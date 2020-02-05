Секретные лаборатории США: Украину поражают вирусы-мутанты 🔊 Воспроизвести © CCO, Pixabay



В настоящее время на Украине работают по одним данным 13, по другим - 15 лабораторий, в которых военные США производят смертоносные вирусы. Об этом заявил известный украинский юрист Ренат Кузьмин. Издание Украина.ру провело собственное расследование изложенных им фактов



Во вторник, 11 сентября 2018 года, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил о проведении военными США секретных экспериментов над людьми в Грузии и попросил президента США Дональда Трампа расследовать это.



Гиоргадзе показал журналистам документы Лаборатории Лугара в Тбилиси и сообщил, что для многих подопытных эксперименты окончились летальным исходом. В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии опровергли заявление бывшего министра. В настоящее время на Украине работают по одним данным 13, по другим - 15 лабораторий, в которых военные США производят смертоносные вирусы. Об этом заявил известный украинский юрист Ренат Кузьмин. Издание Украина.ру провело собственное расследование изложенных им фактовВо вторник, 11 сентября 2018 года, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил о проведении военными США секретных экспериментов над людьми в Грузии и попросил президента США Дональда Трампа расследовать это.Гиоргадзе показал журналистам документы Лаборатории Лугара в Тбилиси и сообщил, что для многих подопытных эксперименты окончились летальным исходом. В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии опровергли заявление бывшего министра.



«Как думаете, друзья, уж не потому ли, что в Украине работают 15(!) лабораторий, в которых американские военные производят смертоносные вирусы. И происходит это не где-то в американской пустыне, а в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Харькове, Киеве, Херсоне и Тернополе при молчаливом согласии тех, кто обязан бить в набат. Хотя бы в связи с распространением в Украине странных эпидемий: от птичьего гриппа, кори и атипичной пневмонии до африканской чумы свиней…», — пишет Кузьмин.



Он напомнил, что Женевская конвенция 1972 года запрещает производство бактериологического оружия и по этой причине американские военные не производят его на территории США.



«А зачем, ведь в мире так много прекрасных испытательных полигонов как Украина или Грузия, где можно производить и испытывать на местном населении любые смертоносные вирусы? Достаточно лишь создать военную лабораторию, дать ей безобидное название, типа, «Лаборатория санэпидэмстанции», и приставить к ней своего куратора…



Так может этим и объясняется назначение на должность Министра здравоохранения Украины, по совместительству куратора американского военно-бактериологического проекта, гражданки США Супрун, которая так же далека от медицины, как генпрокурор Луценко от юриспруденции, а министр иностранных дел Климкин от дипломатии? И как думаете, друзья, кто-то в Украине начнет расследование по этому поводу, ГПУ, например?», — задается вопросом Кузьмин.



Впрочем, ответ очевиден: при нынешней украинской власти — нет.



Украина — биологическая бомба



В конце 2015 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев на официальном уровне заявил, что в СНГ работают биологические лаборатории (БЛ) по созданию биооружия, вирусного и бактериологического, управляемые Вашингтоном. В числе стран Патрушев назвал Украину и Грузию и упомянул, что США нарастили число таких биологических лабораторий по всему миру в 20 раз.



А еще раньше американский альтернативный новостной портал InfoWars сообщил, что Пентагон разрабатывает новые типы биологического оружия в секретных военных лабораториях на Украине. По информации сайта, лаборатории создавали в соответствии с двусторонним соглашением, заключенным в 2012 году между Министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины.



Сербское издание «Печат» в августе 2017 года писало, что США фактически превращают Украину в биологическую бомбу. Так, по мнению автора, сеть военных биологических лабораторий в Восточной Европе дает американцам возможность нарушать Женевскую конвенцию 1972 года, запрещающую разработку, производство и накопление биологического и химического оружия.



Издание сообщает, что американские военные биологические лаборатории есть в Грузии (их несколько, и одна из них была закрыта после настойчивых протестов населения), в Казахстане (там находится одно такое учреждение), Азербайджане (с 2013 года), Армении (с 2016 года). Сейчас в мире насчитывается около 400 подобных лабораторий, и строятся все новые.



«С 2014 по 2017 год на Украине было построено в общей сложности 15 американских военных биологических лабораторий. В них работают исключительно американцы, а финансируются они полностью из бюджета Министерства обороны США. Местные власти обязались не вмешиваться в их работу. Эти военные лаборатории, где занимаются в основном изучением и производством вирусов и бактерий, находятся в следующих городах: Одесса, Винница, Ужгород, Львов (три), Харьков, Киев (три), Херсон, Тернополь. Несколько таких лабораторий есть вблизи Крыма и Луганской Народной Республики», — говорится в материале.



Примечательно, что после прихода к власти Порошенко работу американских военных биологических лабораторий на Украине засекретили еще больше.



Вирусы «утекают» и вызывают эпидемии



Но шила в мешке не утаишь. На территории Украины с 2010 года нередко вспыхивали инфекционные заболевания, в некоторых случаях переходящие в эпидемии.



«СМИ Западной Европы также выражали озабоченность по поводу эпидемий инфекционных болезней на Украине уже этим летом и указывали на то, что источниками распространения заразы являются американские биологические лаборатории», — пишет «Печат».



«Когда представителям американского руководства задают вопрос, зачем строятся эти военные лаборатории, они всегда отвечают одно и то же. Якобы все дело в «защите и процветании местного населения, потому что существуют опасные вирусы и бактерии, которые после себя оставил СССР». Правда, факты говорят об обратном. Известно, что с помощью Национального института здравоохранения США в Медицинском центре в Нидерландах был создан генетически модифицированный вирус птичьего гриппа, который может передаваться от человека к человеку. Потом Европейскому Союзу пришлось потратить миллионы евро на защиту населения, и, кстати, вакцины закупались у американских фармацевтических компаний», — отмечает издание.



В то же время для борьбы с каждой новой эпидемией Украине приходилось закупать новые вакцины… у американских фармацевтических компаний. Только для защиты населения от свиного гриппа (H1N1) государство потратило 40 миллионов долларов. А еще страна пострадала от эпидемии ботулизма (отравление рыбьим ядом, приводящим к мышечным спазмам, удушению и смерти): вакцин не было, тысячи людей умерли в страшных муках.







Вирусы-мутанты: опасные и непобедимые



При этом украинские власти дают зеленый свет американцам. С 1 января 2017 года на Украине прекратили действие санитарные нормы и правила (гигиенические, эпидемиологические и т.д.), доставшиеся ей по наследству от СССР. А там были прописаны одни из самых высоких в мире стандартов по обеспечению биологической безопасности человека.



От болезней на Украине страдают не только люди, но и животные. С 2014 года свиньи начали умирать от неизвестной прежде «африканской чумы свиней». Только в 2015 году расположенный недалеко от Киева агрокомбинат «Калита» уничтожил более 60 тысяч свиней, а по всей стране цифра перевалила за 100 тысяч. Санитарные и ветеринарные службы не смогли установить источник заболевания.



На Украине говорят, что вирусы (африканской чумы свиней, птичьего гриппа и некоторые другие) мутируют, то есть победить их невозможно. Вирусы становятся еще опаснее, могут заражать воду и мясные продукты и приводить к полному хаосу и эпидемиям.



В этом и заключается смысл биологических бомб.



Смертельные эксперименты на украинцах



В январе 2018 года известная болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева опубликовала большую статью «Тайные биолаборатории Пентагона». Она подробно описала разработку биологического оружия США в лабораториях, действующих под видом медицинских центров в 25 странах мира: на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии, Африке, а также в Грузии и на Украине.



По информации автора, США открывают медицинские центры в различных странах и сообщают, что хотят улучшить там здравоохранение, а на самом деле работают там над новыми видами биологического оружия.



«То, что американцы проводят эксперименты для создания биооружия за границей связано с тем, что оно, в отличие от других видов ОМУ (оружия массового уничтожения — Прим. Ред.), обладает свойством самовоспроизведения, и даже небольшая утечка может привести к массовым эпидемиям. К тому же в странах, где руководство предано США, можно неофициально его тестировать на местном населении без его согласия», — пишет автор.



«На Украине история «безвозмездной помощи местному здравоохранению из США» началась 29 августа 2005 года, когда между такими разными ведомствами, как министерство обороны США и министерство здравоохранения Украины было заключено соглашение о сотрудничестве в области профилактики технологий пролиферации, патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биологического оружия. В нем подробно было указано, что должна сделать Украина, а именно: не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности, предусмотренной этим соглашением, передать США для биологических исследований патогены (микроорганизмы, способные вызвать болезнь другого живого существа), а в пункте 4 статьи 7 было указано, что американцы получают доступ к государственным секретам Украины в этой области», — сообщает Диляна Гайтанджиева.



В статье говорится, что в 2009 году на Западной Украине появился очаг вируса, находившийся в Тернополе, где как раз располагалась одна из биологических лабораторий. Вирус вызывал тяжелейшее осложнение — геморрагическую пневмонию, от которой умерли 14 человек. В стране началась паника, всего жертвами эпидемии стали около 450 украинцев.



Вскоре лабораторию в Тернополе закрыли: по мнению Гайтанджиевой, это косвенной подтверждение причастности американцев к трагедии. Но США не остались в убытке: для борьбы с вирусом правительство Юлии Тимошенко закупило за океаном вакцин на 120 миллионов долларов.



«После этого возглавляемая начальником управления капитального строительства Минобороны Украины Анатолием Илюхой правительственная комиссия в 2010-11 годах выявила немало фактов грубейшего нарушения правил и норм безопасности на объектах, способных привести к утечке штаммов весьма опасных инфекций. Интересно, что был зафиксирован факт, что одна вытяжная вентиляция выходила прямо в детское дошкольное учреждение. Хотя может это и не ошибка, а (военное агентство) DTRA просто решило проверить воздействие своей продукции на детей», — сообщила автор.



Повторную проверку провели в мае 2012 года по инициативе вице-премьера Валерия Хорошковского — результат оказался аналогичным. В 2013 году президент Виктор Янукович заявил, что не будет продлевать соглашение с министерством обороны США, чей срок действия истек. Но уже скоро случился «Евромайдан», и у американцев появилась возможность продолжать «заботиться» о здоровье украинского народа.



«Антироссийский пояс»



Строя секретные лаборатории в странах бывшего СНГ, США фактически окружают Россию.



При этом российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу размещения Пентагоном «медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ». В 2015 году МИД упоминал в этой связи лабораторию Лугара, в которой «прописалось» медицинское исследовательское подразделение Сухопутных войск США.



В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание работ подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.



Американские военных лаборатории на территории Евразии позволяют Пентагону достигать сразу несколько целей, говорят российские военные эксперты. Во-первых, собирать данные о микроорганизмах на территории, что важно для создания высокоэффективного биологического оружия против России, Ирана и Китая. Во-вторых, возможность совершать диверсии, цель которых — ударить по экономике перечисленных стран (например, уничтожать животных и птицу, употребляемых в пищу, и самих людей). В-третьих, поставить в зависимость медицину от американских производителей лекарств: как бороться с вирусом знает тот, кто его создал.



Конечно, все это — только возможности, а пока, как говорится, слава Богу, не действия. Но и к таким возможностям, которые могут в перспективе нанести ущерб жизни и здоровью людей приходится относиться крайне настороженно.



Автор: Андрей Аношин для Новость о секретных грузинских лабораториях должна была бы стать сенсацией на Украине, но этого не произошло, отметил на своей странице в Facebook бывший заместитель генерального прокурора Украины, известный юрист Ренат Кузьмин.«Как думаете, друзья, уж не потому ли, что в Украине работают 15(!) лабораторий, в которых американские военные производят смертоносные вирусы. И происходит это не где-то в американской пустыне, а в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Харькове, Киеве, Херсоне и Тернополе при молчаливом согласии тех, кто обязан бить в набат. Хотя бы в связи с распространением в Украине странных эпидемий: от птичьего гриппа, кори и атипичной пневмонии до африканской чумы свиней…», — пишет Кузьмин.Он напомнил, что Женевская конвенция 1972 года запрещает производство бактериологического оружия и по этой причине американские военные не производят его на территории США.«А зачем, ведь в мире так много прекрасных испытательных полигонов как Украина или Грузия, где можно производить и испытывать на местном населении любые смертоносные вирусы? Достаточно лишь создать военную лабораторию, дать ей безобидное название, типа, «Лаборатория санэпидэмстанции», и приставить к ней своего куратора…Так может этим и объясняется назначение на должность Министра здравоохранения Украины, по совместительству куратора американского военно-бактериологического проекта, гражданки США Супрун, которая так же далека от медицины, как генпрокурор Луценко от юриспруденции, а министр иностранных дел Климкин от дипломатии? И как думаете, друзья, кто-то в Украине начнет расследование по этому поводу, ГПУ, например?», — задается вопросом Кузьмин.Впрочем, ответ очевиден: при нынешней украинской власти — нет.В конце 2015 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев на официальном уровне заявил, что в СНГ работают биологические лаборатории (БЛ) по созданию биооружия, вирусного и бактериологического, управляемые Вашингтоном. В числе стран Патрушев назвал Украину и Грузию и упомянул, что США нарастили число таких биологических лабораторий по всему миру в 20 раз.А еще раньше американский альтернативный новостной портал InfoWars сообщил, что Пентагон разрабатывает новые типы биологического оружия в секретных военных лабораториях на Украине. По информации сайта, лаборатории создавали в соответствии с двусторонним соглашением, заключенным в 2012 году между Министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины.Сербское издание «Печат» в августе 2017 года писало, что США фактически превращают Украину в биологическую бомбу. Так, по мнению автора, сеть военных биологических лабораторий в Восточной Европе дает американцам возможность нарушать Женевскую конвенцию 1972 года, запрещающую разработку, производство и накопление биологического и химического оружия.Издание сообщает, что американские военные биологические лаборатории есть в Грузии (их несколько, и одна из них была закрыта после настойчивых протестов населения), в Казахстане (там находится одно такое учреждение), Азербайджане (с 2013 года), Армении (с 2016 года). Сейчас в мире насчитывается около 400 подобных лабораторий, и строятся все новые.«С 2014 по 2017 год на Украине было построено в общей сложности 15 американских военных биологических лабораторий. В них работают исключительно американцы, а финансируются они полностью из бюджета Министерства обороны США. Местные власти обязались не вмешиваться в их работу. Эти военные лаборатории, где занимаются в основном изучением и производством вирусов и бактерий, находятся в следующих городах: Одесса, Винница, Ужгород, Львов (три), Харьков, Киев (три), Херсон, Тернополь. Несколько таких лабораторий есть вблизи Крыма и Луганской Народной Республики», — говорится в материале.Примечательно, что после прихода к власти Порошенко работу американских военных биологических лабораторий на Украине засекретили еще больше.Но шила в мешке не утаишь. На территории Украины с 2010 года нередко вспыхивали инфекционные заболевания, в некоторых случаях переходящие в эпидемии.«СМИ Западной Европы также выражали озабоченность по поводу эпидемий инфекционных болезней на Украине уже этим летом и указывали на то, что источниками распространения заразы являются американские биологические лаборатории», — пишет «Печат».«Когда представителям американского руководства задают вопрос, зачем строятся эти военные лаборатории, они всегда отвечают одно и то же. Якобы все дело в «защите и процветании местного населения, потому что существуют опасные вирусы и бактерии, которые после себя оставил СССР». Правда, факты говорят об обратном. Известно, что с помощью Национального института здравоохранения США в Медицинском центре в Нидерландах был создан генетически модифицированный вирус птичьего гриппа, который может передаваться от человека к человеку. Потом Европейскому Союзу пришлось потратить миллионы евро на защиту населения, и, кстати, вакцины закупались у американских фармацевтических компаний», — отмечает издание.В то же время для борьбы с каждой новой эпидемией Украине приходилось закупать новые вакцины… у американских фармацевтических компаний. Только для защиты населения от свиного гриппа (H1N1) государство потратило 40 миллионов долларов. А еще страна пострадала от эпидемии ботулизма (отравление рыбьим ядом, приводящим к мышечным спазмам, удушению и смерти): вакцин не было, тысячи людей умерли в страшных муках.При этом украинские власти дают зеленый свет американцам. С 1 января 2017 года на Украине прекратили действие санитарные нормы и правила (гигиенические, эпидемиологические и т.д.), доставшиеся ей по наследству от СССР. А там были прописаны одни из самых высоких в мире стандартов по обеспечению биологической безопасности человека.От болезней на Украине страдают не только люди, но и животные. С 2014 года свиньи начали умирать от неизвестной прежде «африканской чумы свиней». Только в 2015 году расположенный недалеко от Киева агрокомбинат «Калита» уничтожил более 60 тысяч свиней, а по всей стране цифра перевалила за 100 тысяч. Санитарные и ветеринарные службы не смогли установить источник заболевания.На Украине говорят, что вирусы (африканской чумы свиней, птичьего гриппа и некоторые другие) мутируют, то есть победить их невозможно. Вирусы становятся еще опаснее, могут заражать воду и мясные продукты и приводить к полному хаосу и эпидемиям.В этом и заключается смысл биологических бомб.В январе 2018 года известная болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева опубликовала большую статью «Тайные биолаборатории Пентагона». Она подробно описала разработку биологического оружия США в лабораториях, действующих под видом медицинских центров в 25 странах мира: на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии, Африке, а также в Грузии и на Украине.По информации автора, США открывают медицинские центры в различных странах и сообщают, что хотят улучшить там здравоохранение, а на самом деле работают там над новыми видами биологического оружия.«То, что американцы проводят эксперименты для создания биооружия за границей связано с тем, что оно, в отличие от других видов ОМУ (оружия массового уничтожения — Прим. Ред.), обладает свойством самовоспроизведения, и даже небольшая утечка может привести к массовым эпидемиям. К тому же в странах, где руководство предано США, можно неофициально его тестировать на местном населении без его согласия», — пишет автор.«На Украине история «безвозмездной помощи местному здравоохранению из США» началась 29 августа 2005 года, когда между такими разными ведомствами, как министерство обороны США и министерство здравоохранения Украины было заключено соглашение о сотрудничестве в области профилактики технологий пролиферации, патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биологического оружия. В нем подробно было указано, что должна сделать Украина, а именно: не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности, предусмотренной этим соглашением, передать США для биологических исследований патогены (микроорганизмы, способные вызвать болезнь другого живого существа), а в пункте 4 статьи 7 было указано, что американцы получают доступ к государственным секретам Украины в этой области», — сообщает Диляна Гайтанджиева.В статье говорится, что в 2009 году на Западной Украине появился очаг вируса, находившийся в Тернополе, где как раз располагалась одна из биологических лабораторий. Вирус вызывал тяжелейшее осложнение — геморрагическую пневмонию, от которой умерли 14 человек. В стране началась паника, всего жертвами эпидемии стали около 450 украинцев.Вскоре лабораторию в Тернополе закрыли: по мнению Гайтанджиевой, это косвенной подтверждение причастности американцев к трагедии. Но США не остались в убытке: для борьбы с вирусом правительство Юлии Тимошенко закупило за океаном вакцин на 120 миллионов долларов.«После этого возглавляемая начальником управления капитального строительства Минобороны Украины Анатолием Илюхой правительственная комиссия в 2010-11 годах выявила немало фактов грубейшего нарушения правил и норм безопасности на объектах, способных привести к утечке штаммов весьма опасных инфекций. Интересно, что был зафиксирован факт, что одна вытяжная вентиляция выходила прямо в детское дошкольное учреждение. Хотя может это и не ошибка, а (военное агентство) DTRA просто решило проверить воздействие своей продукции на детей», — сообщила автор.Повторную проверку провели в мае 2012 года по инициативе вице-премьера Валерия Хорошковского — результат оказался аналогичным. В 2013 году президент Виктор Янукович заявил, что не будет продлевать соглашение с министерством обороны США, чей срок действия истек. Но уже скоро случился «Евромайдан», и у американцев появилась возможность продолжать «заботиться» о здоровье украинского народа.Строя секретные лаборатории в странах бывшего СНГ, США фактически окружают Россию.При этом российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу размещения Пентагоном «медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ». В 2015 году МИД упоминал в этой связи лабораторию Лугара, в которой «прописалось» медицинское исследовательское подразделение Сухопутных войск США.В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание работ подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.Американские военных лаборатории на территории Евразии позволяют Пентагону достигать сразу несколько целей, говорят российские военные эксперты. Во-первых, собирать данные о микроорганизмах на территории, что важно для создания высокоэффективного биологического оружия против России, Ирана и Китая. Во-вторых, возможность совершать диверсии, цель которых — ударить по экономике перечисленных стран (например, уничтожать животных и птицу, употребляемых в пищу, и самих людей). В-третьих, поставить в зависимость медицину от американских производителей лекарств: как бороться с вирусом знает тот, кто его создал.Конечно, все это — только возможности, а пока, как говорится, слава Богу, не действия. Но и к таким возможностям, которые могут в перспективе нанести ущерб жизни и здоровью людей приходится относиться крайне настороженно.Автор: Андрей Аношин для УКРАИНА.РУ ukraina.ru Категории: чп и криминал, технологии, образование Ключевые слова: опасность, вирусы, лаборатории География: Украина — статья прочитана 103 раза Комментарии