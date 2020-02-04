Отчет ДГБ Литвы: Россия - главная угроза нацбезопасности /дополняется/ 🔊 Воспроизвести Глава ДГБ Литвы Дарюс Яунишкис



Литовская разведка во вторник предупредила, что система бесплатных виз в Россию повышает риски для безопасности Литвы, поскольку создает Москве благоприятные условия для вербовки шпионов.



В прошлом году Россия создала условия получения бесплатных электронных виз для граждан Литвы и других 52 государств при посещении Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете указывают, что это решение не только предоставляет дополнительные возможности для поездок жителей Литвы по России, но и создает риск для национальной безопасности.



Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, представляя документ на пресс-конференции во вторник, отметил, что литовская разведка уже фиксировала попытки вербовать литовских граждан упомянутой возможностью. Литовская разведка во вторник предупредила, что система бесплатных виз в Россию повышает риски для безопасности Литвы, поскольку создает Москве благоприятные условия для вербовки шпионов.В прошлом году Россия создала условия получения бесплатных электронных виз для граждан Литвы и других 52 государств при посещении Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете указывают, что это решение не только предоставляет дополнительные возможности для поездок жителей Литвы по России, но и создает риск для национальной безопасности.Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, представляя документ на пресс-конференции во вторник, отметил, что литовская разведка уже фиксировала попытки вербовать литовских граждан упомянутой возможностью. "Да, мы фиксируем попытки, и это не единичные случаи. Поэтому мы говорим, что это большой риск, такая ловушка, поставленная самой Россией, с совершенно ясными намерениями", – сказал он.



Глава ДГБ отказался указывать, сколько таких попыток фиксировалось, лишь добавил, что это "не трагические цифры".



Предупредил госслужащих



"Упрощение визового режима и растущий в связи с этим поток иностранцев, путешествующих в Россию, создает особо благоприятные условия для российских разведслужб", – говорится в оценке угроз нацбезопаcности.



В документе также отмечается, что информация о пребывающих в Россию иностранцах российские разведведомства получают одновременно с тем, ка иностранец подает заявление на получение визы.



Литовская разведка утверждает, что среди прибывающих российские спецслужбы ищут лиц, которые бы могли обладать ценной информацией, либо, являются уязвимыми по их мнению.



В отчете говорится, что особое внимание российская разведка уделяет прибывающим в Россию бывшим и нынешним политикам, бизнесменам, сотрудникам правоохранительных органов, военным, журналистам.



Д. Яунишкис утверждает, что некоторые вопросы, входящие в анкету на получение электронной визы, достаточно странные.



"Там есть интересные и странные вопросы, которые заходят очень далеко в твои персональные базы данных", – сказал он, но не конкретизировал, какие вопросы вызывают подозрения.



Гражданам Литвы, отправляющимся в Россию, разведка рекомендует избегать путешествий в одиночку, не нарушать общественный порядок, умеренно употреблять алкоголь, если возможно, избегать брать в поездку основные мобильные и компьютерные устройства, критически оценивать новые знакомства, получаемые предложения и просьбы.



Директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы, полковник Ремигиюс Балтренас на пресс-конференции сказал, что госслужащие должны с особым вниманием оценивать необходимость поездок в Россию или Беларусь.



"Я бы хотел присоединиться к рекомендациям директора ДГБ, особенно к адресованным государственным служащим и работникам: очень внимательно выбирайте и убедитесь, что вам действительно актуально ехать в Россию и Беларусь", – сказал он.



Внимание русским Литвы



В отчете также говорится, что российская разведка стремится воспользоваться проживающими в Литве соотечественниками.



В отчете предана гласности и личность активно действующего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ).



По данным разведки, сотрудник ФСБ Петр Чагин, осуществляя разведывательную деятельность против Литвы, использует прикрытие несуществующей общественной организации Калининградской области "Фонд победы" и личностью фиктивно представляющего ее общественного деятеля литовского происхождения Пятраса Тарашкявичюса.



Разведка сообщает, что действуя из Калининградской области, П. Чагин активно устанавливал контакты с представителями организаций российских соотечественников в Литве, через них организовал и финансировал в различных городах Литвы мероприятия, призванные создать положительный образ Советского Союза и России.



В отчете публикуется и его фотография.



В документе говорится, что ФСБ через граждан Литвы в прошлом году выделила средства на шесть мероприятий в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй, которые соответствовали российской идеологической политике, связанной со Второй мировой войной.



Как и в прежние годы, в отчете говорится, что основную угрозу Литве представляют осуществляемые Россией внешняя политика и политика безопасности.



В этом отчете также опубликована фотография состоявшегося в ноябре прошлого года обмена шпионами на Куршской косе.



Эффективность воздействия сокращается



Невзирая на не сокращающееся количество попыток России оказать влияние на живущих в Литве соотечественников, воздействие этих усилий ослабевает, отметил глава ДГБ.



"Воздействие уменьшается, несомненно. Я вынужден констатировать, что сознательность граждан значительно выросла", – заявил он во вторник на пресс-конференции.



Д. Яунишкис утверждает, что воздействие пытаются оказывать не только на русскоязычных жителей Литвы, но и на лиц литовской национальности.



"Есть такие попытки, и я бы сказал, что иногда достаточно дерзко пытаются оказывать влияние в той или иной форме – будь то деньгами, или, играя на чувствах, или подсовывая что-либо", – сказал он.



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Во вторник литовская разведка предупредила, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России через Клайпедский порт создает угрозу энергетической независимости Литвы.



Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете указывают, что российская компания "Новатэк", поставляющая газ через Клайпеду, теснейшим образом связана с Кремлем, ее окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран.



"Крупнейший риск энергетической безопасности Литвы создает стремление России сохранить энергетическое доминирование на рынках Балтийских стран", – говорится в отчете.



"С начала 2019 года в рынок СПГ Литвы пытается влиться российская компания "Новатэк", которая вместе с "Газпромбанком" эксплуатирует терминал СПГ в Высоцке", – говорится в документе.



По мнению разведслужб, приоритетная сфера компании – поставки СПГ в Балтийских странах через Клайпедский терминал по самой низкой рыночной цене.



"Новатек" мог предложить низкую цену только благодаря российской власти, у которой есть цель занять все большую долю рынка СПГ и созданных для экспорта СПГ условий. Поэтому "Новатэк" заинтересован в достижении этой стратегической цели – повышении объемов торговли через Клайпедский порт и закрепления на рынке СПГ Балтийских стран", – утверждает в отчете.



Разведка отмечает, что хотя "Новатэк" представляется частной и одной из самых прозрачных компаний России, "нет сомнений в том, что ее стратегия и цели деятельности согласуются с высшими представителями властей России".



В документе говорится, что один из акционеров "Новотэка" – российский олигарх Геннадий Тимченко. В отношении его Казначейский департамент США применяет санкции, он сам, согласно отчету, принадлежит к кругу лиц, близких к президенту Владимиру Путину, кроме того, часть акций "Новатэка" принадлежит российскому госконцернту "Газпрому".



Новейший груз "Новатэка" прибыл в Клайпеду в конце января.



По данным оператора терминала СПГ - компании Klaipedos nafta, в прошлом году рыночная доля этой российской компании составила 13% импортируемого объема газа.



Терминал СПГ в Клайпеде оборудован в 2014 году с целью прекращения монополии российского концерна "Газпром" на поставки газа в Балтийские страны.



Согласно отчету разведки, "Газпром", утративший позиции на литовском рынке, должен был приспособиться к новым условиям: предложить газ на более выгодных условиях, избегать ценовых манипуляций, заключать более гибкие сделки и искать иные способы сохранения своего влияния.



Разведка отмечает, что в прошлом году "Газпром" избегал оказывать прямое влияние или прибегать к агрессивным мерам, однако укрепил деятельность через лояльных посредников – предпринимателей, имеющих связи с "Газпромом" и участвующих в схеме торговле газом "Газпрома" через компании, зарегистрированные в Литве и за границей.



В оценке угроз также говорится, что в 2019 году позиции в Балтийских странах также пытался укрепить и российская группа энергокомпаний "Интер РАО ЕЭС".



Разведчики считают, что для нее "актуально не только сохранение торговли электроэнергией на рынках, но и влияние на решения по стратегически важному проекту синхронизации систем электропередачи Балтийских стран с сетями континентальной Европы".



"Интер РАО ЕЭС" (англ. Inter RAO UES) заинтересована в сохранении и повышении объемов торговли электроэнергией в регионе, поэтому ее представителям важно, чтобы Балтийские страны не ограничивали импорт электроэнергии из третьих стран. Стремясь к благоприятным для нее решениям, представители группы компаний пытались завязать связи с представителями ведомств Евросоюза и надеялись получить их благосклонность", – говорится в анализе угроз.



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Россия не пыталась повлиять на результаты президентских выборов, состоявшихся в Литве в прошлом году, констатировала литовская разведка.



Об этом говорится в традиционном ежегодном отчете об анализе угроз нацбезопасности, опубликованном во вторник Департаментом госбезопасности Литвы и военной разведкой.



"Россия наблюдала за проходившими в 2019 году в Литве выборами и связанными с ними политическими процессами, однако широкомасштабных попыток влияния на результаты выборов не было, не было установлено и системных попыток манипулирования общественным мнением", – говорится в документе.



В отчете говорится, что в предвыборный период российские пропагандисты больше ориентировались не на агитацию за кандидатов, благоприятно настроенных по отношению к Кремлю, а на клеветнические кампании против литовских политиков, которые наиболее активно критикуют действия российских властей.



Разведка утверждает, что "определенное исключение представляют выборы в советы самоуправлений, во время которых Россия стремилась к тому, чтобы лояльные по отношению к ней политики сохранили свои позиции в муниципалитетах".



В прошлом году в Литве прошли президентские, муниципальные выборы и выборы в Европарламент.



Литовская разведка утверждает, что условия для оказания влияния на стратегические решения политиков ограничены, однако Россия не отказывается от стремлений вмешиваться во внутренние политические процессы в Литве.



Разведка утверждает, что "определенное исключение представляют выборы в советы самоуправлений, во время которых Россия стремилась к тому, чтобы лояльные по отношению к ней политики сохранили свои позиции в муниципалитетах".



Директор ДГБ Дарюс Яунишкис во вторник на пресс-конференции не исключил возможность вмешательства на предстоящих этой осенью парламентских выборах.



"Мы не можем исключить, что могут быть попытки вмешательства в парламентские выборы", – сказал он.



Согласно отчету, Россия стремится расширять свое влияние на Западе, пользуясь инструментами парламентской дипломатии, а важнейшими целями Москвы является узаконивание результатов агрессии против Украины и поощрение разногласий западноевропейских стран в вопросе политики санкции в отношении России.



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Китайская разведка ищет цели в Литве через социальную сеть LinkedIn, сообщила во вторник литовская разведка.



Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете анализа угроз нацбезопасности указывают, что мишенями обычно становятся бывшие и настоящие госслужащие, специалисты информационных технологий, работники оборонного сектора и ученые.



По информации разведки, при вербовке чаще всего предлагается оказывать консультационные услуги, приглашают посетить Китай, где за вознаграждение просят подготовить аналитическую оценку тенденций в зарубежном государстве, обобщение публичной или непубличной, либо военной информации.



Дальнейшие контакты осуществляются через мобильные приложения или по электронной почте, пока в итоге лицо последовательно не втягивается в шпионскую деятельность, говорится в документе.



"Тысячи пользователей LinkedIn в мире получили фиктивные предложения от работников от китайских компаний, которые используются как прикрытие для разведки, стать консультантами или работниками и приглашения посетить Китай. Такая деятельность китайской разведки выявлена и в Литве", – говорится в отчете.



В документе также утверждается, что в литовском кибернетическом пространстве отмечается вредительская деятельность китайских кибернетических сил, однако акцентируется, что наибольшую угрозу информационным системам Литвы и находящейся в них информации представляет киберразведка разведслужб России.



В отчете говорится, что новым фактором риска в Литве может стать технология мобильной связи пятого поколения (5G) – разведка предупредила, что "концентрация на ее преимуществах, без учета критерия безопасности, может представлять риск защите персональных данных и работе критических инфраструктуры".



Название китайской телекоммуникационной компании Huawei не упоминается.



Деятельность Китая в качестве угрозы национальной безопасности литовские разведведомства впервые упомянули в прошлом году.



Как и в прошлом году, основное внимание в отчете уделяется угрозе, исходящей от России.



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Литовская разведка утверждает, что с приближением намеченной даты запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце растет напряжение между белорусскими ведомствами и представителями российской корпорации "Росатом", которая реализует проект.



Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете об анализе угроз нацбезопасности указывают, что станцию оборудуют без соблюдения международных стандартов безопасности.



"С приближением сроков запуска БелАЭС растет напряжение между ответственными белорусскими ведомствами, заказчиками проекта и представителями "Росатома" – все они боятся ответственности за возможные инциденты на построенной в спешке БелАЭС", – говорится в отчете.



Разведка обращает внимание на то, что в июле прошлого года подал отставку руководитель строительства АЭС Дмитрий Романец.



Литовская разведка утверждает, что он покинул пост, "чтобы избежать ответственности за прежние инциденты, нестыковки и дальнейшие осложнения в подготовке станции к эксплуатации".



По данным отчета, Следственный комитет Беларуси уже начал досудебное расследование в связи с инцидентами на строительной площадке, в ходе расследования были задержаны несколько лиц, работавшие на российских подрядчиков, однако из-за дипломатического давления России дела были закрыты.



В документе говорится, что представители "Росатома" сквозь пальцы смотрят на требования белорусских ведомств, контролирующих строительство, а самим белорусам не хватает и компетентности, и воли для надлежащего контроля над выполнением работ.



По данным разведки, в конце июня прошлого года по халатности рабочих в первом блоке АЭС, рядом с реактором, возник пожар, однако белорусские ведомства не предоставляли информацию об упомянутом инциденте.



"По мнению разведки, установку о сокрытии информации о недостатках проекта БелАЭС поддерживает и корпорация "Росатом", поскольку опасается за свою международную репутацию надежного партнера в реализации проектов строительства атомных станций", – утверждается в документе.



Беларусь утверждает, что строящаяся в 50 км. от Вильнюса БелАЭС будет запущена в этом году.



Находящийся в данный момент в Минске министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник встречах с премьером Беларуси и главой МИД обещает требовать, чтобы до запуска станции были реализованы международные рекомендации.



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Во вторник глава литовской военной разведки заявил, что участие китайской телекоммуникационной компании Huawei в создании инфраструктуры мобильной сети пятого поколения (5G) создает риски безопасности.



"Есть риск, конкретно связанный с Huawei", – заявил во вторник на пресс-конференции в сейме директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы, полковник Ремигиюс Балтренас. На этой пресс-конференции он представил оценку угроз нацбезопасности Литвы за прошлый год.



Офицер утверждает, что риск создает то, что китайский закон обязывает Huawei и другие находящиеся в госуправлении компании "делиться собираемой информацией с китайскими разведслужбами".



Он утверждает, что разведка придерживается ранее озвученной рекомендации о том, что Huawei не должна бы участвовать в создании стратегической инфраструктуры сети, а в других сферах следует оценить возможности контроля над рисками.



"В 2019 году (...) было сказано, что в секторах особой важности, в инфраструктуре такие создающие риск компании, как Huawei, не должны участвовать. Этот риск сохраняется", – скзал Р. Балтренас.



Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис заявил журналистам, что информации о возможных угрозах, которые может представлять китайские технологии "много и каждое здравомыслящее государство должно учитывать признаки этих рисков".



"Я думаю, что во всех технологиях, которые созданы в Китае, вы знаете, что по закону они абсолютно контролируются самим государством, есть определенные риски. Есть определенная информация о том, что там существуют так называемые backdoor, через которые можно вытягивать информацию будь то из камер, телефонов или из той же самой системы 5G", – сказал Д. Яунишкис.



В январе Соединенное Королевство разрешило Huawei участие в развитии сети 5G, за исключением особо важной основной инфраструктуры.



Р. Балтренас утверждает, что союзники Литвы сходным образом оценивают риски, а решения зависят от возможностей их контролировать.



"С учетом последнего заявления Соединенного Королевства о том, что оно разрешает Huawei участвовать в процессе учреждения технологий 5G, связано со способностью контролировать риски в том или ином объеме", – скзаал журналистам Р. Балтренас.



"Это решение каждого государства, как оно идет к этому, но эти риски, как ясно из общения с партнерами нашей компетенции, везде понимаются одинаково, только охват управления ими и меры различаются", – сказал он.



Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете анализа угроз нацбезопасности указывают, что развитие технологий 5G может стать новым фактором риска в Литве, поскольку "концентрация на ее преимуществах, без учета критерия безопасности, может представлять риск защите персональных данных и работе критических инфраструктуры". Если "не будет уделяться должное внимание безопасности информтехнологий и надежности поставщика".



Название китайской телекоммуникационной компании Huawei в самом документе не упоминается.



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Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы отмечает растущую угрозу правого экстремизма, радикальные лица были выявлены и в Литве.



"Мы уже фиксировали случаи, когда люди были радикализированы, и "мозги были промыты" настолько, что человек становился неадекватным в стремлении к своим целям, и я говорю именно о правом экстремизме, который, пожалуй, не менее опасен, чем терроризм", – заявил во вторник глава ДГБ Дарюс Яунишкис после презентации годового отчета об угрозах нацбезопасности журналистам в сейме.



"Лицо было замечено и нейтрализовано, могу сказать так", – ответил Д. Яунишкис на вопрос о том, как ДГБ реагировал на случай радикализации.



В традиционном ежегодном отчете ДГБ и военной разведки об анализе угроз нацбезопасности отмечается, что уровень террористической угрозы в Литве остается низким, но в Европе растет угроза террористических актов со стороны правых экстремистов.



"Тенденции в Европе не успокаивающие, поскольку правый экстремизм является растущей волной, и все начинают все больше внимания обращать на него, мы также должны следить за этой ситуацией", – отметил Д. Яунишкис.



В отчете говорится, что группы и отдельные лица, пропагандирующие правый экстремизм, совершают все более крупномасштабные террористические акты и идеологически мотивированные самоубийства. BNS Категории: в Европе, чп и криминал, политика Ключевые слова: Россия, дгб, отчёт, агенты, вербовка, шпионы, угрозы География: Литва — статья прочитана 701 раз Комментарии