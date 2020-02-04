Польша купила 32 американских истребителя пятого поколения F-35 Lightning II 🔊 Воспроизвести Истребители F-35 Lightning II © U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw/Public Domain via DVIDS



Польша купила 32 американских истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Стоимость контракта — $4,6 млрд. Сумма гигантская, но истребители выведут ВВС страны в статус самых современных в Восточной Европе. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, приобретение "Молний" позволит стране "избавиться от российской тени, которая доминировала над этой частью Европы".



Как пояснил глава польского правительства, в последние 30 лет армия Польши, имея в своем воздушном флоте МиГ-29 и Cу-22, находилась "в зависимости от российского вооружения", но с покупкой современных американских самолетов избавится от этой пагубной привычки. Кроме того, новинки сделают государство третьим в мире из стоящих на передовом рубеже сдерживания "российской агрессии". Из наших ближайших соседей "Молниями" могут похвастаться только Норвегия и Япония. С 2026 года "знамя поднимет" и Варшава, став к тому же ближайшим, если не стратегическим партнером США в Европе. Как пояснил глава польского правительства, в последние 30 лет армия Польши, имея в своем воздушном флоте МиГ-29 и Cу-22, находилась "в зависимости от российского вооружения", но с покупкой современных американских самолетов избавится от этой пагубной привычки. Кроме того, новинки сделают государство третьим в мире из стоящих на передовом рубеже сдерживания "российской агрессии". Из наших ближайших соседей "Молниями" могут похвастаться только Норвегия и Япония. С 2026 года "знамя поднимет" и Варшава, став к тому же ближайшим, если не стратегическим партнером США в Европе.



Этот факт уже отметили в американском Агентстве по сотрудничеству в области безопасности и обороны, сообщив, что сделка позволит Польше получить "потенциал для отражения агрессии в регионе". Его накопление Варшава ведет давно и планомерно, не считаясь с целесообразностью и расходами. Одной из первых покупок стало приобретение американских истребителей F-16 в середине 2000-х. Потом, в 2018 году, страна подписала сделку на поставку зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot на сумму $4,75 млрд. Первые из них, по словам премьер-министра, Польша получит уже в 2022 году. В 2019-м поляки заплатили американцам $414 млн за 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.







Помимо закупок оружия, Польша демонстрирует Соединенным Штатам свою заинтересованность в расширении американского военного контингента, размещенного на ее территории. В прошлом году об этом неоднократно говорил Дональд Трамп. Польские политики даже выразили готовность выделить на строительство постоянной американской базы $2 млрд. И назвать ее не иначе, как "Форт Трамп". И это помимо того, что в стране уже развернута база Национальной противоракетной обороны США.



Однако легкий истребитель F-35 Lightning II в этом ряду — приобретение особое. Хотя бы потому, что эти машины позиционируются Вашингтоном как некое сакральное средство поддержания "командного духа" среди партнеров (Австралии, Великобритании, Дании, Израиля, Италии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Японии и Турции). Хотя последней после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в лояльности было отказано. И это при том, что Анкара уже выплатила американской Lockheed Martin (разработчику самолета) $1,4 млрд за 116 машин. На днях президент Реджеп Тайип Эрдоган публично потребовал от США либо вернуть деньги, либо отдать самолеты. Возможно, что не вернут ни то ни другое, — Вашингтон не особо считается с мнением зависимых государств. При этом "высвободившиеся" машины можно легко перепродать новым сателлитам.







Осознают ли в Варшаве смену "коммунистической оккупации" на "капиталистическую" — вопрос открытый, хотя и думаю, что да, но это вопрос предпочтений. "Вашингтонский обком" хоть и давит, но он значительно дальше, чем московский. Это дает возможность стране играть роль некоего лидера европейского сопротивления "российской угрозе". Так, президент Анджей Дуда подписал распоряжение о привлечении авиационного контингента ВВС Польши для выполнения миссии НАТО Baltic Air Policing ("Балтийское воздушное патрулирование"). Не сказать что предприятие масштабное — на эстонскую авиабазу Эмари перебросили четыре истребителя F-16 и 150 человек личного состава. Но суть-то не в этом — Варшава продемонстрировала, что она в первых рядах партнеров по НАТО, на острие сдерживания "российской агрессии".







Градус кипения



Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харригян недавно заявил, что, "если нам будет нужно уничтожить, например, калининградскую IADS (интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны), пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план для этого". И добавил: "Мы учимся этому. Мы все время продумываем эти планы, и, если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы к их осуществлению".







Польские "Молнии" в этой программе уже учтены. Эти самолеты, помимо высокоточных крылатых ракет и корректируемых бомб, могут нести и тактическое ядерное оружие — авиабомбы B-61. Мощность этих зарядов 50 килотонн в тротиловом эквиваленте (на Хиросиму и Нагасаки были сброшены изделия мощностью 20 килотонн). По разным источникам, как минимум от 150 до 400 единиц таких боеприпасов расположено на авиабазах США в Германии и могут быть в любой момент переброшены к границам России.



Истребитель F-35 Lightning II © EPA-EFE/US NAVY/ MC 3RD CLASS MATTHEW FREEMAN



Наш МИД и Минобороны неоднократно указывали США, что нахождение таких боеприпасов в Европе недопустимо. Особенно в рамках того, что в НАТО существует комитет по ядерному планированию, который в нарушение международных обязательств ведет подготовку пилотов неядерных государств — членов альянса к применению ядерного оружия. Бывший замминистра обороны Анатолий Антонов заявлял, что в этот процесс вовлечена и Польша.







Балтийский рубеж



От аэродрома Эмари в Эстонии до Санкт-Петербурга всего несколько сотен километров. Для F-35 — это сущая безделица. Тем более что, "пользуясь своей "стелс-невидимостью", мощным радиоэлектронным оборудованием, все должно пройти как по маслу". Однако есть одно условие. Ему придется обмануть одну из мощнейших систем противовоздушной обороны в регионе. Ту самую, которую обещал щелчком пальцев уничтожить генерал Джеффри Ли Харригян. Ее основа — С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО SA-21 Growler — "Ворчун").



В настоящее время только в Калининградской области развернуты шесть дивизионов этой системы. Это 12 пусковых установок, на каждой из которых находится по четыре зенитные ракеты большой дальности. Математический подсчет говорит, что это как минимум 288 ракет, находящихся в постоянной боевой готовности. Минимум — потому что "Ворчун" не только сам видит "невидимок", но и может управлять другими системами ПВО в регионе, давая им точное указание на цели, а это уже целый бастион из систем С-300, "Бук", "Тор" и "Панцирь". К слову, все это есть и в Ленинградской области.







Кроме них в Калининградской области размещен целый ряд современных радиолокационных станций (РЛС) "Небо", "Гамма", "Воронеж-ДМ" и комплексов автоматизации боевого управления. Последняя РЛС входит в систему предупреждения о ракетном нападении, может обнаруживать пуски ракет различных типов на дальности до 6 тыс. км и видит все, что происходит практически на всей территории Европы вплоть до Америки. При этом, как заявляют разработчики, сегодня она следит не только за баллистическими целями, но и крылатыми ракетами и самолетами.







В дополнение к этому радиолокационному щиту в области развернули целый ряд современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В конце 2018 года в регионе заработал автоматизированный комплекс "Мурманск-БН", способный подавлять каналы связи и управления на несколько тысяч километров от своего местоположения. Его работа в состоянии нарушить связь боевых кораблей, самолетов и сухопутных пунктов управления войсками. Упоминалось также о некой системе "Самарканд". Что это такое, доподлинно неизвестно. Характеристики системы в Минобороны не раскрывают, но раз уж ее развернули на одном из передовых рубежей обороны страны, значит, ее возможности того стоят.







Не стоит забывать и про авиацию. Сегодня в Калининградской области базируются одни из самых современных истребителей Су-30СМ. Такие же машины есть и у соседней Белоруссии. Так что в рамках единой системы противовоздушной обороны Союзного государства всегда можно рассчитывать на их поддержку. Впрочем, как и на средства ПВО, которыми сегодня обладает Минск.







Истребитель Су-30СМ, Калининградская область © Виталий Невар/ТАСС



Амбиции дороже денег



Впрочем, "прорыв" российской обороны генерал Джеффри Ли Харригян должен начать с защиты собственных аэродромов, командных пунктов, мест базирования и хранения военной техники, боеприпасов. В регионе базируются самые мощные на сегодняшний день оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и корабли, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". Дальность пуска этих машин от 500 до 2,5 тыс. км. В их прицеле не только базы США в Польше, страны Балтии, но и добрая часть Европы со всей военной инфраструктурой НАТО. Так что одно дело рассуждать на бумаге о молниеносном прорыве, другое дело — воплощать это в жизнь. Думаю, американский генерал это прекрасно знает и разделяет тактические игры в рамках штабных учений и ведение реального, пусть и ограниченного, военного конфликта.



Собственно, через призму этого стоит рассматривать и поставки F-35 в Польшу. После появления "Ворчунов" у Анкары Вашингтон завел мантру о предательстве Турции. Ведь работа С-400 может вскрыть боевой потенциал "самого лучшего и перспективного истребителя в мире". А разве это не произойдет в случае с размещением этих машин на границе с Калининградом? Или бог с ней, с военной безопасностью, а главное — деньги? В любом случае поставка "Молний" в Польшу надолго, если не сказать навсегда, вовлекает эту страну в круговорот американских интересов в Европе: готовить пилотов, обслуживать самолеты, поставлять к ним боеприпасы, создавать, а затем модернизировать аэродромную сеть. И на прошлой неделе "счетчик" для поляков только включился.



При этом насколько органично самые современные американские самолеты вписываются в имеющуюся военную инфраструктуру и соотносятся с состоянием других частей польской армии? Насколько в целом вооруженные силы страны отвечают требованиям времени? Здесь можно указать на характерную ситуацию с польским подводным флотом. Недвусмысленно по этому поводу в интервью журналу Polska i swiat высказался военный аналитик Мариуш Чельма, главный редактор альманаха "Новая военная техника" (Nowa Technika Wojskowa). По его словам, польские подводные лодки устарели настолько, что "им следовало бы занять место в музее старинной военной техники". И добавил, что во всем НАТО нет второго настолько устаревшего флота.



В настоящее время в состав польского ВМФ входят четыре субмарины. Две типа Kobben были приобретены у Норвегии: они построены в 60-х годах прошлого века, в связи с чем их уже давно планируют списать в утиль. Есть еще введенная в состав флота в 1986 году лодка Orzel. Сейчас она требует ремонта. Его оценивают в $129 млн. Причем, если их не выделить в ближайшие два года, корабль тоже можно смело списывать в утиль. Четвертая субмарина — Bielik — вообще официально признанна ветераном польского подплава. В этом году ей исполнится 53 года. Чельма говорит, что состояние этих кораблей говорит о том, что уже в самое ближайшее время Польша утратит не только подводный флот, но и моряков-подводников, которых негде учить и которым не на чем ходить в море. В общем, все как в поговорке: "Нос достали, хвост увяз".



Автор: Дмитрий Литовкин для "Форт Трамп"Этот факт уже отметили в американском Агентстве по сотрудничеству в области безопасности и обороны, сообщив, что сделка позволит Польше получить "потенциал для отражения агрессии в регионе". Его накопление Варшава ведет давно и планомерно, не считаясь с целесообразностью и расходами. Одной из первых покупок стало приобретение американских истребителей F-16 в середине 2000-х. Потом, в 2018 году, страна подписала сделку на поставку зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot на сумму $4,75 млрд. Первые из них, по словам премьер-министра, Польша получит уже в 2022 году. В 2019-м поляки заплатили американцам $414 млн за 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.Помимо закупок оружия, Польша демонстрирует Соединенным Штатам свою заинтересованность в расширении американского военного контингента, размещенного на ее территории. В прошлом году об этом неоднократно говорил Дональд Трамп. Польские политики даже выразили готовность выделить на строительство постоянной американской базы $2 млрд. И назвать ее не иначе, как "Форт Трамп". И это помимо того, что в стране уже развернута база Национальной противоракетной обороны США.Однако легкий истребитель F-35 Lightning II в этом ряду — приобретение особое. Хотя бы потому, что эти машины позиционируются Вашингтоном как некое сакральное средство поддержания "командного духа" среди партнеров (Австралии, Великобритании, Дании, Израиля, Италии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Японии и Турции). Хотя последней после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в лояльности было отказано. И это при том, что Анкара уже выплатила американской Lockheed Martin (разработчику самолета) $1,4 млрд за 116 машин. На днях президент Реджеп Тайип Эрдоган публично потребовал от США либо вернуть деньги, либо отдать самолеты. Возможно, что не вернут ни то ни другое, — Вашингтон не особо считается с мнением зависимых государств. При этом "высвободившиеся" машины можно легко перепродать новым сателлитам.Осознают ли в Варшаве смену "коммунистической оккупации" на "капиталистическую" — вопрос открытый, хотя и думаю, что да, но это вопрос предпочтений. "Вашингтонский обком" хоть и давит, но он значительно дальше, чем московский. Это дает возможность стране играть роль некоего лидера европейского сопротивления "российской угрозе". Так, президент Анджей Дуда подписал распоряжение о привлечении авиационного контингента ВВС Польши для выполнения миссии НАТО Baltic Air Policing ("Балтийское воздушное патрулирование"). Не сказать что предприятие масштабное — на эстонскую авиабазу Эмари перебросили четыре истребителя F-16 и 150 человек личного состава. Но суть-то не в этом — Варшава продемонстрировала, что она в первых рядах партнеров по НАТО, на острие сдерживания "российской агрессии".Градус кипенияКомандующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харригян недавно заявил, что, "если нам будет нужно уничтожить, например, калининградскую IADS (интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны), пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план для этого". И добавил: "Мы учимся этому. Мы все время продумываем эти планы, и, если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы к их осуществлению".Польские "Молнии" в этой программе уже учтены. Эти самолеты, помимо высокоточных крылатых ракет и корректируемых бомб, могут нести и тактическое ядерное оружие — авиабомбы B-61. Мощность этих зарядов 50 килотонн в тротиловом эквиваленте (на Хиросиму и Нагасаки были сброшены изделия мощностью 20 килотонн). По разным источникам, как минимум от 150 до 400 единиц таких боеприпасов расположено на авиабазах США в Германии и могут быть в любой момент переброшены к границам России.Наш МИД и Минобороны неоднократно указывали США, что нахождение таких боеприпасов в Европе недопустимо. Особенно в рамках того, что в НАТО существует комитет по ядерному планированию, который в нарушение международных обязательств ведет подготовку пилотов неядерных государств — членов альянса к применению ядерного оружия. Бывший замминистра обороны Анатолий Антонов заявлял, что в этот процесс вовлечена и Польша.Балтийский рубежОт аэродрома Эмари в Эстонии до Санкт-Петербурга всего несколько сотен километров. Для F-35 — это сущая безделица. Тем более что, "пользуясь своей "стелс-невидимостью", мощным радиоэлектронным оборудованием, все должно пройти как по маслу". Однако есть одно условие. Ему придется обмануть одну из мощнейших систем противовоздушной обороны в регионе. Ту самую, которую обещал щелчком пальцев уничтожить генерал Джеффри Ли Харригян. Ее основа — С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО SA-21 Growler — "Ворчун").В настоящее время только в Калининградской области развернуты шесть дивизионов этой системы. Это 12 пусковых установок, на каждой из которых находится по четыре зенитные ракеты большой дальности. Математический подсчет говорит, что это как минимум 288 ракет, находящихся в постоянной боевой готовности. Минимум — потому что "Ворчун" не только сам видит "невидимок", но и может управлять другими системами ПВО в регионе, давая им точное указание на цели, а это уже целый бастион из систем С-300, "Бук", "Тор" и "Панцирь". К слову, все это есть и в Ленинградской области.Кроме них в Калининградской области размещен целый ряд современных радиолокационных станций (РЛС) "Небо", "Гамма", "Воронеж-ДМ" и комплексов автоматизации боевого управления. Последняя РЛС входит в систему предупреждения о ракетном нападении, может обнаруживать пуски ракет различных типов на дальности до 6 тыс. км и видит все, что происходит практически на всей территории Европы вплоть до Америки. При этом, как заявляют разработчики, сегодня она следит не только за баллистическими целями, но и крылатыми ракетами и самолетами.В дополнение к этому радиолокационному щиту в области развернули целый ряд современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В конце 2018 года в регионе заработал автоматизированный комплекс "Мурманск-БН", способный подавлять каналы связи и управления на несколько тысяч километров от своего местоположения. Его работа в состоянии нарушить связь боевых кораблей, самолетов и сухопутных пунктов управления войсками. Упоминалось также о некой системе "Самарканд". Что это такое, доподлинно неизвестно. Характеристики системы в Минобороны не раскрывают, но раз уж ее развернули на одном из передовых рубежей обороны страны, значит, ее возможности того стоят.Не стоит забывать и про авиацию. Сегодня в Калининградской области базируются одни из самых современных истребителей Су-30СМ. Такие же машины есть и у соседней Белоруссии. Так что в рамках единой системы противовоздушной обороны Союзного государства всегда можно рассчитывать на их поддержку. Впрочем, как и на средства ПВО, которыми сегодня обладает Минск.Амбиции дороже денегВпрочем, "прорыв" российской обороны генерал Джеффри Ли Харригян должен начать с защиты собственных аэродромов, командных пунктов, мест базирования и хранения военной техники, боеприпасов. В регионе базируются самые мощные на сегодняшний день оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и корабли, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". Дальность пуска этих машин от 500 до 2,5 тыс. км. В их прицеле не только базы США в Польше, страны Балтии, но и добрая часть Европы со всей военной инфраструктурой НАТО. Так что одно дело рассуждать на бумаге о молниеносном прорыве, другое дело — воплощать это в жизнь. Думаю, американский генерал это прекрасно знает и разделяет тактические игры в рамках штабных учений и ведение реального, пусть и ограниченного, военного конфликта.Собственно, через призму этого стоит рассматривать и поставки F-35 в Польшу. После появления "Ворчунов" у Анкары Вашингтон завел мантру о предательстве Турции. Ведь работа С-400 может вскрыть боевой потенциал "самого лучшего и перспективного истребителя в мире". А разве это не произойдет в случае с размещением этих машин на границе с Калининградом? Или бог с ней, с военной безопасностью, а главное — деньги? В любом случае поставка "Молний" в Польшу надолго, если не сказать навсегда, вовлекает эту страну в круговорот американских интересов в Европе: готовить пилотов, обслуживать самолеты, поставлять к ним боеприпасы, создавать, а затем модернизировать аэродромную сеть. И на прошлой неделе "счетчик" для поляков только включился.При этом насколько органично самые современные американские самолеты вписываются в имеющуюся военную инфраструктуру и соотносятся с состоянием других частей польской армии? Насколько в целом вооруженные силы страны отвечают требованиям времени? Здесь можно указать на характерную ситуацию с польским подводным флотом. Недвусмысленно по этому поводу в интервью журналу Polska i swiat высказался военный аналитик Мариуш Чельма, главный редактор альманаха "Новая военная техника" (Nowa Technika Wojskowa). По его словам, польские подводные лодки устарели настолько, что "им следовало бы занять место в музее старинной военной техники". И добавил, что во всем НАТО нет второго настолько устаревшего флота.В настоящее время в состав польского ВМФ входят четыре субмарины. Две типа Kobben были приобретены у Норвегии: они построены в 60-х годах прошлого века, в связи с чем их уже давно планируют списать в утиль. Есть еще введенная в состав флота в 1986 году лодка Orzel. Сейчас она требует ремонта. Его оценивают в $129 млн. Причем, если их не выделить в ближайшие два года, корабль тоже можно смело списывать в утиль. Четвертая субмарина — Bielik — вообще официально признанна ветераном польского подплава. В этом году ей исполнится 53 года. Чельма говорит, что состояние этих кораблей говорит о том, что уже в самое ближайшее время Польша утратит не только подводный флот, но и моряков-подводников, которых негде учить и которым не на чем ходить в море. В общем, все как в поговорке: "Нос достали, хвост увяз".Автор: Дмитрий Литовкин для ТАСС ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, США, самолеты, нато, покупка, F-35 География: Польша — статья прочитана 211 раз Комментарии