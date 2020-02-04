Газпром втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные о "фактических потоках газа" на сайте компании, сообщает РИА Новости.
По информации главы "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона, в январе "Газпром" прокачал через территорию страны 2,55 миллиарда кубометров голубого топлива.
Несмотря на то что российский концерн снизил транзит через Украину в январе, по условиям нового контракта компания оплатила поставки из расчета 5,518 миллиарда кубометров, утверждает Макогон.
"Оплаченные мощности использованы на 46%", — написал он в фейсбуке.
"Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря прошлого года подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.
Кроме того, обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.
Одним из ключевых условий продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение от "Нафтогаза" завершилось 1 января.
Транзитный контракт
"Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря прошлого года подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.
Кроме того, обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.
Одним из ключевых условий продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение от "Нафтогаза" завершилось 1 января.