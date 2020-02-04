ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 04.02.2020 🔊 Воспроизвести



Сажать нельзя помиловать, знамёна для мести, полюбить Любимову и наноробот-онколог



Вернёт ли английский суд террористам пожизненное?



Воскресный теракт в Лондоне всколыхнул Великобританию. Не потому, что случилось очередное преступление на почве национальной ненависти. А в силу недейственности британского уголовного законодательства в отношении террористов.



2 февраля около двух часов дня по лондонскому времени 20-летний Судеш Амман вошёл в магазин, расположенный в Стретэме, на юго-западе Лондона, и нанёс ножевые ранения трём посетителям, которых впоследствии госпитализировали. Состояние одного из пострадавших, мужчины 40 лет, врачи поначалу квалифицировали как тяжёлое, но уже утром в понедельник СМИ сообщили, что угрозы его жизни нет. Воскресный теракт в Лондоне всколыхнул Великобританию. Не потому, что случилось очередное преступление на почве национальной ненависти. А в силу недейственности британского уголовного законодательства в отношении террористов.2 февраля около двух часов дня по лондонскому времени 20-летний Судеш Амман вошёл в магазин, расположенный в Стретэме, на юго-западе Лондона, и нанёс ножевые ранения трём посетителям, которых впоследствии госпитализировали. Состояние одного из пострадавших, мужчины 40 лет, врачи поначалу квалифицировали как тяжёлое, но уже утром в понедельник СМИ сообщили, что угрозы его жизни нет.



Выпускать флаги США в Иране — прибыльное дело



Иранское предприятие Diba Parcham испытало в январе серьёзное повышение загрузки своих мощностей. Фабрика компании получила заказ на изготовление… флагов США и Израиля. Нет, Тегеран не готовится сдаться на милость победителя и пожертвовать своим суверенитетом ради возможного снятия санкций. Всё как раз наоборот. Начиная с момента убийства американцами главы подразделения “Кудс” генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, в Иране всё выше и выше поднимается волна народного гнева. Протестующие скандируют антиамериканские лозунги и призывают Аллаха покарать неверных. Многотысячные митинги и антиамериканские проповеди заканчиваются, как правило, торжественным сжиганием государственных символов США и Израиля как их ближайшего союзника на Ближнем Востоке.



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La Vanguardia: Почему никто не посмотрит на Любимову с другой стороны?



“Министр культуры, который ненавидит культуру? — задаётся вопросом испанская La Vanguardia, размышляя о назначении Ольги Любимовой в правительство РФ. — Кому хочется так думать, не видит в интернете дальше своего носа”.



Московский корреспондент издания Гонсало Арагонес отмечает, что “кто-то вытащил из “Живого журнала” посты Ольги 15-летней давности и решил, что если это распространить это в соцсетях”, то можно будет столкнуть её с занимаемого места. Зачем так сложно, размышляет журналист, когда для характеристики человека, по словам “оппозиционера Алексея Навального, достаточно понимания: если кого-то назначили министром при Владимире Путине — это плохой человек”.



Подробнее на FITZROY * * *Иранское предприятие Diba Parcham испытало в январе серьёзное повышение загрузки своих мощностей. Фабрика компании получила заказ на изготовление… флагов США и Израиля. Нет, Тегеран не готовится сдаться на милость победителя и пожертвовать своим суверенитетом ради возможного снятия санкций. Всё как раз наоборот. Начиная с момента убийства американцами главы подразделения “Кудс” генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, в Иране всё выше и выше поднимается волна народного гнева. Протестующие скандируют антиамериканские лозунги и призывают Аллаха покарать неверных. Многотысячные митинги и антиамериканские проповеди заканчиваются, как правило, торжественным сжиганием государственных символов США и Израиля как их ближайшего союзника на Ближнем Востоке.* * *“Министр культуры, который ненавидит культуру? — задаётся вопросом испанская La Vanguardia, размышляя о назначении Ольги Любимовой в правительство РФ. — Кому хочется так думать, не видит в интернете дальше своего носа”.Московский корреспондент издания Гонсало Арагонес отмечает, что “кто-то вытащил из “Живого журнала” посты Ольги 15-летней давности и решил, что если это распространить это в соцсетях”, то можно будет столкнуть её с занимаемого места. Зачем так сложно, размышляет журналист, когда для характеристики человека, по словам “оппозиционера Алексея Навального, достаточно понимания: если кого-то назначили министром при Владимире Путине — это плохой человек”. fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 172 раза Комментарии