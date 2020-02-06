Главная >> Новости >> политика, общество >> Саакашвили считает, что Украина "будет распадаться" без корректировки политической системы

Саакашвили считает, что Украина будет распадаться без корректировки политической системы

Михаил Саакашвили © EPA-EFE/Remko de Waal


По его словам, в регионах страны многие политики "обросли деньгами и частными армиями"

Политическая система на Украине должна быть изменена, поскольку в противном случае это грозит развалом страны на несколько государственных образований. Такое мнение высказал бывший президент Грузии, экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина", сообщает ТАСС.

"Без корректировки политической системы не просто воры будут дальше, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", - заявил он. По его словам, в регионах страны многие политики "обросли деньгами и частными армиями", и они не собираются уходить со своих постов просто так.
В этом контексте он упомянул мэра Одессы Геннадия Труханова и мэра Харькова Геннадия Кернеса. "Эти люди никуда не уходят просто так. Они готовят инфраструктуру, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин", - сказал Саакашвили. Он также добавил, что в этом процессе задействованы "внешние силы".

Экс-президент Грузии отметил, что Киеву следует обеспечивать необходимый экономический рост, так как нынешние низкие темпы могут спровоцировать "очень большой кризис", который выльется в реальный развал государства.
ТАСС
Категории: политика, общество
Ключевые слова: прогноз, выступление, Саакашвили, государство
География: Украина
статья прочитана 202 раза
добавлена вчера, 5 февраля, 16:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка