы придерживаемся своей позиции и надеемся на ваше понимание – чтобы вы реализовали международные рекомендации", – заявил в начале встречи Л. Линкявичюс.Литовское правительство заявляет, что в 50 км от Вильнюса строится АЭС в нарушение стандартов безопасности и охраны природы. Минск эти обвинения отмечает.В начале встречи, за которой разрешили наблюдать журналистам, премьер Беларуси, в свою очередь акцентировал растущее торгово-экономическое сотрудничество между соседними государствами. "Я бы хотел выразить удовлетворение тем, что сегодня торгово-экономическое сотрудничество с Литвой идет очень хорошо, уже есть статистика за 2019 год – торговый оборот приблизился к 1,5 млрд долларов", – сказал С. Румас.



"Невзирая на высокие цифры, я убежден, что возможности нашего сотрудничества не исчерпаны, и оно может быть лучше", – отметил белорусский премьер.



По его словам, содействовать укреплению двухсторонних связей может Литовско-белорусский экономический форум, запланированной в Клайпеде.



По утверждению главы белорусского правительства, обе страны могли бы больше сотрудничать в транспортной, логистической сферах, в лесном хозяйстве и деревообработке, в сферах информационных и цифровых технологий.



"Я также считаю, что активизации двухстороннего взаимодействия будет способствовать возобновление работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", – добавил С. Румас.



Л. Линкявичюс передал приглашение литовского премьера Саулюса Сквернялиса посетить Литву.



"Пользуясь случаем, я бы хотел передать приглашение своего премьера на этот форуму, о котором вы упомянули – на майский экономический форум в Клайпеде", – сказал глава МИД Литвы.



В продолжение визита в Минске Л. Линкявичюс еще встретится с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, после встречи планируется пресс-конференция двух министров.



Ранее планировалось, что Л. Линкявичюс встретится во вторник и с президентом Беларуси Александром Лукашенко, но это встреча не состоялась.



Это первый визит Л. Линкявичюса в Беларусь за последние четыре года.



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Поскольку Литва сомневается в безопасности строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), Минск в ближайшее время намерен принять экспертов международных организаций и обещает развеять сомнения Литвы по безопасности станции.



Об этом заявил глава белорусской дипломатии Владимир Макей после призыва литовского коллеги Линаса Линкявичюса учесть рекомендации международных экспертов, включая результаты стресс-тестов.



"Что касается визита европейского регулятора ENSREG, также как и DG Energy – представителей Еврокомиссии (Генерального директората ЕК по энергетике – BNS), – мы готовы их принять в ближайшее время", – заявил на совместной пресс-конференции В. Макей.



Он подчеркнул, что никакая другая страна не озабочена безопасностью БелАЭС в такой степени, как Беларусь. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Беларусь, встреча, визит, Линкявичюс — статья прочитана 190 раз Комментарии